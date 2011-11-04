Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека

Tunar T.
Tunar T. – Гид из Белека
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
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Экскурсия

$40 за человека

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Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека

Что вы увидите 🤩

  • ➜ Лавандовые поля Ыспарты
  • ➜ Прекрасные натуральные изделия из лаванды
  • ➜ Белоснежные пески Озера Салда
  • ➜ Красивейшее Озеро Бурдур
  • ➜ Лечебную глину, насыщенную магнием
  • ➜ Невероятной красоты бирюзовые воды Озера Салда
  • ➜ Великолепную природу и горы окрестностей
Всем знакомы Лавандовые поля Прованса. Эти прекрасные цветы ассоциируются в первую очередь именно с этим местом. А если мы Вам скажем что в Турции, совсем недалеко от места Вашего отдыха есть не менее прекрасные и величественные поля Лавандовых цветений.
Среди гор ⛰️ и озер турецкой Ыспарты протянулись поля этих прекрасных цветов.
Нихат Йылмаз, один из торговцев, пришел на помощь сельским жителям, которые не могли справиться с засушливыми полями, в 1975 году и раздал 30 саженцев лаванды, которые он привез из Франции, среди 30 семей.
Благодаря этому на сегодняшний день Турецкий Прованс – это Деревня Куюджак Кокулу.
Мальдивы … Звучит так тепло … а воображение рисует белоснежные песчаные пляжи и бирюзово-прозрачные воды Индийского океана… А знали ли вы что не только Мальдивы славятся белоснежными песками и невероятного цвета водой?
На западе Турции, в горах Тавр, где россыпью расположены множество озер, находится невероятной красоты озеро - в народе прозвано «Турецкие Мальдивы» - Озеро Салда. Его белоснежный песок и невероятного цвета вода завораживают всех, кто хоть раз побывает здесь.
Поверхность побережья озера Салда действительно необычна, ведь она сформирована не из мелкого песка, а из отложений гидромагнезита (этим минералом богаты воды озера). Особый колорит этой смеси придают чёрные вкрапления, красиво 🤩 сияющие на солнце ☀️.
Максимальная глубина резервуара составляет 184 метра, что делает Салду самым глубоким пресноводным озером страны. С площадью резервуару повело меньше — она составляет всего 44 м².
К геологическим особенностям резервуара можно отнести и наличие у его берегов лечебной глины, насыщенной магнием. В отличие от сероводородной грязи, она не пахнет. Полезность консистенции проверена не одним отдыхающим — все так и норовят нанести себе целебную маску. Как замечено знатоками, в знойный день она ещё и невероятно освежает.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • ✚ Трансфер от/до отеля
  • ✚ Услуги русскоговорящего гида
  • ✚ Все питание на экскурсии: Завтрак, Обед и Ужин (напитки не включены)
  • ✚ Посещение Лавандовых полей Ыспарты
  • ✚ Посещение Озера Салда.
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • ▬ Напитки
  • ▬ Личные расходы, сувениры и т. п.
Важная информация
  • РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
  • Паспорт (или фото паспорта, особенно деткам 7-8 лет)
  • Ознакомиться с температурой в регионе на время посещения и одеться соответственно
  • Принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце
  • Видео/фотокамеру
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту).
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
Время проведения: 04:00 - 05:00 трансфер в регионе Белек
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tunar T.
Tunar T.
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