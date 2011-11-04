«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Белека

Tunar T.
Tunar T. – Гид из Белека
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Белека
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Экскурсия

$40 за человека

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«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Белека
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Белека

Что вы увидите

  • ➜ Белоснежные пляжи Острова Сулу Ада
  • ➜ Чистейшие и прозрачнейшие воды Острова Сулу Ада, где можно рассмотреть подводную жизнь на глубине 20 м.
  • ➜ Источник родниковой воды на Острове Сулу Ада, который издавна давал морякам чистую питьевую воду
  • ➜ Знаменитую Бухту в заливе Хадживат
  • ➜ Один из самых популярных пляжей побережья – Адрасан
Сулу Ада, что в переводе означает «Водный остров», назван так из-за присутствия на острове 🏝️ источника чистейшей родниковой воды. Единственным способом добраться до этого прекрасного места является путешествие на лодке ⚓. Это очень красивый район с прозрачной водой, отличным морем и девственной природой.
Остров 🏝️ Сулу-Ада — это место, в котором вы ощутите себя, как в Раю. Одна из самых необычных локаций турецкой природы, которую мечтает посетить каждый путешественник. Ежегодно на остров 🏝️ приезжают тысячи туристов, чтобы посмотреть на эти чудо — Турецкие Мальдивы Адрасана.
На острове 🏝️ есть два пляжа длиной 50 и 150 метров. Один называется «Suluada Kumsal», находится на южной стороне, растянулся на 150 м. Основная часть берега на нем песчаная, лишь около скал имеются большие камни. Второй пляж 🏖️ треугольной формы со светлым песком и мелким гравием расположен в северо-западной части острова. Вокруг пляжа много валунов и больших скалистых обломков.
Сам по себе остов небольшой в ширину 100-350 м и длинной – 1, 3 км. Сулу Ада представляет собою гору с обрывающимися в море 🌊 скальными склонами ярко-оранжевого цвета. Он необитаем, имеет вулканическое происхождение.
Морская вода вокруг острова настолько прозрачна, что позволяет рассмотреть подводную жизнь на глубине 20 м. Очень красива скальная часть берега. Прогулочные лодки везут отдыхающих сквозь проходы между каменными отвесными стенами. Здесь невероятно эффектные виды для фото и видеосъемок.
+Что входит
  • ✚ Трансфер от/до отеля
  • ✚ Услуги русскоговорящего персонала на яхте
  • ✚ Обед (рыба Морской окунь или Лещ, спагетти, салат 2 вида)
  • ✚ Угощения чаем и фруктами
  • ✚ Маска для подводного ныряния
  • ✚ Прогулка на яхте по морю.
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • ▬ Алкогольные напитки
  • ▬ Безалкогольные напитки: кола, фанта, спрайт, вода
  • ▬ Персональный обед детям 00-06 лет (по желанию) – 5 USD
  • ▬ Фото и видео
  • ▬ Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Белека
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Белека
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Белека
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Белека

Экскурсия проводится 06:30 – 07:00 трансфер в регионе

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tunar T.
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