Сулу Ада, что в переводе означает «Водный остров», назван так из-за присутствия на острове 🏝️ источника чистейшей родниковой воды. Единственным способом добраться до этого прекрасного места является путешествие на лодке ⚓. Это очень красивый район с прозрачной водой, отличным морем и девственной природой.

Остров 🏝️ Сулу-Ада — это место, в котором вы ощутите себя, как в Раю. Одна из самых необычных локаций турецкой природы, которую мечтает посетить каждый путешественник. Ежегодно на остров 🏝️ приезжают тысячи туристов, чтобы посмотреть на эти чудо — Турецкие Мальдивы Адрасана.

На острове 🏝️ есть два пляжа длиной 50 и 150 метров. Один называется «Suluada Kumsal», находится на южной стороне, растянулся на 150 м. Основная часть берега на нем песчаная, лишь около скал имеются большие камни. Второй пляж 🏖️ треугольной формы со светлым песком и мелким гравием расположен в северо-западной части острова. Вокруг пляжа много валунов и больших скалистых обломков.

Сам по себе остов небольшой в ширину 100-350 м и длинной – 1, 3 км. Сулу Ада представляет собою гору с обрывающимися в море 🌊 скальными склонами ярко-оранжевого цвета. Он необитаем, имеет вулканическое происхождение.

Морская вода вокруг острова настолько прозрачна, что позволяет рассмотреть подводную жизнь на глубине 20 м. Очень красива скальная часть берега. Прогулочные лодки везут отдыхающих сквозь проходы между каменными отвесными стенами. Здесь невероятно эффектные виды для фото и видеосъемок.