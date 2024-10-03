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6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Большое путешествие в сердце Каппадокии: индивидуальная экскурсия
На нашей экскурсии вы увидите волшебные долины, каменные столбы и древние церкви. Узнайте историю региона и насладитесь потрясающими видами
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
340€289 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
€334 за всё до 6 чел.
скидка
15%
6.5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Синий тур по Каппадокии: истоки христианства в долине Соганлы
Побывать в пещерах и скальных храмах, где жили и писали фрески первые христиане
Начало: У отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
340€289 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 октября 2024Очень понравилась экскурсия. Прекрасная организация. Все четко, вовремя, безопасно, интересно. Клиентоориентированность, учитывались пожелания нашей группы. Все остались довольны и счастливы
- ЮЮлия2 сентября 2024Очень рекомендую экскурсию! Правда по рекомендации организаторов мы синий маршрут поменяли на красный+подземный город. И не пожалели. Гид Мустафа очень понравился: и подача материала, и наполнение экскурсии, и просто общение.
- ДДмитрий26 июля 2024Экскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличном отеле, забронировал для нас
- ЕЕвгения26 июля 2024Нам очень понравилось! Öмар - прекрасный гид, свободно говорит на русском, с удовольствием отвечает на вопросы). Приятный, с чувством юмора,
- ТТатьяна8 июня 2024Мурат все оперативно организовал! Маршрут подстроили под наше ограниченное время и желание увидеть максимум! Саму экскурсию вел Доган. Очень приятный парень и водитель автобуса тоже очень аккуратный! Старались, чтобы нам понравилось! Спасибо им всем за наши впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Монастырь Кешлик»
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