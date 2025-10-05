Мои заказы

Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
На машине
На лодке
9 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Водная прогулка по Карийской тропе и Акьяке
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
На лодке
5 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Увидеть древние гробницы, поплавать в море, встретить черепах и расслабиться в термальных источниках
Сегодня в 18:30
Завтра в 16:00
€540 за всё до 8 чел.
Полёт на параплане в Олюденизе
На автобусе
На параплане
2 часа
-
25%
2 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Полёт на параплане в Олюденизе
Воспарить как птица на высоте 2000 метров и насладиться красотой Эгейского моря (в группе)
Начало: У офиса компании в Олюденизе
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
€135€179 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Arsen
    5 октября 2025
    Круиз на корабле по Средиземному морю (в группе)
    Все было очень классно!
  • О
    Ольга
    28 августа 2023
    Круиз на корабле по Средиземному морю (в группе)
    стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но. нигде нельзя за рубли)
    читать дальше

    здесь вы можете перевести всю сумму на карту мир организатору.

    сам тур на целый день, на корабле. 4 остановки, пляжи, купанье, долина бабочек, на корабле кормят, вкусно и сытно. напитки за доп плату! и большую. но тут везде так, возьмите с собой побольше воды.
    можно купаться, можно пойти в долину бабочек, можно посмотреть на античные руины. скучно не будет, виды с корабля великолепные.
    и трансфер от и до отеля
    можно и нужно с детьми

    стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Ностандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Ностандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но

