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Дайвинг в Кемере: два погружения в прозрачных водах Средиземного моря

Насладиться подводным миром, живописными бухтами, отдыхом на яхте и обедом на борту
Эта морская прогулка позволит вам не только насладиться отдыхом на комфортабельной яхте, но и познакомиться с дайвингом под руководством профессиональных инструкторов. Ждём как новичков, так и сертифицированных дайверов.

В программе — две дайвинг-локации и несколько часов отдыха среди красивейших пейзажей побережья Кемера.
Дайвинг в Кемере: два погружения в прозрачных водах Средиземного моря
Дайвинг в Кемере: два погружения в прозрачных водах Средиземного моря
Дайвинг в Кемере: два погружения в прозрачных водах Средиземного моря

Описание экскурсии

Морская прогулка вдоль побережья

Из порта Кемера дайвинг-яхта отправится в открытое море. Во время плавания вы сможете полюбоваться скалистым побережьем и Таврскими горами, которые подходят к самому морю.

Первое погружение в бухте Кириш

Его глубина составит до 5–7 метров, что позволит комфортно познакомиться с дайвингом даже без опыта.

Отдых и обед на борту

На борту для участников сервируется обед.

Второе погружение в бухте Аквариум

Следующая остановка — одна из самых красивых дайвинг-локаций региона. Вы сможете увидеть:

  • косяки разноцветных рыб
  • морских звёзд и осьминогов
  • подводные скальные образования

Для новичков глубина второго погружения обычно достигает 10 метров, а сертифицированные дайверы могут погружаться глубже в соответствии со своей квалификацией.

Купание и снорклинг

Если вы предпочитаете оставаться на поверхности или путешествуете с сопровождающими, которые не планируют погружаться, можно провести время за купанием и снорклингом.

Организационные детали

  • Программа проходит на специально оборудованной дайвинг-яхте с зонами отдыха, душем с пресной водой, туалетом и площадками для подготовки к погружениям
  • Все погружения проходят под контролем сертифицированных специалистов, есть предварительный инструктаж
  • Участие не рекомендуется беременным женщинам и людям с медицинскими противопоказаниями к погружениям
  • В случае неблагоприятных погодных условий программа может быть перенесена на другую дату

В стоимость входит

  • Трансфер из отеля и обратно
  • Два погружения с инструктором
  • Полный комплект оборудования для дайвинга
  • Обед на борту

Оплачиваются отдельно

  • Напитки
  • Фото- и видеосъёмка (при наличии услуги)

ежедневно в 09:30 и 16:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 16:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 71 туриста
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности
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ещё спокойны, а солнце комфортное. Устраиваем путешествие для своих: красивые маршруты, живые истории, комфортный темп и внимание к деталям. Вам не нужно ни о чём переживать — просто отдыхайте и получайте впечатления. На связи с первого сообщения и до конца вашей поездки.

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