Экскурсия в Дальян из Бодрума

Дальян находится на юго-западном побережье Турции между Мармарисом и Фетхие

Дальян находится на юго-западном побережье Турции между Мармарисом и Фетхие.

Здесь встречаются нетронутая природа и древняя цивилизация.

Дальян является одним из самых желанных мест для посещения иностранных и местных туристов.

И не зря: песчаные пляжи, голубая вода, древние постройки поражают воображение своей красотой, а целебные грязи этого места помогут вам расслабиться и обрести здоровье.
Экскурсия в Дальян из Бодрума
Экскурсия в Дальян из Бодрума
Экскурсия в Дальян из Бодрума
Экскурсия в Дальян из Бодрума
Экскурсия в Дальян из Бодрума
Экскурсия в Дальян из Бодрума
Экскурсия в Дальян из Бодрума

Что вас ждет:

  • Грязевые ванны в Дальяне
  • Одна из наших остановок будет около знаменитых термальных источников Дальяна, наполненных целебной грязью и термальной водой. Мы пересечем реку Дальян на нашей яхте и каждый из вас сможет окунуться в эти термальные источники. Во время нашего перерыва вы можете насладиться сеансом пилинга, ухода за кожей или расслабляющей терапией.
  • Пляж Изтузу
  • Этот пляж привлечет ваше внимание своей чистотой и красотой. Здесь, на его побережье смешиваются пресные воды реки Дальян и соленые воды Средиземного моря.
Также пляж Изтузу – одно из мест, где водяные черепахи вылупляются из яиц и встречаются с миром. Если вам повезет, вы сможете стать свидетелем этого чудесного события и даже помочь этим крошечным созданиям начать свою жизнь!
  • Скальные гробницы
  • Мы увидим царские гробницы, высеченные в высоких скалах, оставшиеся после цивилизации ликийцев. Согласно поверью, эти гробницы были построены ликийцами так высоко, чтобы помочь душам умерших скорее вознестись на небеса.

Важно:

  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное время.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый(12+)
€40
Дети(6-11)
€25

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Услуги гида
  • Обед
  • Грязевые ванны
Что не входит
  • Напитки
  • личные расходы
Место начала и завершения
Ваш отель
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в гостиницу (перед турникетами). Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное время.
  • Дети до 5 лет и младше размещаются бесплатно.
  • Дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии вместе со взрослым.
  • Детские кресла предоставляются по запросу, если это было указано во время бронирования.
  • Вы должны носить удобную обувь для ходьбы.
  • Вы должны принести шляпу, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки. Также купальные костюмы на случай, если вы захотите покупаться в античном бассейне.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Halil K.
Halil K.
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