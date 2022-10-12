Уверены, у вас в голове уже есть фотографии мечты из разных мест в Каппадокии! Мы с радостью поможем успеть все за 2 часа и спланируем ваше фото-приключение. На комфортном авто с фотографом и его помощником вы отправитесь к точке с видом на воздушные шары, в Долину любви, пещеры — и получите 300-400 фото на фоне уникальных пейзажей в мягком свете.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 2 часа фототура вы посетите 3 локации, в каждой из которых будете позировать и заодно любоваться поразительными видами Каппадокии. Опытный фотограф найдет ракурсы, поможет расслабиться перед камерой и поймает эффектные моменты.

Фото-локация № 1 — фотосессия с воздушными шарами. На снимках отсюда сохранятся десятки парящих монгольфьеров и неповторимый закат или рассвет на заднем плане.

Фото-локация № 2 — Долина любви. Приготовьтесь позировать на фоне бесконечных туфовых столбов, устремленных вверх. А еще это место пользуется популярностью у тех, кто хочет обрести свою любовь!

Фото-локация № 3 — пещеры. Кадры в укромных гротах получаются фактурными и концептуальными. В этой части съемки вы ощутите аутентичную атмосферу Каппадокии и прикоснетесь к природным стенам, которые были свидетелями истории этой земли.

Организационные детали