Экскурсионная программа:
- Сбор туристов из отелей по регионам;
- Прибытие в порт Кемера;
- Отправление с порта Кемера;
- Инструктаж по дайвингу;
- Первое погружение в пиратских пещерах, до 7-8 метров (20-30 мин. );
- Обед;
- Второе погружение в открытом море 🌊, до 7-8 метров (15-20 мин. );
- Прибытие в порт Кемера;
- Возвращение в отели.
Организационные детали:
- Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы;
- Обед включен в стоимость, напитки — не включены;
- На 2 человека один инструктор.
Что входит
- Трансфер от и до отеля
- Aвтобус с кондиционером
- Обед
- Страховка
- Услуги гида
- Снаряжение для дайвинга.
Что не входит
- Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
- Любые напитки во время экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
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Насиб С. проводит ещё 5 экскурсий
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