Дайвинг и купание с маской в Белеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Подводное плавание» в Белеке, цены от €30. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Сплавы и рафтинг
10 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Погрузитесь в красоту подводного мира Кемера! Два захватывающих погружения, обед на борту и трансфер из Белека сделают ваш день незабываемым
Начало: От места вашего проживания
«В стоимость входит: трансфер, сопровождение русско- и англоговорящего инструктора, страховой полис, снаряжение для дайвинга, обед (рыба/курица, рис/булгур, салат), снаряжение для снорклинга (маска с трубкой и плавательные ласты)»
1 мая в 06:00
2 мая в 06:00
€30 за человека
Дайвинг: знакомство с подводным миром
На автобусе
На яхте
8 часов
33 отзыва
Водная прогулка
Дайвинг: знакомство с подводным миром
Начало: Белек
«Дайвинг из Белека Дайвинг рекомендован всем, кто путешествует в Турцию, не имеет проблем со здоровьем и любит море»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
1 мая в 07:30
2 мая в 07:30
$37 за человека
Дайвинг в Кемере - из Белека
На лодке
8 часов
Водная прогулка
Дайвинг в Кемере - из Белека
Погружение с инструктором, отдых на лодке и обед на борту (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, оборудование для дайвинга, обед на борту»
Расписание: ежедневно в 07:00
1 апр в 07:00
2 апр в 07:00
€33 за человека

