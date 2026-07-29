За один день вы посетите сразу две природные жемчужины Турции. Пройдёте по белоснежным травертинам Памуккале, исследуете руины древнего Иераполиса, при желании искупаетесь в бассейне Клеопатры. А затем отправитесь к озеру Салда, которое благодаря белым пляжам и лазурной воде сравнивают с Мальдивами.

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Описание экскурсии

5:00–7:30 — дорога в Памуккале

По пути сделаем остановку, чтобы позавтракать (по желанию) и набраться сил перед насыщенным днём.

Памуккале — белоснежное чудо природы

Первой остановкой станут знаменитые травертиновые террасы — каскады, созданные горячими минеральными источниками. Вы прогуляетесь по склонам, узнаете, как возник этот природный феномен, внесённый в список ЮНЕСКО, и сделаете эффектные фотографии.

Античный Иераполис

Затем отправимся исследовать руины древнего города. Вы увидите римский театр, некрополь, термы и остатки древних улиц, а также раскроете, почему Иераполис был одним из самых известных лечебных курортов античного мира.

Бассейн Клеопатры (по желанию)

Вы сможете искупаться в знаменитом термальном бассейне, где среди прозрачной воды до сих пор лежат античные мраморные колонны. Купание оплачивается отдельно.

Обед

После прогулки сделаем перерыв и пообедаем в местном ресторане, где можно попробовать блюда турецкой кухни.

Озеро Салда — Турецкие Мальдивы

Во второй половине дня отправимся к одному из самых красивых озёр страны. Белоснежные берега, бирюзовая вода и окружающие горы создают пейзаж, который сложно спутать с чем-либо ещё. У вас будет свободное время для прогулки, отдыха и фотографий.

18:00–21:00 — возвращение в отель

Организационные детали