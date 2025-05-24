Групповая
Тур в Анталью - старый город, архитектура и водопад Дюден из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$31.50 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Тур-трансфер по Анталии: история, природа и панорамы за 1 день
Встречайте утро в Анталии с комфортом! Индивидуальный трансфер покажет вам лучшие места города
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия на водопады Анталии из Белека с индивидуальным трансфером
Освежите воспоминания о лете, посетив живописные водопады Анталии с персональным трансфером
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Водопад Дюден»
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