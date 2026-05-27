Мои заказы

От побережья до облаков: джиппинг + обед в горах Торос (из Кемера)

По серпантинам, гротам и бездорожью - туда, где природа щедра на контрасты
Наши мощные внедорожники будут штурмовать крутые подъёмы и каменистые русла рек. По пути вы увидите колоритную деревню и загадаете желание у древнего дерева. Мы поднимемся на высоту 1700 м, чтобы полюбоваться Таврскими горами и бескрайним морем. По желанию окунёмся в ледяную горную реку, чтобы получить заряд бодрости.
От побережья до облаков: джиппинг + обед в горах Торос (из Кемера)
От побережья до облаков: джиппинг + обед в горах Торос (из Кемера)
От побережья до облаков: джиппинг + обед в горах Торос (из Кемера)

Описание экскурсии

8:15–9:15 — Групповой трансфер из отелей Кемера, Бельдиби, Гёйнюка, Кириша, Чамьювы и Текирова

9:30–11:30 — Горные панорамы

— Подъём в горы Торос до 1700–1800 м
— Фотостопы на смотровых площадках
— Посещение маленького горного водопада

11:30–12:30 — Турецкая деревня

Погружение в быт, колорит без прикрас и постановочных кадров.

12:30 — Пещера Ялан Дюнья («Мир лжи»)
Древнее творение природы со сталактитами, подземными озёрами и постоянной температурой +28°C. По легенде, здесь обвал навсегда разлучил влюблённых, а сегодня эти таинственные гроты с подсветкой завораживают путешественников.

13:00 — Знаменитый чинар

Древнему дереву более 2000 лет — это живой свидетель эпох. Обойдите его три раза и загадайте сокровенное желание — говорят, великан помнит все тайны, доверенные ему путниками за сотни поколений.

13:30 — Обед в местном ресторане

14:15–15:00 — Продолжение сафари

Головокружительные серпантины, бездорожье, умопомрачительные панорамы и драйвовый финал.

15:00 — Возвращение в Кемер

Организационные детали

  • Поедем на джипах Land Rover
  • Очерёдность посещения объектов может меняться в зависимости от погоды и других обстоятельств
  • В стоимость входит: обед в ресторане (курица, салат, гарнир), страховой полис на время поездки, трансфер от/до места проживания (Текирова, Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби)
  • Дополнительные расходы: напитки, билет в пещеру Ялан Дюнья (по желанию) – €2 за чел. Для районов Olympos и Çıralı трансфера нет (вы добираетесь к месту встречи самостоятельно)
  • С вами будет русскоговорящий куратор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 7 лет и старше€29
Дети до 6 лет (с посадочным местом)€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии на «От побережья до облаков: джиппинг + обед в горах Торос (из Кемера)»

Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
На машине
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
Канатная дорога
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
31 мая в 09:00
2 июн в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
6 часов
37 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Погрузитесь в атмосферу древней Турции: крепость Гёдельме, 3000-летние платаны и горный водопад ждут вас на джип-экскурсии
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€50 за человека
Из Кемера - на гору Янарташ
На машине
4.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - на гору Янарташ
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€370 за всё до 4 чел.
На квадроцикле - по Таврским горам
На квадроциклах
Сплавы и рафтинг
На микроавтобусе
2 часа
5 отзывов
Групповая
На квадроцикле - по Таврским горам
Любите экстрим и природу? Сафари на квадроциклах по сосновому лесу Чамьюва подарит вам незабываемые эмоции и заряд адреналина. Присоединяйтесь
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере
€29 за человека