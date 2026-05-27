Это путешествие соединяет археологию и пейзажи Средиземноморья: вы увидите масштаб античных построек, почувствуете ритм древних городов и проведёте день среди истории и природы. За один день вы отправитесь к трём античным городам южной Турции — Перге, Аспендос и Сиде — где до сих пор возвышаются театры и руины храмов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Перге — столица Памфилии

Вы пройдёте по широкой колонной улице, увидите стадион, бани, театр и монументальные ворота. Гид поможет разобраться в устройстве города и понять, какую роль Перге играл в регионе.

Аспендос — театр, который живёт до сих пор

Главная местная гордость — великолепный римский театр. Он поражает гармонией пропорций и редкой сохранностью. Даже сегодня здесь проходят концерты благодаря уникальной акустике. Вы узнаете, как город развивался на перекрёстке торговых путей и почему театр стал его символом.

Сиде — руины у самого моря

Город встретит вас морским ветром и светом. Античные улицы приведут к театру и храмам. Здесь археология и курортная жизнь существуют рядом. Вы прогуляетесь по древнему центру, сделаете фотографии на фоне моря и почувствуете, как история вписана в современный пейзаж.

Водопад Куршунлу — пауза среди зелени

Тропинки, деревянные мостики и смотровые площадки приведут вас к каскадам воды. Здесь прохладнее, чем на побережье, и особенно приятно перевести дыхание после насыщенной экскурсии.

Организационные детали

Что включено

Трансфер из/в отель

Англоязычный гид

Обед

Входные билеты в Перге, Аспендос и Сиде

Что не включено