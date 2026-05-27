Причудливые ландшафты и наследие веков Каппадокии

Долины Деврент и Пашабаг, пещерное поселение Зельве и город гончаров Аванос за 1 день
Это маршрут для первой встречи с Каппадокией. Вы увидите каменные изваяния, вырубленные в скалах жилища и храмы, ремесленные мастерские.

Представите быт в пещерных городах, услышите о первых христианах и узнаете, как в прошлом здесь сосуществовали разные культуры и цивилизации. А также объедете площадки с лучшими панорамами — для атмосферных кадров!
Причудливые ландшафты и наследие веков Каппадокии

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • панораму Гёреме — визитную карточку Каппадокии
  • долину Деврент с каменными фигурами животных и людей
  • долину Пашабаг с грибовидными скалами, в которых жили монахи-отшельники
  • музей под открытым небом Зельве — бывшее пещерное поселение с домами, церквями, туннелями
  • Аванос — город гончаров у реки Кызылырмак
  • лучшие видовые точки, известные только местным

Вы узнаете:

  • как миллионы лет назад сформировался уникальный ландшафт Каппадокии
  • почему люди селились в пещерах, превратив их в подземные и скальные города
  • откуда в регион пришли христиане и как он стал важным религиозным центром
  • как на протяжении веков здесь сосуществовали разные культуры и цивилизации
  • как местные тысячелетиями занимаются керамикой и каких ещё традиций придерживаются

Тайминг:

9:30-10:00 — сбор из отелей
10:00-13:00 — панорама Гёреме, долины Деврент и Пашабаг, музей Зельве, Аванос
13:00-14:00 — обед
14:00-16:30 — смотровые площадки
16:30-17:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на легковом авто или минивэне с кондиционером
  • Дополнительно оплачиваются: билет в Зельве и Пашабаг — €12, обед — средний чек €12
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€40
Дети до 7 лет€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зия
Зия — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 73 туристов
Мы — локальное туристическое агентство в Каппадокии с большим опытом работы с индивидуальными путешественниками и небольшими группами. Наша команда организует такие активности, как прогулки на лошадях, ATV/квадро-туры, а также полёты на
воздушных шарах в сотрудничестве с лицензированными операторами. Мы живём и работаем в Каппадокии много лет, хорошо знаем регион, маршруты и лучшие смотровые точки. Для нас важны безопасность, комфорт и искренние эмоции гостей. Мы всегда стараемся сделать каждую поездку особенной и запоминающейся.

