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Старый город Калеичи – экскурсии в Белеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город Калеичи» в Белеке, цены от $28. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Путешествие в Анталью: посещение 2 водопадов и старого города
На автобусе
7 часов
10 отзывов
Групповая
Экскурсия в Анталию из Белека
Насладитесь уникальной атмосферой Анталии и Белека. Пляжи, водопады и старинные улочки ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
14 июл в 08:00
$28 за человека
Тур-трансфер Анталия за 1 день
На яхте
8 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Тур-трансфер по Анталии: история, природа и панорамы за 1 день
Встречайте утро в Анталии с комфортом! Индивидуальный трансфер покажет вам лучшие места города
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
14 июл в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Тур в Анталью - старый город, архитектура и водопад Дюден из Белека
Пешая
На автобусе
10 часов
Групповая
Тур в Анталью - старый город и водопад
Анталия - это история рая на земле. Прогулка по старинным улочкам, водопад Дюден и уникальные рассказы гида подарят незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
14 июл в 08:00
$31.50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июля 2025
    Путешествие в Анталью: посещение 2 водопадов и старого города
    Выражаю благодарность за прекрасную экскурсию и профессионала своего дела, гида - Светлану. Экскурсия прошла великолепно, любовались красотой пейзажей и конечно же
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    невероятными водопадами. Конечно хотелось бы больше времени погулять по Анталии. Неприятной частью стал "обязательный" заезд в ювелирный магазин, с невероятно дорогими ценниками и надо отметить, что показ этого магазина отнял у нас драгоценное время на экскурсию…

  • Н
    Наталья
    4 июля 2025
    Путешествие в Анталью: посещение 2 водопадов и старого города
    Отличная и быстрая экскурсия, основные достопримечательности можно увидеть, плюс, пока едете - видите все районы Анталии, наслаждаетесь городом, колоритом. Водопады прекрасные,
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    обед неплохой, сытно достаточно. Много мест э, в которых водят и как тур. группе делают скидку (например, чай, мороженое). Приезжаешь домой полный впечатлений.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Старый город Калеичи»

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  1. Путешествие в Анталью: посещение 2 водопадов и старого города
  2. Тур-трансфер Анталия за 1 день
  3. Тур в Анталью - старый город, архитектура и водопад Дюден из Белека
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале
  2. Старый город
  3. Гора Тахталы
  4. The land of legends
  5. Калеичи
  6. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июле 2025
Сейчас в Белеке в категории "Старый город Калеичи" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 300. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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