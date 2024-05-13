Увидеть самое главное в Бодруме

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Бодруме, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Бодрум
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Бодруму: от древних чудес до живописных видов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
Завтра в 11:00
12 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Бодрум: где история встречается с красотой, от древности до наших дней
Откройте для себя волшебство Бодрума, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот дарит новые впечатления
Начало: У античного театра
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
225 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Бодрум! (на вашем автомобиле)
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
21 отзыв
Знакомьтесь, Бодрум! (на вашем автомобиле)
Бодрум очарует вас своими цветущими улицами, белыми домами и морскими панорамами. Узнайте историю Галикарнаса и насладитесь видами с Белых ветряных мельниц
Начало: В вашем отеле
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    Добро пожаловать в Бодрум
    чудесная прогулка по Бодруму!!! Лали прекрасный гид, с заботой и вниманием к каждой нашей просьбе провела нас по улочкам города и показала все самое интересное, ☺️ спасибо, вспоминаем наш маршрут листая фото дочки❤️❤️❤️
  • О
    Олесь
    12 мая 2024
    Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
    Ильмира очень профессиональный гид хорошо знающий историю. Замечательно преподносит информацию! Рекомендуем!
  • Н
    Неля
    25 апреля 2024
    Знакомьтесь, Бодрум
    Очень увлекательно и интересно провели нам экскурсию, учитывая все наши пожелания.
  • И
    Ирина
    23 апреля 2024
    Знакомьтесь, Бодрум
    Однозначно рекомендую эту экскурсионную программу. Ильмира - очень профессиональный гид. Время пролетело очень увлекательно и незаметно. Восторг от Замка, который мы посетили, Ильмира максимально полно погрузила нас в историческую атмосферу.
  • М
    Мария
    20 апреля 2024
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Очень понравилась экскурсия, материал был подан доступно, интересно. маршрут подобран идеально,я обожаю пешие прогулки! Удалось познакомиться с историей города,посетить много исторических мест,красивых улочек Бодрума. Благодарю Джемиля!
  • М
    Марина
    29 октября 2023
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Замечательная экскурсия! Джемиль открывает секреты города,и древние и современные! Экскурсия была очень познавательна и комфортна,мы узнали много нового и в
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    плане древней истории и в истории недавнего времени,несмотря на то,что в Бодруме были не в первый раз. Кроме того,Джемиль помог нам приобрести билеты на паром до Коса,по нашей просьбе. В следующую поездку мы обязательно возьмем экскурсию с Джемилем.

  • Т
    Татьяна
    19 октября 2023
    Знакомьтесь, Бодрум
    Очень приятные впечатления остались после экскурсии по Бодруму, посетили все знаковые достопримечательности города. Ильмира интересно рассказала нам об истории, с
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    удовольствием ответила на все возникающие вопросы. Очень были рады знакомству, Ильмира легка и приятна в общении. Эта экскурсия - очень удачное сочетание прогулки и погружения в историю👍🏼

    Очень приятные впечатления остались после экскурсии по Бодруму, посетили все знаковые достопримечательности города. Ильмира интересно рассказалаОчень приятные впечатления остались после экскурсии по Бодруму, посетили все знаковые достопримечательности города. Ильмира интересно рассказалаОчень приятные впечатления остались после экскурсии по Бодруму, посетили все знаковые достопримечательности города. Ильмира интересно рассказалаОчень приятные впечатления остались после экскурсии по Бодруму, посетили все знаковые достопримечательности города. Ильмира интересно рассказалаОчень приятные впечатления остались после экскурсии по Бодруму, посетили все знаковые достопримечательности города. Ильмира интересно рассказала
  • А
    Анна
    11 октября 2023
    Добро пожаловать в Бодрум
    Экскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы остались довольны экскурсией, прекрасно провели
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    время! Гид рассказывает о городе доступно, не углубляясь в перечисление дат и исторических событий. По договоренности экскурсия проводится как в пешем формате, так и на автомобиле. Лале с вниманием относится к пожеланиям туристов и старается проконсультировать по всем интересующим вопросам.

    Экскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы осталисьЭкскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы осталисьЭкскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы осталисьЭкскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы остались
  • И
    Ирина
    2 сентября 2023
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Знающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросы на разные темы. Хороший обзор города и его истории 👍
    Знающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросыЗнающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросыЗнающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросыЗнающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросы
  • А
    Анастасия
    3 мая 2023
    Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
    Поездка в Эфес вместе с Ильмирой получилась максимально насыщенной и интересной. С самого начала пути Ильмира познакомила нас с историей
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    Турции, а уже на подъезде мы начали погружаться в детали, связанные непосредственно с ключевыми точками пути: домом Девы Марии, самим античным городом, его термами, амфитеатром, библиотекой Цейса, а также Храмом Артемиды. Перед глазами оживали легендарные имена, разворачивались исторические события - настолько гид замечательный рассказчик. Отдельно хочется сказать о водителе - стиль езды очень комфортный, аккуратный, при этом мы прекрасно уложились в то время, которое и было запланировано на экскурсию. В общем, отличные впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Самое главное»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Бодрум
  2. Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
  3. Знакомьтесь, Бодрум! (на вашем автомобиле)
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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 225. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.51 из 5
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