От побережья до облаков: джиппинг + обед в горах Торос (из Кемера)
По серпантинам, гротам и бездорожью - туда, где природа щедра на контрасты
Наши мощные внедорожники будут штурмовать крутые подъёмы и каменистые русла рек. По пути вы увидите колоритную деревню и загадаете желание у древнего дерева. Мы поднимемся на высоту 1700 м, чтобы полюбоваться Таврскими горами и бескрайним морем. По желанию окунёмся в ледяную горную реку, чтобы получить заряд бодрости.
Описание экскурсии
8:15–9:15 — Групповой трансфер из отелей Кемера, Бельдиби, Гёйнюка, Кириша, Чамьювы и Текирова
9:30–11:30 — Горные панорамы
— Подъём в горы Торос до 1700–1800 м — Фотостопы на смотровых площадках — Посещение маленького горного водопада
11:30–12:30 — Турецкая деревня
Погружение в быт, колорит без прикрас и постановочных кадров.
12:30 — Пещера Ялан Дюнья («Мир лжи») Древнее творение природы со сталактитами, подземными озёрами и постоянной температурой +28°C. По легенде, здесь обвал навсегда разлучил влюблённых, а сегодня эти таинственные гроты с подсветкой завораживают путешественников.
13:00 — Знаменитый чинар
Древнему дереву более 2000 лет — это живой свидетель эпох. Обойдите его три раза и загадайте сокровенное желание — говорят, великан помнит все тайны, доверенные ему путниками за сотни поколений.
13:30 — Обед в местном ресторане
14:15–15:00 — Продолжение сафари
Головокружительные серпантины, бездорожье, умопомрачительные панорамы и драйвовый финал.
15:00 — Возвращение в Кемер
Организационные детали
Поедем на джипах Land Rover
Очерёдность посещения объектов может меняться в зависимости от погоды и других обстоятельств
В стоимость входит: обед в ресторане (курица, салат, гарнир), страховой полис на время поездки, трансфер от/до места проживания (Текирова, Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби)
Дополнительные расходы: напитки, билет в пещеру Ялан Дюнья (по желанию) – €2 за чел. Для районов Olympos и Çıralı трансфера нет (вы добираетесь к месту встречи самостоятельно)
С вами будет русскоговорящий куратор из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
От 7 лет и старше
€29
Дети до 6 лет (с посадочным местом)
€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Кемере
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
