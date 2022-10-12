Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате

Получить яркие профессиональные фото на фоне воздушных шаров, в Долине любви и пещерах

Уверены, у вас в голове уже есть фотографии мечты из разных мест в Каппадокии! Мы с радостью поможем успеть все за 2 часа и спланируем ваше фото-приключение.

На комфортном авто с фотографом и его помощником вы отправитесь к точке с видом на воздушные шары, в Долину любви, пещеры — и получите 300-400 фото на фоне уникальных пейзажей в мягком свете.
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 2 часа фототура вы посетите 3 локации, в каждой из которых будете позировать и заодно любоваться поразительными видами Каппадокии. Опытный фотограф найдет ракурсы, поможет расслабиться перед камерой и поймает эффектные моменты.

Фото-локация № 1 — фотосессия с воздушными шарами. На снимках отсюда сохранятся десятки парящих монгольфьеров и неповторимый закат или рассвет на заднем плане.

Фото-локация № 2 — Долина любви. Приготовьтесь позировать на фоне бесконечных туфовых столбов, устремленных вверх. А еще это место пользуется популярностью у тех, кто хочет обрести свою любовь!

Фото-локация № 3 — пещеры. Кадры в укромных гротах получаются фактурными и концептуальными. В этой части съемки вы ощутите аутентичную атмосферу Каппадокии и прикоснетесь к природным стенам, которые были свидетелями истории этой земли.

Организационные детали

  • Стоимость указана за 2 взрослых либо 2 взрослых + 1 ребенка
  • Мы заберем вас из вашего отеля в любом городе Каппадокии и после фотосессии привезем обратно
  • Вас будут сопровождать фотограф и его помощник, который говорит по-русски
  • Через 3 дня после фотосессии вы получите 300-400 фотографий, 25 из которых в обработке
  • Трансфер, услуги профессионального фотографа и страховка включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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