Во время нашей экскурсии вы окунетесь в атмосферу того времени и узнаете от профессионального гида о древней архитектуре, традициях и образе жизни людей.



Эфес — великолепный музей древнего мира под открытым небом, который внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.



В Эфесе располагается одно из 7 чудес света, которое вы сможете увидеть своими глазами.