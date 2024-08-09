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4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
Завтра в 14:00
19 авг в 08:00
293€250 за всё до 7 чел.
13 часов
Водная прогулка
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
€25 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Кемеру и его окрестностям, посещение этнопарка Йорук и древнего Фазелиса. Вдохновляющие виды с горы Чалыш
Завтра в 08:30
19 авг в 14:30
€210 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKira9 августа 2024Все прошло замечательно. Туран прекрасный гид, все интересно и подробно, узнали очень много нового. Виды невероятные.
- ЮЮлия3 августа 2024Туран знающий гид, с профильным образованием, очень интересно рассказывает, у нас в России не часто встретишь таких гидов, а тут
- ММария19 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия. Туран интересный и знающий рассказчик, подает информацию легко, но захватывающе. Очень приятно, когда гид искренне любит
- ДДарья21 июня 2024Отличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересно, неизибито и приятно провести
- ММихаил11 мая 2024Ездили семьей на машине Кирилла по горам над Анталией и Кемером. Очень понравилось. Много интересных локаций. Кирилл очень интересно рассказывает, получили удовольствие от поездки! Рекомендуем.
- ЮЮлия6 мая 2024В целом, все понравилось. Это скорее не экскурсия, а просто прогулка. Прекрасные виды, отличные фото получились. Особенно ощутим контраст между
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Нескучные экскурсии»
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