Отправиться в живописное путешествие к скальным гробницам и природным чудесам (всё включено)
Приготовьтесь к насыщенной программе! Эта экскурсия сочетает в себе историческую часть — вы увидите скальные гробницы ликийских королей, релаксацию — посетите лечебно-оздоровительный комплекс, а также отдых на пляже незабываемой красоты.
Описание экскурсии
06:30–07:00 — выезд из отелей Бодрума
Соберём группу и отправимся в Дальян. По пути предусмотрена остановка для завтрака и отдыха.
10:30–12:00 — грязевые ванны и термальные источники
Побываем в знаменитых грязевых ваннах Дальяна. Можно принять грязевую ванну, смыть её в термальных источниках и отдохнуть среди живописной природы.
12:30–13:30 — обед
Обед в уютном ресторане с блюдами местной кухни.
13:30–14:30 — речная прогулка по Дальяну
Отправимся на прогулочном катере по реке Дальян. По пути увидим высеченные в скалах ликийские гробницы 4 века до н. э. Гид расскажет об истории древнего города Каунос и культуре ликийцев.
14:30–16:30 — пляж Изтузу
Отдохнём на знаменитом пляже Изтузу — природной территории между Средиземным морем и рекой Дальян. Будет свободное время для купания и прогулки по золотистому песку. Пляж также известен как место гнездования морских черепах каретта-каретта.
16:30–20:00 — возвращение в Бодрум
Отправимся обратно в Бодрум. По пути предусмотрены остановки для отдыха, вечером — возвращение в отели.
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе
К сожалению, программа не подходит для людей с ограниченными возможностями
Стандартный обед (котлеты, рис, салат) включён в стоимость. Рыбу и напитки можно заказать отдельно
При желании дополнительно оплачивается завтрак во время остановки по дороге
С вами будет гид из нашей команды
в четверг и воскресенье в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 2 лет
Бесплатно
Стандартный
€80
Дети от 3 до 10 лет
€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1029 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. У нас многолетний опыт работы читать дальшеуменьшить
и тысячи положительных отзывов от довольных путешественников — и каждому мы стремимся предоставить самое лучшее!
Ваши комфорт и впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!
Входит в следующие категории Бодрума
Похожие экскурсии на «Красоты Дальяна - из Бодрума»