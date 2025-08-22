Мои заказы

Тур в Анталью - старый город, архитектура и водопад Дюден из Белека

Анталия — это история рая на земле.

Здесь можно заблудиться в лабиринте старинных улочек или совершить долгую прогулку по берегу моря, внимательно осмотреть руины римских и греческих поселений, насладиться бубликами и чаем. Исторические рассказы нашего гида и природные ландшафты города очаруют вас.
5
1 отзыв
Тур в Анталью - старый город, архитектура и водопад Дюден из Белека
Тур в Анталью - старый город, архитектура и водопад Дюден из Белека
Тур в Анталью - старый город, архитектура и водопад Дюден из Белека
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия с живописными локациями Ваш увлекательный день начнётся со встречи у отеля, откуда вы отправитесь в путешествие по одному из самых красивых городов Турции. Первая остановка — в аутлет-магазине одежды, где можно сделать приятные покупки. Затем вы отправитесь к живописному Нижнему водопаду Дюден (Карпуз Калдыран), где сможете насладиться прохладой и сделать яркие фотографии на фоне бурлящих потоков. История и культура Турции После прогулки вас ждёт обед в уютном ресторане. И далее — насыщенная пешеходная экскурсия по старому городу Калеичи. Вы увидите Ворота Адриана, послушаете увлекательный рассказ гида и сделаете красивые снимки. Пройдёте мимо мощных внешних стен — древних укреплений, сохранившихся со времён античности. Прогуляетесь по узким улочкам среди старинных деревянных домов, окунаясь в атмосферу прошлого. Посетите мечеть Коркута, где также будет время на фото, и заглянете в Этнографический музей. Обязательно остановитесь у башни Хыдырлык, чтобы полюбоваться видом и послушать интересную историю её создания. В завершение вас ждёт фотопауза в панорамной зоне с захватывающим видом на порт и пляж Коньяалты. Гид расскажет о трёх древних путях входа в город с морской стороны, и вы также увидите внутренние крепостные стены, хранящие в себе тайны многовековой истории. Важная информация:
  • Удобная одежда и обувь, платок на голову, солнцезащитные очки.
  • Наличные деньги за дополнительные услуги.
  • Этнографический музей работает только по будням.

Ежедневно в 8:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нижний водопад Дюден (Карпуз калдыран)
  • Калеичи
  • Ворота Адриана
  • Внешние стены
  • Деревянные дома по узким улочкам Калеичи
  • Мечеть Коркута
  • Этнографический музей
  • Башня Хыдырлык
  • Внутренние стены
Что включено
  • Трансфер туда и обратно
  • Услуги гида
  • Вход в этнографический музей
  • Обед
  • Страхование
Что не входит в цену
  • Напитки (за дополнительную плату)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Удобная одежда и обувь, платок на голову, солнцезащитные очки
  • Наличные деньги за дополнительные услуги
  • Этнографический музей работает только по будням
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
22 авг 2025
Замечательная экскурсия. Экскурсовод!

Входит в следующие категории Белека

Похожие экскурсии из Белека

Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
На машине
5 часов
-
10%
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€243€270 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Анталью
На машине
5.5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€398 за всё до 8 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
На машине
4.5 часа
-
10%
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
€250€277 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белеке