Что вас ждет?
- Эфес
- Мы посетим самый большой древний город Турции — Эфес. Эфес до сегодняшнего дня является одним из хорошо сохранившихся древних городов так, что вы даже сможете увидеть четкую планировку города. Согласно историческим данным, город был построен еще до Рождества Христова.
- Вы увидите библиотеку, торговую площадь, амфитеатр, бани и другие места вместе с нашим гидом. Вы можете прогуляться по многочисленным улицам города и сделать потрясающие снимки на фоне старинных зданий и колонн.
- Самым впечатляющим зданием Эфеса является великолепная библиотека Цельсия. Перед зданием установлены 4 статуи с символическим значением.
- Еще одна важная достопримечательность Эфеса — огромный амфитеатр, вмещающий до 25 тысяч зрителей. В те времена на сцене театра проходили театральные представления, спортивные состязания и гладиаторские бои. Здесь можно увидеть город с высоты трибун и прекрасный вид на мраморный бульвар главной улицы.
- Дом Девы Марии
- После обеденного перерыва перейдем к следующей части нашей программы. Мы посетим дом Девы Марии. Здесь Дева Мария провела свои последние дни. Здесь вы увидите небольшую церковь, посетите святые источники и стену желаний. Это место очень важно для верующих христиан.
Ваш гид будет сопровождать вас во время экскурсии в Эфес, вы узнаете от него много инетресного и своими руками прикоснетесь к великой древней цивилизации. Этот захватывающий тур оставит о себе незабываемые воспоминания!