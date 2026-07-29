Мои заказы

Памуккале и озеро Салда: два природных чуда Турции

Прогуляться по травертинам, увидеть античный город и побывать на Турецких Мальдивах - из Кемера
За один день вы посетите сразу две природные жемчужины Турции.

Пройдёте по белоснежным травертинам Памуккале, исследуете руины древнего Иераполиса, при желании искупаетесь в бассейне Клеопатры.

А затем отправитесь к озеру Салда, которое благодаря белым пляжам и лазурной воде сравнивают с Мальдивами.
Памуккале и озеро Салда: два природных чуда Турции
Памуккале и озеро Салда: два природных чуда Турции
Памуккале и озеро Салда: два природных чуда Турции

Описание экскурсии

5:00–7:30 — дорога в Памуккале

По пути сделаем остановку, чтобы позавтракать (по желанию) и набраться сил перед насыщенным днём.

Памуккале — белоснежное чудо природы

Первой остановкой станут знаменитые травертиновые террасы — каскады, созданные горячими минеральными источниками. Вы прогуляетесь по склонам, узнаете, как возник этот природный феномен, внесённый в список ЮНЕСКО, и сделаете эффектные фотографии.

Античный Иераполис

Затем отправимся исследовать руины древнего города. Вы увидите римский театр, некрополь, термы и остатки древних улиц, а также раскроете, почему Иераполис был одним из самых известных лечебных курортов античного мира.

Бассейн Клеопатры (по желанию)

Вы сможете искупаться в знаменитом термальном бассейне, где среди прозрачной воды до сих пор лежат античные мраморные колонны. Купание оплачивается отдельно.

Обед

После прогулки сделаем перерыв и пообедаем в местном ресторане, где можно попробовать блюда турецкой кухни.

Озеро Салда — Турецкие Мальдивы

Во второй половине дня отправимся к одному из самых красивых озёр страны. Белоснежные берега, бирюзовая вода и окружающие горы создают пейзаж, который сложно спутать с чем-либо ещё. У вас будет свободное время для прогулки, отдыха и фотографий.

18:00–21:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер из отелей Анталии, Кемера, Белека и Сиде и обратно на современном автобусе с кондиционером, страховка
  • Детские кресла — по запросу
  • Дополнительно оплачивается: купание в бассейне Клеопатры — ~€15 за чел., завтрак и обед — по желанию
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 04:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€45
Дети до 12 лет€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 178 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности
читать дальшеуменьшить

ещё спокойны, а солнце комфортное. Устраиваем путешествие для своих: красивые маршруты, живые истории, комфортный темп и внимание к деталям. Вам не нужно ни о чём переживать — просто отдыхайте и получайте впечатления. На связи с первого сообщения и до конца вашей поездки.

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии на «Памуккале и озеро Салда: два природных чуда Турции»

«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
На машине
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от €599 за всё до 3 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
11 отзывов
Групповая
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Начало: От вашего отеля / места встречи
Завтра в 04:00
2 авг в 04:00
€50 за человека
Античная Кибира, озеро Салда и лавандовые поля - из Кемера
На автобусе
Сплавы и рафтинг
12 часов
2 отзыва
Групповая
Античная Кибира, озеро Салда и лавандовые поля - из Кемера
Побывать в старинном амфитеатре, увидеть цветущую лаванду и искупаться в лазурной воде
Начало: У вашего отеля
1 авг в 07:30
4 авг в 07:30
€60 за человека
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
от €385 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере
€45 за человека