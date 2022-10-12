За 2 часа фототура вы посетите 3 локации, в каждой из которых будете позировать и заодно любоваться поразительными видами Каппадокии. Опытный фотограф найдет ракурсы, поможет расслабиться перед камерой и поймает эффектные моменты.
Фото-локация № 1 — фотосессия с воздушными шарами. На снимках отсюда сохранятся десятки парящих монгольфьеров и неповторимый закат или рассвет на заднем плане.
Фото-локация № 2 — Долина любви. Приготовьтесь позировать на фоне бесконечных туфовых столбов, устремленных вверх. А еще это место пользуется популярностью у тех, кто хочет обрести свою любовь!
Фото-локация № 3 — пещеры. Кадры в укромных гротах получаются фактурными и концептуальными. В этой части съемки вы ощутите аутентичную атмосферу Каппадокии и прикоснетесь к природным стенам, которые были свидетелями истории этой земли.