Групповая
до 28 чел.
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме
Насладитесь восходом солнца и чарующими панорамами Каппадокии с высоты птичьего полёта. Это приключение, которое стоит испытать хотя бы раз в жизни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 04:00
14 сен в 05:00
€200 за человека
Групповая
до 15 чел.
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
€14 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Конная прогулка по долинам Каппадокии
Насладитесь видами Каппадокии, проезжая по красивым локациям на лошадях. Оригинальные скалы, абрикосовые сады и виноградники ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€65 за человека
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: пикник в Каппадокии
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
14 сен в 05:30
от €120 за человека
Групповая
до 15 чел.
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€70 за человека
Групповая
до 15 чел.
Зелёный тур по Каппадокии
Погрузитесь в историю Каппадокии, исследуя подземные города и каньоны. Откройте для себя уникальные ландшафты и культурные памятники
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
15 сен в 09:30
€70 за человека
-
35%
Фотопрогулка
до 2 чел.
Индивидуальная фото-прогулка в Каппадокии
Выберите утреннюю или вечернюю фотосессию в Каппадокии и получите около 200 профессиональных фотографий. Трансфер и аренда платья по запросу
Начало: Отель
Сегодня в 09:30
Завтра в 04:30
€179
€275 за всё до 2 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Закат в Каппадокии и другие яркие впечатления
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии: от винодельни до заката в Красной долине. Идеальный тур для ценителей красоты и вкуса
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€255
€300 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
Сегодня в 09:30
Завтра в 04:30
€492
€615 за человека
