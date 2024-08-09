Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Кемере, цены от €25, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
На машине
скидка
15%
49 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
Завтра в 14:00
19 авг в 08:00
293250 за всё до 7 чел.
Рафтинг по горной реке
4 отзыва
13 часов
Водная прогулка
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
25 за человека
Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
На машине
9 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Кемеру и его окрестностям, посещение этнопарка Йорук и древнего Фазелиса. Вдохновляющие виды с горы Чалыш
Завтра в 08:30
19 авг в 14:30
210 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kira
    9 августа 2024
    Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
    Все прошло замечательно. Туран прекрасный гид, все интересно и подробно, узнали очень много нового. Виды невероятные.
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  • Ю
    Юлия
    3 августа 2024
    Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
    Туран знающий гид, с профильным образованием, очень интересно рассказывает, у нас в России не часто встретишь таких гидов, а тут
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    на отдыхе в другой стране мы встретили такого замечательного экскурсовода. Он не только профессиональный гид, но и очень приятный в общение человек. Отдельный плюс за комфортный автомобиль, на котором Туран доставил нас в прекраснейшие места. По дороге в античный город Фазелис, Туран рассказал нам историю анталийского побережья и Турции в целом. Рекомендую Турана и его экскурсии.

    Туран знающий гид, с профильным образованием, очень интересно рассказывает, у нас в России не часто встретишьТуран знающий гид, с профильным образованием, очень интересно рассказывает, у нас в России не часто встретишьТуран знающий гид, с профильным образованием, очень интересно рассказывает, у нас в России не часто встретишьТуран знающий гид, с профильным образованием, очень интересно рассказывает, у нас в России не часто встретишьТуран знающий гид, с профильным образованием, очень интересно рассказывает, у нас в России не часто встретишь
  • М
    Мария
    19 июля 2024
    Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
    Нам очень понравилась экскурсия. Туран интересный и знающий рассказчик, подает информацию легко, но захватывающе. Очень приятно, когда гид искренне любит
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    свою страну и делится этой любовью. Благодаря его рассказам, мы узнали много нового о Кемере и его окрестностях, погрузились в историю Турции, посмотрели много красивых мест по пути. Несмотря на жару, мы покрыли даже больше запланированного. А чтобы обойти пробку в античный Фазелис, Туран заказал нам такси туда и обратно за свой счет. Искренне рекомендую Турана и его экскурсии.

    Нам очень понравилась экскурсия. Туран интересный и знающий рассказчик, подает информацию легко, но захватывающе. Очень приятноНам очень понравилась экскурсия. Туран интересный и знающий рассказчик, подает информацию легко, но захватывающе. Очень приятноНам очень понравилась экскурсия. Туран интересный и знающий рассказчик, подает информацию легко, но захватывающе. Очень приятно
  • Д
    Дарья
    21 июня 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    Отличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересно, неизибито и приятно провести
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    время. Можно оставить для себя прекрасные воспоминания и фотографии на память. Прекрасные живописные места в отрыве от цивилизации, людей и жары. Эта экскурсия переломила мои впечатления в сторону положительных представлений о стране и её природе. Успехов автору! =) и всем, кто присоединится к частичкам нетуристической Турции.

    Отличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересноОтличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересноОтличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересноОтличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересно
  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    Ездили семьей на машине Кирилла по горам над Анталией и Кемером. Очень понравилось. Много интересных локаций. Кирилл очень интересно рассказывает, получили удовольствие от поездки! Рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    В целом, все понравилось. Это скорее не экскурсия, а просто прогулка. Прекрасные виды, отличные фото получились. Особенно ощутим контраст между
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    жизнью в отеле и реальной Турцией. Не могу сказать, что мы особенно обогатили свои знания, но впечатления остались позитивные. Дети, к сожалению, не особенно желали вовлекаться, а я прекрасно провела время. Не утомительно, по времени как раз уложились в 4 часа. На 3-4 человек цена получается оптимальная, на мой взгляд.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Нескучные экскурсии»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Демре
  5. Мира
  6. Олимпос
  7. The land of legends
  8. Калеичи
  9. Иераполис
  10. Фазелис
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в августе 2024
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