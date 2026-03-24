Сделайте вдох под водой и откройте для себя подводный мир Кемера! Вас ждут два погружения в разных локациях: яркие рыбы, прозрачная вода и коралловые рифы. Программа подойдёт и начинающим, и продолжающим — рядом будут сертифицированных инструкторов. А в перерыве — отдых и обед на борту.

Описание экскурсии

Трансфер и старт

Заберём вас из отеля и доставим в порт Кемера, где начнётся приключение.

Инструктаж и подготовка

Опытные инструкторы всё объяснят: как дышать, двигаться и чувствовать себя уверенно под водой.

Выход в море

Вы отправитесь на лодке вдоль живописного побережья — это время, чтобы расслабиться и настроиться на погружение.

Первое погружение

10–15 минут среди рыб и прозрачной воды Средиземного моря.

Отдых и обед

Передышка на борту, лёгкий обед и купание в открытом море.

Второе погружение

Ещё глубже и интереснее — подводные рельефы, рифы и новые впечатления.

Для сертифицированных дайверов

Отдельная программа с погружениями до 30 м для опытных дайверов в сопровождении лицензированных инструкторов.

Возвращение

Обратная дорога в порт и трансфер в отель.

Примерный тайминг

8:30–9:30 — трансфер из отелей

9:30 — встреча и инструктаж

10:00 — выход в море

10:30 — первое погружение

12:00 — обед и отдых

13:30 — второе погружение

15:00 — возвращение в порт

16:00 — трансфер в отели

Организационные детали