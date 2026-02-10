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Полёт на параплане в Олюденизе

Воспарить как птица на высоте 2000 метров и насладиться красотой Эгейского моря (в группе)
Олюдениз — лучшее в мире место для отдыха на параплане! Вас ждёт захватывающий полёт с видом на голубую лагуну. Все наши пилоты лицензированы, говорят на русском языке и летают более 10 лет. Они будут сопровождать вас на протяжении всего процесса.
Полёт на параплане в Олюденизе
Полёт на параплане в Олюденизе
Полёт на параплане в Олюденизе

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы встретимся у офиса компании и на автобусе поедем на гору Бабадаг (дорога занимает 20 минут), после чего со стартовой площадки вы взлетите на параплане.
  • Но сначала — инструктаж. Пилот всё подробно расскажет на русском или английском языках.
  • Полёт длится 35-40 мин., обязательно вместе с инструктором. Вы плавно пролетите над горами и побережьем, рассмотрите детали и комфортно приземлитесь на пляже.
  • Далее трансфер отвезёт вас обратно к точке старта.

Организационные детали

Полёт подходит абсолютно всем, с нами летают даже дети.
Единственное ограничение — вес от 20 кг и до 110 кг, для путешественников с весом свыше 90 кг необходима доплата за допоборудование — €25
  • Фото и видео полёта на камеру Go
    • Pro последнего поколения включено в стоимость. Вы получите их сразу после экскурсии любым удобным способом — на флешку или в мессенджер
  • Съёмка с квадрокоптера за дополнительную плату — €100
  • С вами будет один из гидов нашей команды

    • Разновидность билетов

    • Стандартные.
    • «Классический полёт +» — длительность и программа такие же как и у обычного полёта. Разница в том, что это развлечение на более высоких скоростях с элементами экстрима: спирали/винговеры.
    • Полёт для двоих (с вылетом в одно время, но с разными инструкторами).
    • Полёт на закате (начало в 16:30).

    в понедельник в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00 и 19:00, во вторник в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в четверг в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в пятницу в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в субботу в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 19:00, в воскресенье в 07:00, 08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

    Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
    Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
    Неоплаченная бронь отменяется в один клик

    Стоимость экскурсии

    ТарифСтоимость
    Полёт на закате€209
    Инструкторский полет с вашем управлением€233
    "Релакс" спокойный полет€209
    Стандартный билет€186
    Классический полёт +€233
    Полёт для двоих (с вылетом в одно время)€376
    Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У офиса компании в Олюденизе
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00 и 19:00, во вторник в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в четверг в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в пятницу в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в субботу в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 19:00, в воскресенье в 07:00, 08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Юлия
    Юлия — Организатор в Фетхие
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2024 года
    Провела экскурсии для 33 туристов
    Организуем полёты на параплане, морские прогулки и другие программы. С радостью подарим вам эти невероятные эмоции! Также занимаемся индивидуальным обучением пилотов и сдаём в аренду яхты.

    Отзывы и рейтинг

    0
    Основано на 0 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    3
    2
    1
    А
    Я в полном восторге, незабываемые эмоции и адреналин) Спасибо организаторам, встретили, инструктаж провели,сориентировали по погоде и заранее сказали, что надеть) если ещё окажусь в этих краях, обязательно полётах!
    Юлия
    Юлия
    Ответ организатора:
    Александр, очень рады, что вы получили положительные эмоции! Ведь в этом суть отпуска) будем ждать вас снова!
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    С
    огромное спасибо организаторам за полет, все четко объяснили, показали и рассказали и даже с учетом не сезона полет выдался отличным!
    Юлия
    Юлия
    Ответ организатора:
    Святослав, благодарим за тёплый отзыв! Будем рады вновь встретить Вас в любое время года)
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    К
    Сам полет великолепен, безопасность соблюдается. На русском будут говорить только в офисе, на горе уже никто не говорит, учите английский)
    Сам полет великолепен, безопасность соблюдается. На русском будут говорить только в офисе, на горе уже никто не говорит, учите английский)
    Юлия
    Юлия
    Ответ организатора:
    Кристина, очень рады, что вам понравился полёт! Учтём все ваши пожелания в дальнейшей работе! Спасибо, что поделились вашей потрясающей фотографией! Будем рады видеть Вас снова!)
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