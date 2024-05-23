Экскурсии по Старому городу в Белеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Белеке, цены от €250, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
«А также отдохнете в самом живописном месте Старого города — морском порту Калеичи Марина»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
277250 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: у вашего отеля
«Рассмотрим триумфальную арку, ставшую символом Старого города»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
260 за всё до 4 чел.
«Аквариум Анталия» и прогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
«Аквариум Анталия» и прогулка по Старому городу
Начало: Место, где вы живёте
«Океанариум и архитектура Старого города Если вам уже наскучило отдыхать в отеле, приглашаем вас отправиться на полдня в Анталию и совместить приятное с полезным»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$417 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    Очень рекомендую. Во-первых,Угур отличный рассказчик! наш 8 летний сын запомнил многие моменты Во-вторых,и это очень важно,не было ощущения,что мы на экскурсии,где отрабатывают
    читать дальше

    часы. Была прогулка,во время который нам рассказывали о Турции. Мы получили то,что хотели-открыть для себя Турцию! не туристическую Мекку,а именно страну с большой историей!

  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Все отлично, интересная экскурсия
  • Ю
    Юлия
    5 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Здравствуйте! Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают. Большое спасибо
    читать дальше

    тебе, Ислам, за то что рассказал историю своей страны, показал нам ее с очень красивой и дружественной стороны 😁 А еще бесценно то, что вся экскурсия прошла в спокойном темпе и мы с ребенком за целый день не устали, а получили только удовольствие от прогулки.

    Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован на клиента - может
    читать дальше

    предложить свой маршрут, может скорректировать с учётом пожеланий. Ездили с девочками 9 и 11 лет, не было скучно совершенно. Водопады разные по своему характеру. Куршунлу- как в джунглях Аватара, много красивых фоток, Дюден - более суровый: старая Анталия впечатлила. Всё было интересно и комфортно. Спасибо гиду. Рекомендую от души

    Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован
  • О
    Олеся
    15 марта 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    Поездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе очень вкусный, мороженое из козьего
    читать дальше

    молока отличное) Хотим вернуться. Угур интересный собеседник, с удовольствием рассказывает про свою страну, обычаи,отвечает на вопросы. Поездка была комфортная, Угур предлагал воду несколько раз, стиль вождения спокойный. В общем советуем!

    Поездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе оченьПоездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе очень
  • Ю
    Юлия
    4 марта 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    22 февраля индивидуальная экскурсия по Анталии - самый лучший день нашего недельного пребывания в Турции! Безупречно пунктуальный, вежливый, знающий гид.
    читать дальше

    Много вопросов мы задали по современной жизни Турции. Это была прогулка на водопад и потом неспешная прогулка по удивительной старой Анталии. Мы посидели на высоком берегу с прекрасным видом поели вкусное мороженное и выпили по чашечке турецкого кофе. По моей просьбе зашли в магазинчик купить специи. Вся экскурсия была выстроена под наш темп и наши интересы. Очень хочется встретиться с этим удивительным, доброжелательным профессиональном своего дела еще. Наши самые добрые пожелания Угуру и процветания его бизнесу.

    22 февраля индивидуальная экскурсия по Анталии - самый лучший день нашего недельного пребывания в Турции! Безупречно

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
  2. Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
  3. «Аквариум Анталия» и прогулка по Старому городу
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 417 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Белеке с профессиональным гидом в 2024 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам