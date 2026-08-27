Приготовьтесь к насыщенной программе! Эта экскурсия сочетает в себе историческую часть — вы увидите скальные гробницы ликийских королей, релаксацию — посетите лечебно-оздоровительный комплекс, а также отдых на пляже незабываемой красоты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

06:30–07:00 — выезд из отелей Бодрума

Соберём группу и отправимся в Дальян. По пути предусмотрена остановка для завтрака и отдыха.

10:30–12:00 — грязевые ванны и термальные источники

Побываем в знаменитых грязевых ваннах Дальяна. Можно принять грязевую ванну, смыть её в термальных источниках и отдохнуть среди живописной природы.

12:30–13:30 — обед

Обед в уютном ресторане с блюдами местной кухни.

13:30–14:30 — речная прогулка по Дальяну

Отправимся на прогулочном катере по реке Дальян. По пути увидим высеченные в скалах ликийские гробницы 4 века до н. э. Гид расскажет об истории древнего города Каунос и культуре ликийцев.

14:30–16:30 — пляж Изтузу

Отдохнём на знаменитом пляже Изтузу — природной территории между Средиземным морем и рекой Дальян. Будет свободное время для купания и прогулки по золотистому песку. Пляж также известен как место гнездования морских черепах каретта-каретта.

16:30–20:00 — возвращение в Бодрум

Отправимся обратно в Бодрум. По пути предусмотрены остановки для отдыха, вечером — возвращение в отели.

Организационные детали