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невероятными водопадами. Конечно хотелось бы больше времени погулять по Анталии. Неприятной частью стал "обязательный" заезд в ювелирный магазин, с невероятно дорогими ценниками и надо отметить, что показ этого магазина отнял у нас драгоценное время на экскурсию…