Что вас ждет:
- Грязевые ванны в Дальяне
- Одна из наших остановок будет около знаменитых термальных источников Дальяна, наполненных целебной грязью и термальной водой. Мы пересечем реку Дальян на нашей яхте и каждый из вас сможет окунуться в эти термальные источники. Во время нашего перерыва вы можете насладиться сеансом пилинга, ухода за кожей или расслабляющей терапией.
- Пляж Изтузу
- Этот пляж привлечет ваше внимание своей чистотой и красотой. Здесь, на его побережье смешиваются пресные воды реки Дальян и соленые воды Средиземного моря.
Также пляж Изтузу – одно из мест, где водяные черепахи вылупляются из яиц и встречаются с миром. Если вам повезет, вы сможете стать свидетелем этого чудесного события и даже помочь этим крошечным созданиям начать свою жизнь!
- Скальные гробницы
- Мы увидим царские гробницы, высеченные в высоких скалах, оставшиеся после цивилизации ликийцев. Согласно поверью, эти гробницы были построены ликийцами так высоко, чтобы помочь душам умерших скорее вознестись на небеса.
Важно:
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное время.