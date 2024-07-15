Нескучные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Каппадокии, цены от €50, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Каппадокия - на квадроциклах за закатом
На квадроциклах
7 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
50 за человека
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
На машине
На воздушном шаре
1 отзыв
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
12 авг в 06:00
13 авг в 06:00
250 за всё до 3 чел.
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая
скидка
15%
8 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 242206 за всё до 6 чел.
Большое путешествие в сердце Каппадокии
На машине
скидка
15%
1 отзыв
6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Большое путешествие в сердце Каппадокии: индивидуальная экскурсия
На нашей экскурсии вы увидите волшебные долины, каменные столбы и древние церкви. Узнайте историю региона и насладитесь потрясающими видами
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
340289 за всё до 10 чел.
Пикник в долине Каппадокии на закате
На машине
скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Пикник в долине Каппадокии на закате
Тот самый атмосферный вечер, который запомнится надолго
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
270230 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    15 июля 2024
    Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
    Хотим выразить свою благодарность Мурату - нашему экскурсоводу! Экскурсия была очень интересная. Благодаря ему мы смогли увидеть самые знаковые места Каппадокии, а также несколько неожиданно интересных незабываемых мест, ранее нами не планируемых.
  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
    Экскурсия очень понравилась! Было комфортно и интересно, Мурат отлично говорит на русском языке и очень много всего знает о Каппадокии,
    читать дальше

    советую брать экскурсию именно с ним! Особенно ценно то, что Мурат не просто делает свою работу, а горит ей старается провести экскурсию исходя из ваших желаний и предыдущего опыта, чтобы вам было интересно и полезно Спасибо большое за знакомство с Каппадокией и интересный опыт!

  • В
    Виктория
    24 мая 2024
    Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
    Очень понравилась пешая прогулка. Идеальный маршрут для треккинга, удивительно, что на тропах совсем нет людей. Красивые виды, древние церкви с
    читать дальше

    фресками, прекрасные места для фотосессии, сбалансированная физическая нагрузка. Все прекрасно организовано, гид шел навстречу, по его рекомендации отправились в спа после прогулки, остались очень довольны.

    Очень понравилась пешая прогулка. Идеальный маршрут для треккинга, удивительно, что на тропах совсем нет людей. КрасивыеОчень понравилась пешая прогулка. Идеальный маршрут для треккинга, удивительно, что на тропах совсем нет людей. КрасивыеОчень понравилась пешая прогулка. Идеальный маршрут для треккинга, удивительно, что на тропах совсем нет людей. Красивые
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Каппадокия - на квадроциклах за закатом
    Большое спасибо за отличную организацию экскурсии! Все было на очень достойном уровне: организатор Мария всегда была на связи, на все
    читать дальше

    вопросы отвечала четко и оперативно; парни-сопровождающие обеспечивали нашу безопасность на протяжении всего пути; маршрут проходил по самым красивым уголкам каньона! Спасибо большое всем, кто участвовал в организации экскурсии!

  • К
    Ксения
    1 июня 2023
    Каппадокия - на квадроциклах за закатом
    Экскурсия - супер!
  • Т
    Татьяна
    20 декабря 2022
    Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
    Очень довольна организацией и фотографиями:) Эмрах - душа команды, безумно позитивный, энергичный гид, всегда на связи, отвечает на все вопросы. Фотосессия прошла весело и в непринужденной обстановке
  • D
    Denis
    11 сентября 2022
    Каппадокия - на квадроциклах за закатом
    Все супер, очень содержательно и интересно, места живописные и красивые, большое спасибо👍🏼
    Все супер, очень содержательно и интересно, места живописные и красивые, большое спасибо👍🏼Все супер, очень содержательно и интересно, места живописные и красивые, большое спасибо👍🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Каппадокия - на квадроциклах за закатом
  2. Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
  3. Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
  4. Большое путешествие в сердце Каппадокии
  5. Пикник в долине Каппадокии на закате
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Крепость Учхисар
  5. Долина Голубей
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Крепость Ортахисар
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в августе 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 50 до 289 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Каппадокии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 17 ⭐ отзывов, цены от €50. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам