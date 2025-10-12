Водная прогулка
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Погрузитесь в красоту подводного мира Кемера! Два захватывающих погружения, обед на борту и трансфер из Белека сделают ваш день незабываемым
Начало: От места вашего проживания
«В стоимость входит: трансфер, сопровождение русско- и англоговорящего инструктора, страховой полис, снаряжение для дайвинга, обед (рыба/курица, рис/булгур, салат), снаряжение для снорклинга (маска с трубкой и плавательные ласты)»
1 мая в 06:00
2 мая в 06:00
€30 за человека
Водная прогулка
Дайвинг: знакомство с подводным миром
Начало: Белек
«Дайвинг из Белека Дайвинг рекомендован всем, кто путешествует в Турцию, не имеет проблем со здоровьем и любит море»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
1 мая в 07:30
2 мая в 07:30
$37 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в Кемере - из Белека
Погружение с инструктором, отдых на лодке и обед на борту (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, оборудование для дайвинга, обед на борту»
Расписание: ежедневно в 07:00
1 апр в 07:00
2 апр в 07:00
€33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 октября 2025Очень понравилась экскурсия Морская рыбалка! Были всей семьёй, с мужем и троими взрослыми детьми. Брльшое удовольствие получили и от процесса рыбалки и от свежеприготовленной рыбы. Благодарим Мустафу и всю команду, что нам подарили незабываемый отдых на воде!
- ВВадим16 октября 2024Всё супер.
- GGennadiI29 августа 2024Отличная организация экскурсии, грамотные русскоговорящие инструкторы, хорошее оборудование для погружения. Море-солнце-яхта!
- ГГеннадий29 августа 2024Отличная организация экскурсии, грамотные русскоговорящие инструкторы, хорошее оборудование для погружения. Море-солнце-яхта!
- ДДмитрий14 июня 2024За эти деньги, норм экскурсия, вас познакомят с оборудованием и погрузят на небольшую глубину! С русскоговорящими проблема!
Сколько стоит экскурсия по Белеку в марте 2026
Сейчас в Белеке в категории "Подводное плавание" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 37. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
