Памуккале и озеро Салда: два природных чуда Турции
Прогуляться по травертинам, увидеть античный город и побывать на Турецких Мальдивах - из Кемера
За один день вы посетите сразу две природные жемчужины Турции.
Пройдёте по белоснежным травертинам Памуккале, исследуете руины древнего Иераполиса, при желании искупаетесь в бассейне Клеопатры.
А затем отправитесь к озеру Салда, которое благодаря белым пляжам и лазурной воде сравнивают с Мальдивами.
Описание экскурсии
5:00–7:30 — дорога в Памуккале
По пути сделаем остановку, чтобы позавтракать (по желанию) и набраться сил перед насыщенным днём.
Памуккале — белоснежное чудо природы
Первой остановкой станут знаменитые травертиновые террасы — каскады, созданные горячими минеральными источниками. Вы прогуляетесь по склонам, узнаете, как возник этот природный феномен, внесённый в список ЮНЕСКО, и сделаете эффектные фотографии.
Античный Иераполис
Затем отправимся исследовать руины древнего города. Вы увидите римский театр, некрополь, термы и остатки древних улиц, а также раскроете, почему Иераполис был одним из самых известных лечебных курортов античного мира.
Бассейн Клеопатры (по желанию)
Вы сможете искупаться в знаменитом термальном бассейне, где среди прозрачной воды до сих пор лежат античные мраморные колонны. Купание оплачивается отдельно.
Обед
После прогулки сделаем перерыв и пообедаем в местном ресторане, где можно попробовать блюда турецкой кухни.
Озеро Салда — Турецкие Мальдивы
Во второй половине дня отправимся к одному из самых красивых озёр страны. Белоснежные берега, бирюзовая вода и окружающие горы создают пейзаж, который сложно спутать с чем-либо ещё. У вас будет свободное время для прогулки, отдыха и фотографий.
18:00–21:00 — возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер из отелей Анталии, Кемера, Белека и Сиде и обратно на современном автобусе с кондиционером, страховка
Детские кресла — по запросу
Дополнительно оплачивается: купание в бассейне Клеопатры — ~€15 за чел., завтрак и обед — по желанию
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 04:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
€45
Дети до 12 лет
€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 178 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день.
Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности читать дальшеуменьшить
ещё спокойны, а солнце комфортное.
Устраиваем путешествие для своих: красивые маршруты, живые истории, комфортный темп и внимание к деталям. Вам не нужно ни о чём переживать — просто отдыхайте и получайте впечатления.
На связи с первого сообщения и до конца вашей поездки.
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