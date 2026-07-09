Эта морская прогулка позволит вам не только насладиться отдыхом на комфортабельной яхте, но и познакомиться с дайвингом под руководством профессиональных инструкторов. Ждём как новичков, так и сертифицированных дайверов. В программе — две дайвинг-локации и несколько часов отдыха среди красивейших пейзажей побережья Кемера.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Морская прогулка вдоль побережья

Из порта Кемера дайвинг-яхта отправится в открытое море. Во время плавания вы сможете полюбоваться скалистым побережьем и Таврскими горами, которые подходят к самому морю.

Первое погружение в бухте Кириш

Его глубина составит до 5–7 метров, что позволит комфортно познакомиться с дайвингом даже без опыта.

Отдых и обед на борту

На борту для участников сервируется обед.

Второе погружение в бухте Аквариум

Следующая остановка — одна из самых красивых дайвинг-локаций региона. Вы сможете увидеть:

косяки разноцветных рыб

морских звёзд и осьминогов

подводные скальные образования

Для новичков глубина второго погружения обычно достигает 10 метров, а сертифицированные дайверы могут погружаться глубже в соответствии со своей квалификацией.

Купание и снорклинг

Если вы предпочитаете оставаться на поверхности или путешествуете с сопровождающими, которые не планируют погружаться, можно провести время за купанием и снорклингом.

Организационные детали

Программа проходит на специально оборудованной дайвинг-яхте с зонами отдыха, душем с пресной водой, туалетом и площадками для подготовки к погружениям

Все погружения проходят под контролем сертифицированных специалистов, есть предварительный инструктаж

Участие не рекомендуется беременным женщинам и людям с медицинскими противопоказаниями к погружениям

В случае неблагоприятных погодных условий программа может быть перенесена на другую дату

В стоимость входит

Трансфер из отеля и обратно

Два погружения с инструктором

Полный комплект оборудования для дайвинга

Обед на борту

Оплачиваются отдельно