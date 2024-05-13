1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Бодруму: от древних чудес до живописных видов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
Завтра в 11:00
12 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Бодрум: где история встречается с красотой, от древности до наших дней
Откройте для себя волшебство Бодрума, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот дарит новые впечатления
Начало: У античного театра
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Бодрум! (на вашем автомобиле)
Бодрум очарует вас своими цветущими улицами, белыми домами и морскими панорамами. Узнайте историю Галикарнаса и насладитесь видами с Белых ветряных мельниц
Начало: В вашем отеле
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина13 мая 2024чудесная прогулка по Бодруму!!! Лали прекрасный гид, с заботой и вниманием к каждой нашей просьбе провела нас по улочкам города и показала все самое интересное, ☺️ спасибо, вспоминаем наш маршрут листая фото дочки❤️❤️❤️
- ООлесь12 мая 2024Из Бодрума - в античный Иераполис и ПамуккалеИльмира очень профессиональный гид хорошо знающий историю. Замечательно преподносит информацию! Рекомендуем!
- ННеля25 апреля 2024Знакомьтесь, БодрумОчень увлекательно и интересно провели нам экскурсию, учитывая все наши пожелания.
- ИИрина23 апреля 2024Знакомьтесь, БодрумОднозначно рекомендую эту экскурсионную программу. Ильмира - очень профессиональный гид. Время пролетело очень увлекательно и незаметно. Восторг от Замка, который мы посетили, Ильмира максимально полно погрузила нас в историческую атмосферу.
- ММария20 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, материал был подан доступно, интересно. маршрут подобран идеально,я обожаю пешие прогулки! Удалось познакомиться с историей города,посетить много исторических мест,красивых улочек Бодрума. Благодарю Джемиля!
- ММарина29 октября 2023Замечательная экскурсия! Джемиль открывает секреты города,и древние и современные! Экскурсия была очень познавательна и комфортна,мы узнали много нового и в
- ТТатьяна19 октября 2023Знакомьтесь, БодрумОчень приятные впечатления остались после экскурсии по Бодруму, посетили все знаковые достопримечательности города. Ильмира интересно рассказала нам об истории, с
- ААнна11 октября 2023Экскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы остались довольны экскурсией, прекрасно провели
- ИИрина2 сентября 2023Знающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросы на разные темы. Хороший обзор города и его истории 👍
- ААнастасия3 мая 2023Из Бодрума - в античный Иераполис и ПамуккалеПоездка в Эфес вместе с Ильмирой получилась максимально насыщенной и интересной. С самого начала пути Ильмира познакомила нас с историей
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Самое главное»
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