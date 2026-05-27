Это маршрут для первой встречи с Каппадокией. Вы увидите каменные изваяния, вырубленные в скалах жилища и храмы, ремесленные мастерские.
Представите быт в пещерных городах, услышите о первых христианах и узнаете, как в прошлом здесь сосуществовали разные культуры и цивилизации. А также объедете площадки с лучшими панорамами — для атмосферных кадров!
Представите быт в пещерных городах, услышите о первых христианах и узнаете, как в прошлом здесь сосуществовали разные культуры и цивилизации. А также объедете площадки с лучшими панорамами — для атмосферных кадров!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- панораму Гёреме — визитную карточку Каппадокии
- долину Деврент с каменными фигурами животных и людей
- долину Пашабаг с грибовидными скалами, в которых жили монахи-отшельники
- музей под открытым небом Зельве — бывшее пещерное поселение с домами, церквями, туннелями
- Аванос — город гончаров у реки Кызылырмак
- лучшие видовые точки, известные только местным
Вы узнаете:
- как миллионы лет назад сформировался уникальный ландшафт Каппадокии
- почему люди селились в пещерах, превратив их в подземные и скальные города
- откуда в регион пришли христиане и как он стал важным религиозным центром
- как на протяжении веков здесь сосуществовали разные культуры и цивилизации
- как местные тысячелетиями занимаются керамикой и каких ещё традиций придерживаются
Тайминг:
9:30-10:00 — сбор из отелей
10:00-13:00 — панорама Гёреме, долины Деврент и Пашабаг, музей Зельве, Аванос
13:00-14:00 — обед
14:00-16:30 — смотровые площадки
16:30-17:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- Поездка пройдёт на легковом авто или минивэне с кондиционером
- Дополнительно оплачиваются: билет в Зельве и Пашабаг — €12, обед — средний чек €12
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Дети до 7 лет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зия — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 73 туристов
Мы — локальное туристическое агентство в Каппадокии с большим опытом работы с индивидуальными путешественниками и небольшими группами. Наша команда организует такие активности, как прогулки на лошадях, ATV/квадро-туры, а также полёты на
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии на «Причудливые ландшафты и наследие веков Каппадокии»
Групповая
Лучший выборКаппадокия: рассвет на воздушном шаре в одной из трёх долин (на выбор)
Пролететь над сказочными ландшафтами и увидеть красоту региона в первых лучах солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:30
29 мая в 03:30
30 мая в 03:30
€109 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
ТОП-8 мест Каппадокии
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
31 мая в 08:00
4 июн в 08:00
€285 за всё до 12 чел.
Групповая
до 18 чел.
Открыть Северную Каппадокию
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
€86 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€280 за всё до 2 чел.
€40 за человека