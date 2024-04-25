Памуккале – белоснежные травертины Турции Экскурсовод расскажет Вам каким образом на склонах образовались причудливые бассейны, и как это место стало популярным в античные времена. А также у Вас будет возможность прогуляться и искупаться в них. Античный бассейн Клеопатры С античных времен воды этого бассейна славились у самых знатных и богатых жителей Римской Империи, из всех уголков которой съехалась знать дабы искупаться в минеральных радоновых водах и оздоровиться. По сей день три источника, выходящих из-под земли, стекаются в одно место – античный бассейн Клеопатры. Состав воды настолько богат полезными веществами, что его рекомендуют даже к внутреннему употреблению. Для этого возле бассейна есть водокачка, где все желающие смогут выпить и набрать с собой этой чудодействующей воды. Античный город Иераполис Вы побываете в невероятном городе Иераполисе — городе, построенном рядом с источниками во II веке до нашей эры. Городе, который в античные времена славился как Римский санаторий и город, на протяжении разных эпох славящийся своими храмами и святыми местами. Прогулявшись по городу Вы сможете увидеть множество строений, после реставрации, которые и на данный момент поражают своим величием. Среди них: Амфитеатр, некогда вмещающий в себя около 40000 тысяч зрителей. На сцене которого выступали императоры, проводились представления различные, проходили гладиаторские бои, бои с животными, затапливали сцены для театральных морских сражений и многие другие. На территории города находятся несколько Римских бань, одна из них размещает в себе музей на данный момент. Убранство Бань и их величие поражает воображение и показывает нам, каким важным мероприятием было посещение Бани в Римский период жизни города. Вы увидите Латрины – общественные Римские туалеты. Посещение которых, было также наподобие светского мероприятия, где помимо прямого их назначения, римляне знакомились и заводили между собой полезные знакомства. Ворота Домициана, построенные в честь самого Императора Домициана в 86 – 87 гг. н. э. Они триумфально по сей день отожествляют главный вход в город Иераполис. Врата Ада, или же Храм, посвященный Богу подземного царства – Плутонию (Аиду). Этот Храм служил некогда очень важным местом поклонения Богу Плутонию, ведь там в земле и по сей день есть разлом, из которого выходит ядовитый газ, убивая все живое что с ним соприкасается. В античные времена верили что это и есть вход в подземное Царство Мертвых. Храм Мартириум находится на холме возле самого города Иераполис. Это то место, где после казни в самом городе Иераполис одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа – Святого Филиппа, было перенесено его тело и придано земле. Где в последствии была построена гробница Святого и Храм, паломничество к которому продолжалось множество столетий. Некрополь Хиераполиса, место, которое хранит памятники захоронения различного периода. Здесь есть и ликийские захоронения, и периода эллинизма, склепы, саркофаги, курганы и многие другие представители. На территории города еще находится множество руин, которые не менее интересно будет осмотреть в сопровождении экскурсовода или самостоятельно. Этот город точно не оставит Вам равнодушными. Важная информация:

Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона;

Детям до 3 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках);

При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.

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