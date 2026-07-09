Эта морская прогулка позволит вам не только насладиться отдыхом на комфортабельной яхте, но и познакомиться с дайвингом под руководством профессиональных инструкторов. Ждём как новичков, так и сертифицированных дайверов.
В программе — две дайвинг-локации и несколько часов отдыха среди красивейших пейзажей побережья Кемера.
В программе — две дайвинг-локации и несколько часов отдыха среди красивейших пейзажей побережья Кемера.
Описание экскурсии
Морская прогулка вдоль побережья
Из порта Кемера дайвинг-яхта отправится в открытое море. Во время плавания вы сможете полюбоваться скалистым побережьем и Таврскими горами, которые подходят к самому морю.
Первое погружение в бухте Кириш
Его глубина составит до 5–7 метров, что позволит комфортно познакомиться с дайвингом даже без опыта.
Отдых и обед на борту
На борту для участников сервируется обед.
Второе погружение в бухте Аквариум
Следующая остановка — одна из самых красивых дайвинг-локаций региона. Вы сможете увидеть:
- косяки разноцветных рыб
- морских звёзд и осьминогов
- подводные скальные образования
Для новичков глубина второго погружения обычно достигает 10 метров, а сертифицированные дайверы могут погружаться глубже в соответствии со своей квалификацией.
Купание и снорклинг
Если вы предпочитаете оставаться на поверхности или путешествуете с сопровождающими, которые не планируют погружаться, можно провести время за купанием и снорклингом.
Организационные детали
- Программа проходит на специально оборудованной дайвинг-яхте с зонами отдыха, душем с пресной водой, туалетом и площадками для подготовки к погружениям
- Все погружения проходят под контролем сертифицированных специалистов, есть предварительный инструктаж
- Участие не рекомендуется беременным женщинам и людям с медицинскими противопоказаниями к погружениям
- В случае неблагоприятных погодных условий программа может быть перенесена на другую дату
В стоимость входит
- Трансфер из отеля и обратно
- Два погружения с инструктором
- Полный комплект оборудования для дайвинга
- Обед на борту
Оплачиваются отдельно
- Напитки
- Фото- и видеосъёмка (при наличии услуги)
ежедневно в 09:30 и 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 16:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 71 туриста
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности
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