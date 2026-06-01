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Каш, Калкан, Капуташ и Патара: путешествие из Фетхие

Большое путешествие по средиземноморскому побережью
Маршрут через Каш, Калкан, Капуташ и пляж Патара — это не про спешку и «галочки», а про атмосферу.

Вы увидите скрытые жемчужины побережья, откроете для себя маленькие городки с особым уютом и характером, прогуляетесь по живописным улочкам и насладитесь видами на море. Главное преимущество программы — продуманная организация: все переезды и обед уже включены. Вам остаётся только наслаждаться маршрутом.
Каш, Калкан, Капуташ и Патара: путешествие из Фетхие
Каш, Калкан, Капуташ и Патара: путешествие из Фетхие
Каш, Калкан, Капуташ и Патара: путешествие из Фетхие

Описание экскурсии

Это путешествие — про смену ритма, про красивые пейзажи и про то самое чувство, когда важен не только маршрут, но и состояние, с которым вы его проживаете.

Программа экскурсии

8:30–9:00 — выезд из Фетхие
Сбор гостей и отправление в путешествие вдоль одного из самых живописных побережий Турции.

10:30 — Калкан
Короткая остановка для отдыха и фотографий с видом на уютный прибрежный город.

11:30 — пляж пляж Капуташ
Свободное время для купания и отдыха на одном из самых красивых пляжей с бирюзовой водой.

13:15 — обед в ресторане Smile Restaurant
Обед в уютной атмосфере (на выбор: алабалык, курица-гриль или котлеты с рисом и свежим салатом). Один напиток включён в стоимость.

14:00 — прогулка по Кашу
Экскурсия с гидом и свободное время для прогулок и отдыха в атмосферном городе.

16:40 — прибытие на пляж Патара
Отдых на широком песчаном пляже, прогулки и купание.

18:00 — отправление в Фетхие

Формат подачи лёгкий и живой: это не академическая лекция, а скорее путешествие с историями, фактами и наблюдениями, которые помогают глубже почувствовать регион и увидеть его не только как турист, но и как внимательный путешественник.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер из Фетхие и обратно, обед в ресторане Smile Restaurant с выбором блюд (алабалык, курица-гриль или котлеты с рисом и свежим салатом), один напиток за обедом, страховка
  • Входные билеты на пляжи пляж Капуташ и пляж Патара оплачиваются отдельно.
  • С вами будет гид из нашей команды

в среду и субботу в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 631 туриста
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
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тысячами положительных отзывов от наших довольных клиентов, мы всегда стремимся предоставить вам только лучшее. Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!

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