Во время нашей экскурсии вы окунетесь в атмосферу того времени и узнаете от профессионального гида о...

5
2 отзыва
Во время нашей экскурсии вы окунетесь в атмосферу того времени и узнаете от профессионального гида о древней архитектуре, традициях и образе жизни людей.

Эфес — великолепный музей древнего мира под открытым небом, который внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

В Эфесе располагается одно из 7 чудес света, которое вы сможете увидеть своими глазами.
Эфес и дом Девы Марии
Эфес и дом Девы Марии
Эфес и дом Девы Марии
Эфес и дом Девы Марии
Эфес и дом Девы Марии
Эфес и дом Девы Марии
Эфес и дом Девы Марии

Что вы увидите 🤩

  • Прогуляйтесь по греко-римскому городу Эфесу и узнайте историю давних останков
  • Посмотрите большие старые фонтаны, мраморные статуи и библиотеку Цельса
  • Посетите храм Артемиды, одного из чудес древнего мира
  • Посмотрите Дом Девы Марии на холме с видом на Сельчук и Эфес
  • Наслаждайтесь обедом в турецком ресторане
  • Проведите демонстрацию в кожевенной мастерской или на ковровой фабрике.
Что вас ждет?
  • Эфес
  • Мы посетим самый большой древний город Турции — Эфес. Эфес до сегодняшнего дня является одним из хорошо сохранившихся древних городов так, что вы даже сможете увидеть четкую планировку города. Согласно историческим данным, город был построен еще до Рождества Христова.
  • Вы увидите библиотеку, торговую площадь, амфитеатр, бани и другие места вместе с нашим гидом. Вы можете прогуляться по многочисленным улицам города и сделать потрясающие снимки на фоне старинных зданий и колонн.
  • Самым впечатляющим зданием Эфеса является великолепная библиотека Цельсия. Перед зданием установлены 4 статуи с символическим значением.
  • Еще одна важная достопримечательность Эфеса — огромный амфитеатр, вмещающий до 25 тысяч зрителей. В те времена на сцене театра проходили театральные представления, спортивные состязания и гладиаторские бои. Здесь можно увидеть город с высоты трибун и прекрасный вид на мраморный бульвар главной улицы.
  • Дом Девы Марии
  • После обеденного перерыва перейдем к следующей части нашей программы. Мы посетим дом Девы Марии. Здесь Дева Мария провела свои последние дни. Здесь вы увидите небольшую церковь, посетите святые источники и стену желаний. Это место очень важно для верующих христиан.
Ваш гид будет сопровождать вас во время экскурсии в Эфес, вы узнаете от него много инетресного и своими руками прикоснетесь к великой древней цивилизации. Этот захватывающий тур оставит о себе незабываемые воспоминания!

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый (8+)
€40
Детский (6-7)
€25

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от и до отеля
  • Страховка
  • Услуга гида
  • Входной билет древнего города Эфес
Что не входит
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Любые напитки во время экскурсии
  • Входной билет в Дом Девы Марии
Место начала и завершения
ваш отель
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное время. Пожалуйста, подождите у главного входа в отель в назначенное время.
  • Дети до 5 лет и младше размещаются бесплатно.
  • Дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии вместе со взрослым.
  • Рекомендуется носить удобную обувь для ходьбы.
  • Советуем взять с собой головной убор, солнцезащитные очки и крем.
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Среда, суббота

Halil K.
Halil K.
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