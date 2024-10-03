Монастырь Кешлик – экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастырь Кешлик» в Каппадокии, цены от €289, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Большое путешествие в сердце Каппадокии
На машине
скидка
15%
2 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Большое путешествие в сердце Каппадокии: индивидуальная экскурсия
На нашей экскурсии вы увидите волшебные долины, каменные столбы и древние церкви. Узнайте историю региона и насладитесь потрясающими видами
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
340289 за всё до 10 чел.
Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
На машине
41 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
334 за всё до 6 чел.
Синий тур по Каппадокии: истоки христианства в долине Соганлы
На машине
скидка
15%
6.5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Синий тур по Каппадокии: истоки христианства в долине Соганлы
Побывать в пещерах и скальных храмах, где жили и писали фрески первые христиане
Начало: У отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
340289 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 октября 2024
    Большое путешествие в сердце Каппадокии
    Очень понравилась экскурсия. Прекрасная организация. Все четко, вовремя, безопасно, интересно. Клиентоориентированность, учитывались пожелания нашей группы. Все остались довольны и счастливы
  • Ю
    Юлия
    2 сентября 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Очень рекомендую экскурсию! Правда по рекомендации организаторов мы синий маршрут поменяли на красный+подземный город. И не пожалели. Гид Мустафа очень понравился: и подача материала, и наполнение экскурсии, и просто общение.
  • Д
    Дмитрий
    26 июля 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Экскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличном отеле, забронировал для нас
    читать дальше

    полет на воздушном шаре. Дополнительное спасибо гиду Мустафе. Очень хорошо знает историю, отлично говорит на русском языке. Очень интересно и познавательно. Если нам еще понадобится экскурсия в регионах, где работает Фырат, то только к нему будем обращаться.

    Экскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличномЭкскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличномЭкскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличномЭкскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличномЭкскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличномЭкскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличномЭкскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличном
  • Е
    Евгения
    26 июля 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Нам очень понравилось! Öмар - прекрасный гид, свободно говорит на русском, с удовольствием отвечает на вопросы). Приятный, с чувством юмора,
    читать дальше

    знает много интересных историй (помимо обязательной программы). Возили по маршруту, все рассказали, показали, сделали фото на прекрасных видовых площадках) интересно, познавательно! Больше всего впечатлил подземный город (как там люди жили🫣🤔).

    Нам очень понравилось! Öмар - прекрасный гид, свободно говорит на русском, с удовольствием отвечает на вопросы)Нам очень понравилось! Öмар - прекрасный гид, свободно говорит на русском, с удовольствием отвечает на вопросы)
  • Т
    Татьяна
    8 июня 2024
    Большое путешествие в сердце Каппадокии
    Мурат все оперативно организовал! Маршрут подстроили под наше ограниченное время и желание увидеть максимум! Саму экскурсию вел Доган. Очень приятный парень и водитель автобуса тоже очень аккуратный! Старались, чтобы нам понравилось! Спасибо им всем за наши впечатления!
    Мурат все оперативно организовал! Маршрут подстроили под наше ограниченное время и желание увидеть максимум! Саму экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Монастырь Кешлик»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большое путешествие в сердце Каппадокии
  2. Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
  3. Синий тур по Каппадокии: истоки христианства в долине Соганлы
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Крепость Учхисар
  5. Долина Голубей
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Крепость Ортахисар
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в октябре 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Монастырь Кешлик" можно забронировать 3 экскурсии от 289 до 334 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Каппадокии на 2024 год по теме «Монастырь Кешлик», 43 ⭐ отзыва, цены от €289. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам