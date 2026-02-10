Когда: в понедельник в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00 и 19:00, во вторник в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в четверг в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в пятницу в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в субботу в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 19:00, в воскресенье в 07:00, 08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала