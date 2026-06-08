Солнце, солёный воздух и дух приключений! Вас ждёт день с двумя погружениями, купанием, обедом на борту и подводными пейзажами.
Новички попробуют дайвинг недалеко от берега под присмотром инструкторов, а опытные участники смогут исследовать более глубокие участки с богатой фауной.
Новички попробуют дайвинг недалеко от берега под присмотром инструкторов, а опытные участники смогут исследовать более глубокие участки с богатой фауной.
Описание экскурсии
- Утром вас заберут из отеля и доставят в порт Кемера. Перед выходом вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Тем, кто ни разу не дайвил, объяснят базовые правила погружения с аквалангом
- Места для дайвинга выберем в день поездки — с учётом погоды, настроения моря и уровня подготовки участников. Первое погружение пройдёт на небольшой глубине, а на второй локации вас ждёт больше пространства для исследования
- В перерывах будет время отдохнуть на лодке, искупаться и позагорать
Ориентировочный тайминг
8:00–9:30 — трансфер из отеля
10:00–11:00 — первое погружение (15-20 мин)
12:00–13:00 — обед на борту
14:00 — второе погружение (15-20 мин)
16:00–17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Программа не подойдёт детям младше 14 лет, беременным женщинам, а также людям с высоким давлением, заболеваниями сердца, дыхательных путей или ушей
- В поездку нельзя брать алкоголь
- Оборудование для дайвинга и обед на борту (в меню — макароны, куриный шницель, салат) входят в стоимость. Напитки, фото и видео ($25–40) по желанию и оплачиваются отдельно
- Если вы не новичок и хотите более глубокое погружение, необходимо сообщить об этом заранее
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Трансфер из Белека
|€23
|Дети до 14 лет из Белека
|€14
|Трансфер из Кемера
|€18
|Дети до 14 лет из Кемера
|€9
|Дети до 3 лет (отдельное место в трансфере не предоставляется)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я проживаю в Турции на протяжении многих лет и являюсь гражданкой этой страны. С 2014 года я работаю в туристической отрасли. За это время я побывала в самых интересных, загадочных
Входит в следующие категории Белека
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