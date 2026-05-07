Каппадокия — вулканический регион, который в древности населяли ранние хетты. Вы увидите монастыри, вырубленные в камне. Осмотрите керамику в гончарной мастерской Аваноса. Полюбуетесь скальными образованиями необычных форм. А гид расскажет историю этих мест и о жизни первых поселенцев.
Описание экскурсии
- Ухчисар — крепость в скале высотой с 20-этажный дом, внутри которой — лабиринт из комнат, туннелей и проходов. После рассказа гида о крепости у вас будет свободное время для прогулки (20 мин.).
- Музей под открытым небом Зельве. Осмотрим исторический комплекс из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились образцы каппадокийской архитектуры и религиозной живописи (35 мин.).
- Гончарная мастерская в Аваносе. Поговорим о её истории и понаблюдаем за работой мастера (35 мин.).
- Пашабаг (Долина монахов). Рассмотрим знаменитые «дымоходы фей» вблизи (35 мин.).
- Долина Деврент (Воображения). Увидим каменные фигуры, чьи очертания напоминают животных и сказочных персонажей (15 мин.).
- Обед в ресторане местной кухни.
Организационные детали
- Поедем на автобусе Mercedes или Volkswagen.
- Входные билеты, обед включены. Дополнительно оплачиваются напитки.
- Для детей до 6 лет экскурсия бесплатна.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родился в Каппадокии в 1988 году. Работаю гидом и являюсь владельцем туристического агентства. Моя цель — предоставить вам лучшие услуги.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Экскурсия красный маршру по Каппадокии был выбран прямо перед вылетом, и мы ни сколько об этом не пожалели. Отличная, насыщенная поездка, рекомендую. рускоговорящий гид Елена это просто человек история, очень приятно слушать и воспринимать информацию.
Мустафа
Ответ организатора:
Большое спасибо
