Исследовать подводные пещеры и рифы - для новичков и опытных дайверов
Сделайте вдох под водой и откройте для себя подводный мир Кемера! Вас ждут два погружения в разных локациях: яркие рыбы, прозрачная вода и коралловые рифы. Программа подойдёт и начинающим, и продолжающим — рядом будут сертифицированных инструкторов. А в перерыве — отдых и обед на борту.
Описание экскурсии
Трансфер и старт
Заберём вас из отеля и доставим в порт Кемера, где начнётся приключение.
Инструктаж и подготовка
Опытные инструкторы всё объяснят: как дышать, двигаться и чувствовать себя уверенно под водой.
Выход в море
Вы отправитесь на лодке вдоль живописного побережья — это время, чтобы расслабиться и настроиться на погружение.
Первое погружение
10–15 минут среди рыб и прозрачной воды Средиземного моря.
Отдых и обед
Передышка на борту, лёгкий обед и купание в открытом море.
Второе погружение
Ещё глубже и интереснее — подводные рельефы, рифы и новые впечатления.
Для сертифицированных дайверов
Отдельная программа с погружениями до 30 м для опытных дайверов в сопровождении лицензированных инструкторов.
Возвращение
Обратная дорога в порт и трансфер в отель.
Примерный тайминг
8:30–9:30 — трансфер из отелей 9:30 — встреча и инструктаж 10:00 — выход в море 10:30 — первое погружение 12:00 — обед и отдых 13:30 — второе погружение 15:00 — возвращение в порт 16:00 — трансфер в отели
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле (если выбран нужный билет), водная прогулка, обед, страховка, аренда снаряжения
Дайвинг не подходит детям до 12 лет, беременным женщинам, людям с заболеваниями сердца, дыхательной системы и строгими медицинскими противопоказаниями
С вами инструкторы, сертифицированные SSI, PADI, TSSF и NLD
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Дайвинг в Кемере с трансфером (12-99)
€35
Дайвинг в Кемере с трансфером (4-11)
€30
Дайвинг в Кемере без трансфера (12-99)
€30
Дайвинг в Кемере без трансфера (4-11)
€25
Вариант для опытных дайверов
€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или Кемерской пристани
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 23 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты.
Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям.
Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.
