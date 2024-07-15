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советую брать экскурсию именно с ним! Особенно ценно то, что Мурат не просто делает свою работу, а горит ей старается провести экскурсию исходя из ваших желаний и предыдущего опыта, чтобы вам было интересно и полезно Спасибо большое за знакомство с Каппадокией и интересный опыт!