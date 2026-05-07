Крепости в скалах, долины и мастерская. Красный маршрут по Каппадокии

Узнать, как образовалась эта необычная местность и как здесь жили в прошлом
Каппадокия — вулканический регион, который в древности населяли ранние хетты. Вы увидите монастыри, вырубленные в камне. Осмотрите керамику в гончарной мастерской Аваноса. Полюбуетесь скальными образованиями необычных форм. А гид расскажет историю этих мест и о жизни первых поселенцев.
Описание экскурсии

  • Ухчисар — крепость в скале высотой с 20-этажный дом, внутри которой — лабиринт из комнат, туннелей и проходов. После рассказа гида о крепости у вас будет свободное время для прогулки (20 мин.).
  • Музей под открытым небом Зельве. Осмотрим исторический комплекс из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились образцы каппадокийской архитектуры и религиозной живописи (35 мин.).
  • Гончарная мастерская в Аваносе. Поговорим о её истории и понаблюдаем за работой мастера (35 мин.).
  • Пашабаг (Долина монахов). Рассмотрим знаменитые «дымоходы фей» вблизи (35 мин.).
  • Долина Деврент (Воображения). Увидим каменные фигуры, чьи очертания напоминают животных и сказочных персонажей (15 мин.).
  • Обед в ресторане местной кухни.

Организационные детали

  • Поедем на автобусе Mercedes или Volkswagen.
  • Входные билеты, обед включены. Дополнительно оплачиваются напитки.
  • Для детей до 6 лет экскурсия бесплатна.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родился в Каппадокии в 1988 году. Работаю гидом и являюсь владельцем туристического агентства. Моя цель — предоставить вам лучшие услуги.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Экскурсия красный маршру по Каппадокии был выбран прямо перед вылетом, и мы ни сколько об этом не пожалели. Отличная, насыщенная поездка, рекомендую. рускоговорящий гид Елена это просто человек история, очень приятно слушать и воспринимать информацию.
Ответ организатора:
Большое спасибо
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Каппадокии

