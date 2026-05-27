Наши мощные внедорожники будут штурмовать крутые подъёмы и каменистые русла рек. По пути вы увидите колоритную деревню и загадаете желание у древнего дерева. Мы поднимемся на высоту 1700 м, чтобы полюбоваться Таврскими горами и бескрайним морем. По желанию окунёмся в ледяную горную реку, чтобы получить заряд бодрости.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:15–9:15 — Групповой трансфер из отелей Кемера, Бельдиби, Гёйнюка, Кириша, Чамьювы и Текирова

9:30–11:30 — Горные панорамы

— Подъём в горы Торос до 1700–1800 м

— Фотостопы на смотровых площадках

— Посещение маленького горного водопада

11:30–12:30 — Турецкая деревня

Погружение в быт, колорит без прикрас и постановочных кадров.

12:30 — Пещера Ялан Дюнья («Мир лжи»)

Древнее творение природы со сталактитами, подземными озёрами и постоянной температурой +28°C. По легенде, здесь обвал навсегда разлучил влюблённых, а сегодня эти таинственные гроты с подсветкой завораживают путешественников.

13:00 — Знаменитый чинар

Древнему дереву более 2000 лет — это живой свидетель эпох. Обойдите его три раза и загадайте сокровенное желание — говорят, великан помнит все тайны, доверенные ему путниками за сотни поколений.

13:30 — Обед в местном ресторане

14:15–15:00 — Продолжение сафари

Головокружительные серпантины, бездорожье, умопомрачительные панорамы и драйвовый финал.

15:00 — Возвращение в Кемер

Организационные детали