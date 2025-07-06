Групповая
Экскурсия в Анталию из Белека
Насладитесь уникальной атмосферой Анталии и Белека. Пляжи, водопады и старинные улочки ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
14 июл в 08:00
$28 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Тур-трансфер по Анталии: история, природа и панорамы за 1 день
Встречайте утро в Анталии с комфортом! Индивидуальный трансфер покажет вам лучшие места города
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
14 июл в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Групповая
Тур в Анталью - старый город и водопад
Анталия - это история рая на земле. Прогулка по старинным улочкам, водопад Дюден и уникальные рассказы гида подарят незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
14 июл в 08:00
$31.50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июля 2025Выражаю благодарность за прекрасную экскурсию и профессионала своего дела, гида - Светлану. Экскурсия прошла великолепно, любовались красотой пейзажей и конечно же
- ННаталья4 июля 2025Отличная и быстрая экскурсия, основные достопримечательности можно увидеть, плюс, пока едете - видите все районы Анталии, наслаждаетесь городом, колоритом. Водопады прекрасные,
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Старый город Калеичи»
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Сколько стоит экскурсия по Белеку в июле 2025
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