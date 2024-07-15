3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€50 за человека
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
12 авг в 06:00
13 авг в 06:00
€250 за всё до 3 чел.
скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 242€206 за всё до 6 чел.
скидка
15%
6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Большое путешествие в сердце Каппадокии: индивидуальная экскурсия
На нашей экскурсии вы увидите волшебные долины, каменные столбы и древние церкви. Узнайте историю региона и насладитесь потрясающими видами
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
340€289 за всё до 10 чел.
скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Пикник в долине Каппадокии на закате
Тот самый атмосферный вечер, который запомнится надолго
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
270€230 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла15 июля 2024Хотим выразить свою благодарность Мурату - нашему экскурсоводу! Экскурсия была очень интересная. Благодаря ему мы смогли увидеть самые знаковые места Каппадокии, а также несколько неожиданно интересных незабываемых мест, ранее нами не планируемых.
- ЕЕлена12 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Было комфортно и интересно, Мурат отлично говорит на русском языке и очень много всего знает о Каппадокии,
- ВВиктория24 мая 2024Очень понравилась пешая прогулка. Идеальный маршрут для треккинга, удивительно, что на тропах совсем нет людей. Красивые виды, древние церкви с
- ЮЮлия11 мая 2024Большое спасибо за отличную организацию экскурсии! Все было на очень достойном уровне: организатор Мария всегда была на связи, на все
- ККсения1 июня 2023Экскурсия - супер!
- ТТатьяна20 декабря 2022Очень довольна организацией и фотографиями:) Эмрах - душа команды, безумно позитивный, энергичный гид, всегда на связи, отвечает на все вопросы. Фотосессия прошла весело и в непринужденной обстановке
- DDenis11 сентября 2022Все супер, очень содержательно и интересно, места живописные и красивые, большое спасибо👍🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Нескучные экскурсии»
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