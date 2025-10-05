Водная прогулка
Водная прогулка по Карийской тропе и Акьяке
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Увидеть древние гробницы, поплавать в море, встретить черепах и расслабиться в термальных источниках
Сегодня в 18:30
Завтра в 16:00
€540 за всё до 8 чел.
-
25%
Мини-группа
до 12 чел.
Полёт на параплане в Олюденизе
Воспарить как птица на высоте 2000 метров и насладиться красотой Эгейского моря (в группе)
Начало: У офиса компании в Олюденизе
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
€135
€179 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AArsen5 октября 2025Круиз на корабле по Средиземному морю (в группе)Все было очень классно!
- ООльга28 августа 2023Круиз на корабле по Средиземному морю (в группе)стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но. нигде нельзя за рубли)
