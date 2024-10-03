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полет на воздушном шаре. Дополнительное спасибо гиду Мустафе. Очень хорошо знает историю, отлично говорит на русском языке. Очень интересно и познавательно. Если нам еще понадобится экскурсия в регионах, где работает Фырат, то только к нему будем обращаться.