Дальян находится на юго-западном побережье Турции между Мармарисом и Фетхие.



Здесь встречаются нетронутая природа и древняя цивилизация.



Дальян является одним из самых желанных мест для посещения иностранных и местных туристов.



И не зря: песчаные пляжи, голубая вода, древние постройки поражают воображение своей красотой, а целебные грязи этого места помогут вам расслабиться и обрести здоровье.