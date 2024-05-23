1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
«А также отдохнете в самом живописном месте Старого города — морском порту Калеичи Марина»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
277€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: у вашего отеля
«Рассмотрим триумфальную арку, ставшую символом Старого города»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Аквариум Анталия» и прогулка по Старому городу
Начало: Место, где вы живёте
«Океанариум и архитектура Старого города Если вам уже наскучило отдыхать в отеле, приглашаем вас отправиться на полдня в Анталию и совместить приятное с полезным»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина23 мая 2024Очень рекомендую. Во-первых,Угур отличный рассказчик! наш 8 летний сын запомнил многие моменты Во-вторых,и это очень важно,не было ощущения,что мы на экскурсии,где отрабатывают
- ААндрей11 мая 2024Все отлично, интересная экскурсия
- ЮЮлия5 мая 2024Здравствуйте! Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают. Большое спасибо
- ЮЮлия4 мая 2024Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован на клиента - может
- ООлеся15 марта 2024Поездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе очень вкусный, мороженое из козьего
- ЮЮлия4 марта 202422 февраля индивидуальная экскурсия по Анталии - самый лучший день нашего недельного пребывания в Турции! Безупречно пунктуальный, вежливый, знающий гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Старый город»
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