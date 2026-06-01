Маршрут через Каш, Калкан, Капуташ и пляж Патара — это не про спешку и «галочки», а про атмосферу. Вы увидите скрытые жемчужины побережья, откроете для себя маленькие городки с особым уютом и характером, прогуляетесь по живописным улочкам и насладитесь видами на море. Главное преимущество программы — продуманная организация: все переезды и обед уже включены. Вам остаётся только наслаждаться маршрутом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Это путешествие — про смену ритма, про красивые пейзажи и про то самое чувство, когда важен не только маршрут, но и состояние, с которым вы его проживаете.

Программа экскурсии

8:30–9:00 — выезд из Фетхие

Сбор гостей и отправление в путешествие вдоль одного из самых живописных побережий Турции.

10:30 — Калкан

Короткая остановка для отдыха и фотографий с видом на уютный прибрежный город.

11:30 — пляж пляж Капуташ

Свободное время для купания и отдыха на одном из самых красивых пляжей с бирюзовой водой.

13:15 — обед в ресторане Smile Restaurant

Обед в уютной атмосфере (на выбор: алабалык, курица-гриль или котлеты с рисом и свежим салатом). Один напиток включён в стоимость.

14:00 — прогулка по Кашу

Экскурсия с гидом и свободное время для прогулок и отдыха в атмосферном городе.

16:40 — прибытие на пляж Патара

Отдых на широком песчаном пляже, прогулки и купание.

18:00 — отправление в Фетхие

Формат подачи лёгкий и живой: это не академическая лекция, а скорее путешествие с историями, фактами и наблюдениями, которые помогают глубже почувствовать регион и увидеть его не только как турист, но и как внимательный путешественник.

Организационные детали