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Дайвинг в Кемере

4.9
7 отзывов
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Кемера
Дайвинг – далеко не только спорт, но и может быть, в первую очередь способ отдохнуть всей семьей или с друзьями.

Вы получите удовольствие от погружения и море 🌊 ощущений, о которых так мечтали в детстве.

Вы сможете познакомиться с подводным морским миром, а если не возникнет такого желания, то в любом случае, отличная морская прогулка 👣 запомнится вам надолго.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $25 за человека

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Дайвинг в Кемере
Дайвинг в Кемере

Что вы увидите

  • Дайвинг

Экскурсионная программа:

  • Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Прибытие в порт Кемера;
  • Отправление с порта Кемера;
  • Инструктаж по дайвингу;
  • Первое погружение в пиратских пещерах, до 7-8 метров (20-30 мин. );
  • Обед;
  • Второе погружение в открытом море 🌊, до 7-8 метров (15-20 мин. );
  • Прибытие в порт Кемера;
  • Возвращение в отели.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы;
  • Обед включен в стоимость, напитки — не включены;
  • На 2 человека один инструктор.
Что входит
  • Трансфер от и до отеля
  • Aвтобус с кондиционером
  • Обед
  • Страховка
  • Услуги гида
  • Снаряжение для дайвинга.
Что не входит
  • Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
  • Любые напитки во время экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Дайвинг в Кемере
Дайвинг в Кемере
Дайвинг в Кемере
Дайвинг в Кемере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
Насиб С.
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7 отзывов оставили туристы

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