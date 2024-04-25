Чудо природы Памуккале, включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поражает своими белоснежными травертинами и небесно-голубыми бассейнами.
Античный бассейн Клеопатры, известный своими целебными водами, привлекал знатных римлян со всей империи.
В Иераполисе, построенном
Античный бассейн Клеопатры, известный своими целебными водами, привлекал знатных римлян со всей империи.
В Иераполисе, построенном
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Памуккале - чудо природы
- 🏛️ Иераполис - античный город
- 💧 Бассейн Клеопатры - целебные воды
- 📸 Великолепные фотомоменты
- 🚌 Комфортный транспорт
Что можно увидеть
- Памуккале
- Иераполис
- Бассейн Клеопатры
- Амфитеатр
- Римские бани
- Ворота Домициана
- Врата Ада
- Храм Мартириум
- Некрополь Хиераполиса
Ближайшие даты:
Время начала: 03:00
Что вас ожидает:
- Белоснежные травертины Памуккале
- Античный Бассейн Клеопатры (где можно искупаться)
- Античный город Иераполис (прогуляться по нему)
- Самый большой Некрополь в Малой Азии
- Хорошо сохранившийся амфитеатр
- Ворота Домициана
- Храм Мартириум
- Храм Плутоний
Описание экскурсии
Памуккале – белоснежные травертины Турции Экскурсовод расскажет Вам каким образом на склонах образовались причудливые бассейны, и как это место стало популярным в античные времена. А также у Вас будет возможность прогуляться и искупаться в них. Античный бассейн Клеопатры С античных времен воды этого бассейна славились у самых знатных и богатых жителей Римской Империи, из всех уголков которой съехалась знать дабы искупаться в минеральных радоновых водах и оздоровиться. По сей день три источника, выходящих из-под земли, стекаются в одно место – античный бассейн Клеопатры. Состав воды настолько богат полезными веществами, что его рекомендуют даже к внутреннему употреблению. Для этого возле бассейна есть водокачка, где все желающие смогут выпить и набрать с собой этой чудодействующей воды. Античный город Иераполис Вы побываете в невероятном городе Иераполисе — городе, построенном рядом с источниками во II веке до нашей эры. Городе, который в античные времена славился как Римский санаторий и город, на протяжении разных эпох славящийся своими храмами и святыми местами. Прогулявшись по городу Вы сможете увидеть множество строений, после реставрации, которые и на данный момент поражают своим величием. Среди них: Амфитеатр, некогда вмещающий в себя около 40000 тысяч зрителей. На сцене которого выступали императоры, проводились представления различные, проходили гладиаторские бои, бои с животными, затапливали сцены для театральных морских сражений и многие другие. На территории города находятся несколько Римских бань, одна из них размещает в себе музей на данный момент. Убранство Бань и их величие поражает воображение и показывает нам, каким важным мероприятием было посещение Бани в Римский период жизни города. Вы увидите Латрины – общественные Римские туалеты. Посещение которых, было также наподобие светского мероприятия, где помимо прямого их назначения, римляне знакомились и заводили между собой полезные знакомства. Ворота Домициана, построенные в честь самого Императора Домициана в 86 – 87 гг. н. э. Они триумфально по сей день отожествляют главный вход в город Иераполис. Врата Ада, или же Храм, посвященный Богу подземного царства – Плутонию (Аиду). Этот Храм служил некогда очень важным местом поклонения Богу Плутонию, ведь там в земле и по сей день есть разлом, из которого выходит ядовитый газ, убивая все живое что с ним соприкасается. В античные времена верили что это и есть вход в подземное Царство Мертвых. Храм Мартириум находится на холме возле самого города Иераполис. Это то место, где после казни в самом городе Иераполис одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа – Святого Филиппа, было перенесено его тело и придано земле. Где в последствии была построена гробница Святого и Храм, паломничество к которому продолжалось множество столетий. Некрополь Хиераполиса, место, которое хранит памятники захоронения различного периода. Здесь есть и ликийские захоронения, и периода эллинизма, склепы, саркофаги, курганы и многие другие представители. На территории города еще находится множество руин, которые не менее интересно будет осмотреть в сопровождении экскурсовода или самостоятельно. Этот город точно не оставит Вам равнодушными. Важная информация:
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона;
- Детям до 3 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках);
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
App (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами
03:00 — 04:00 трансфер в регионе Кемер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 8 лет и старше
|$35
|Дети от 4 до 7 лет
|$20
|Дети до 3 лет (без посадочного места в автобусе)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белоснежные травертины Памуккале
- Античный Бассейн Клеопатры (где можно искупаться)
- Античный город Иераполис (прогуляться по нему)
- Самый большой Некрополь в Малой Азии
- Хорошо сохранившийся амфитеатр
- Ворота Домициана
- Храм Мартириум
- Храм Плутоний
Что включено
- Трансфер от и до вашего места проживания
- Страховой полис
- Сопровождение русскоговорящего экскурсовода
- Обед (напитки отдельная оплата).
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Входной билет в «Памуккале» (античный город Хиераполис, белоснежные травертины), для гостей 9 лет и старше - 30. EUR
- Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры» (для гостей 12 лет и старше - 12. EUR, для гостей 6 - 11 лет - 6. EUR).
- Завтрак (возьмите ланч-бокс с собой или можно приобрести на месте).
- Проезд на шаттле по всей территории Памуккале - 12. EUR
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завершение: Доставим вас к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: 03:00 — 04:00 трансфер в регионе Кемер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: паспорт (или фото паспорта) удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце видео/фотокамеру деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
- Детям до 3 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 3 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Katja32300
25 апр 2024
Экскурсия отличная, Юля и Виктория интересно все рассказывают, отвечают на вопросы, сделали нам крутые фото 😁
Покормили на завтрак и в обед, хотя на сайте написано, что питание не входит) спасибо за такой приятный бонус 🫶🏼
Покормили на завтрак и в обед, хотя на сайте написано, что питание не входит) спасибо за такой приятный бонус 🫶🏼
Y
Yulia
11 мар 2024
Организовано хорошо, но на сайте указана не совсем точная информация: завтрак в стоимость экскурсии не входит (завозят в кафе, чай - 30 лир, есть какая-то выпечка), вход в Памуккале -
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