Олюдениз — лучшее в мире место для отдыха на параплане! Вас ждёт захватывающий полёт с видом на голубую лагуну. Все наши пилоты лицензированы, говорят на русском языке и летают более 10 лет. Они будут сопровождать вас на протяжении всего процесса.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы встретимся у офиса компании и на автобусе поедем на гору Бабадаг (дорога занимает 20 минут), после чего со стартовой площадки вы взлетите на параплане.
- Но сначала — инструктаж. Пилот всё подробно расскажет на русском или английском языках.
- Полёт длится 35-40 мин., обязательно вместе с инструктором. Вы плавно пролетите над горами и побережьем, рассмотрите детали и комфортно приземлитесь на пляже.
- Далее трансфер отвезёт вас обратно к точке старта.
Организационные детали
Полёт подходит абсолютно всем, с нами летают даже дети.
Единственное ограничение — вес от 20 кг и до 110 кг, для путешественников с весом свыше 90 кг необходима доплата за допоборудование — €25
Фото и видео полёта на камеру Go
Pro последнего поколения включено в стоимость. Вы получите их сразу после экскурсии любым удобным способом — на флешку или в мессенджер
Съёмка с квадрокоптера за дополнительную плату — €100 С вами будет один из гидов нашей команды
Разновидность билетов
- Стандартные.
- «Классический полёт +» — длительность и программа такие же как и у обычного полёта. Разница в том, что это развлечение на более высоких скоростях с элементами экстрима: спирали/винговеры.
- Полёт для двоих (с вылетом в одно время, но с разными инструкторами).
- Полёт на закате (начало в 16:30).
в понедельник в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00 и 19:00, во вторник в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в четверг в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в пятницу в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в субботу в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 19:00, в воскресенье в 07:00, 08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Полёт на закате
|€209
|Инструкторский полет с вашем управлением
|€233
|"Релакс" спокойный полет
|€209
|Стандартный билет
|€186
|Классический полёт +
|€233
|Полёт для двоих (с вылетом в одно время)
|€376
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У офиса компании в Олюденизе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00 и 19:00, во вторник в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в четверг в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в пятницу в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в субботу в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 19:00, в воскресенье в 07:00, 08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 33 туристов
Организуем полёты на параплане, морские прогулки и другие программы. С радостью подарим вам эти невероятные эмоции! Также занимаемся индивидуальным обучением пилотов и сдаём в аренду яхты.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Я в полном восторге, незабываемые эмоции и адреналин) Спасибо организаторам, встретили, инструктаж провели,сориентировали по погоде и заранее сказали, что надеть) если ещё окажусь в этих краях, обязательно полётах!
Юлия
Ответ организатора:
Александр, очень рады, что вы получили положительные эмоции! Ведь в этом суть отпуска) будем ждать вас снова!
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С
огромное спасибо организаторам за полет, все четко объяснили, показали и рассказали и даже с учетом не сезона полет выдался отличным!
Юлия
Ответ организатора:
Святослав, благодарим за тёплый отзыв! Будем рады вновь встретить Вас в любое время года)
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К
Сам полет великолепен, безопасность соблюдается. На русском будут говорить только в офисе, на горе уже никто не говорит, учите английский)
Юлия
Ответ организатора:
Кристина, очень рады, что вам понравился полёт! Учтём все ваши пожелания в дальнейшей работе! Спасибо, что поделились вашей потрясающей фотографией! Будем рады видеть Вас снова!)
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