Экскурсии на русском языке

Найдено 9 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Каппадокии, цены от €14, скидки до 35%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме
На воздушном шаре
1 час
13 отзывов
Групповая
до 28 чел.
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме
Насладитесь восходом солнца и чарующими панорамами Каппадокии с высоты птичьего полёта. Это приключение, которое стоит испытать хотя бы раз в жизни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 04:00
14 сен в 05:00
€200 за человека
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
На автобусе
На микроавтобусе
2 часа
206 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
€14 за человека
Конная прогулка по Каппадокии
На машине
Конные прогулки
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 9 чел.
Конная прогулка по долинам Каппадокии
Насладитесь видами Каппадокии, проезжая по красивым локациям на лошадях. Оригинальные скалы, абрикосовые сады и виноградники ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€65 за человека
Пикник на рассвете в Каппадокии
На машине
На воздушном шаре
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: пикник в Каппадокии
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
14 сен в 05:30
от €120 за человека
Красный тур по Каппадокии
На автобусе
7 часов
91 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€70 за человека
Зелёный тур по Каппадокии
На автобусе
9 часов
312 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Зелёный тур по Каппадокии
Погрузитесь в историю Каппадокии, исследуя подземные города и каньоны. Откройте для себя уникальные ландшафты и культурные памятники
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
15 сен в 09:30
€70 за человека
Незабываемая фотосессия в Каппадокии
На машине
2 часа
-
35%
1 отзыв
Фотопрогулка
до 2 чел.
Индивидуальная фото-прогулка в Каппадокии
Выберите утреннюю или вечернюю фотосессию в Каппадокии и получите около 200 профессиональных фотографий. Трансфер и аренда платья по запросу
Начало: Отель
Сегодня в 09:30
Завтра в 04:30
€179€275 за всё до 2 чел.
Закат в Каппадокии и другие яркие впечатления
На машине
5 часов
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Закат в Каппадокии и другие яркие впечатления
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии: от винодельни до заката в Красной долине. Идеальный тур для ценителей красоты и вкуса
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€255€300 за всё до 6 чел.
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
На машине
На воздушном шаре
13 часов
-
20%
76 отзывов
Индивидуальная
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
Сегодня в 09:30
Завтра в 04:30
€492€615 за человека

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме
  2. Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
  3. Конная прогулка по Каппадокии
  4. Пикник на рассвете в Каппадокии
  5. Красный тур по Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Крепость Учхисар
  4. Долина Голубей
  5. Аванос
  6. Долина монахов Пашабаг
  7. Деревня Учхисар
  8. Крепость Ортахисар
  9. Монастыри Гёреме
  10. Долина Ихлара
