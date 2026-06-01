Каш, Калкан, Капуташ и Патара: путешествие из Фетхие
Большое путешествие по средиземноморскому побережью
Маршрут через Каш, Калкан, Капуташ и пляж Патара — это не про спешку и «галочки», а про атмосферу.
Вы увидите скрытые жемчужины побережья, откроете для себя маленькие городки с особым уютом и характером, прогуляетесь по живописным улочкам и насладитесь видами на море. Главное преимущество программы — продуманная организация: все переезды и обед уже включены. Вам остаётся только наслаждаться маршрутом.
Описание экскурсии
Это путешествие — про смену ритма, про красивые пейзажи и про то самое чувство, когда важен не только маршрут, но и состояние, с которым вы его проживаете.
Программа экскурсии
8:30–9:00 — выезд из Фетхие Сбор гостей и отправление в путешествие вдоль одного из самых живописных побережий Турции.
10:30 — Калкан Короткая остановка для отдыха и фотографий с видом на уютный прибрежный город.
11:30 — пляж пляж Капуташ Свободное время для купания и отдыха на одном из самых красивых пляжей с бирюзовой водой.
13:15 — обед в ресторане Smile Restaurant Обед в уютной атмосфере (на выбор: алабалык, курица-гриль или котлеты с рисом и свежим салатом). Один напиток включён в стоимость.
14:00 — прогулка по Кашу Экскурсия с гидом и свободное время для прогулок и отдыха в атмосферном городе.
16:40 — прибытие на пляж Патара Отдых на широком песчаном пляже, прогулки и купание.
18:00 — отправление в Фетхие
Формат подачи лёгкий и живой: это не академическая лекция, а скорее путешествие с историями, фактами и наблюдениями, которые помогают глубже почувствовать регион и увидеть его не только как турист, но и как внимательный путешественник.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер из Фетхие и обратно, обед в ресторане Smile Restaurant с выбором блюд (алабалык, курица-гриль или котлеты с рисом и свежим салатом), один напиток за обедом, страховка
Входные билеты на пляжи пляж Капуташ и пляж Патара оплачиваются отдельно.
С вами будет гид из нашей команды
в среду и субботу в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 631 туриста
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и читать дальшеуменьшить
тысячами положительных отзывов от наших довольных клиентов, мы всегда стремимся предоставить вам только лучшее. Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!
Входит в следующие категории Фетхие
Похожие экскурсии на «Каш, Калкан, Капуташ и Патара: путешествие из Фетхие»