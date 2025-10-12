Е Елена

Очень понравилась экскурсия Морская рыбалка! Были всей семьёй, с мужем и троими взрослыми детьми. Брльшое удовольствие получили и от процесса рыбалки и от свежеприготовленной рыбы. Благодарим Мустафу и всю команду, что нам подарили незабываемый отдых на воде!