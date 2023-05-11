Комбо тур 4в1: Тазы каньон, рафтинг, зиплайн, багги / квадросафари из Кемера

Горные пейзажи и адреналин: мини-групповой тур на багги и рафтинг в Кемере

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Недалеко от средиземноморского побережья, в национальном парке Кёпрюлю, раскинулся Тазы каньон — один из самых красивых каньонов Турции, поражающий своей высотой и мощью.

У вас есть прекрасная возможность побывать в нем, а также заняться рафтингом и сафари среди живописных гор.
Комбо тур 4в1: Тазы каньон, рафтинг, зиплайн, багги / квадросафари из Кемера
Комбо тур 4в1: Тазы каньон, рафтинг, зиплайн, багги / квадросафари из Кемера
Комбо тур 4в1: Тазы каньон, рафтинг, зиплайн, багги / квадросафари из Кемера
Комбо тур 4в1: Тазы каньон, рафтинг, зиплайн, багги / квадросафари из Кемера
Комбо тур 4в1: Тазы каньон, рафтинг, зиплайн, багги / квадросафари из Кемера
Комбо тур 4в1: Тазы каньон, рафтинг, зиплайн, багги / квадросафари из Кемера
Ближайшие даты:
11
мая
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мая
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Хотели бы вы заняться рафтингом и получить мощнейшую дозу адреналина? Испытайте себя, сражаясь с волнами белой воды, дырами и каплями — это лучшее развлечение на природе с семьей и близкими.
Что вас ждетВ течение дня у Вас будет возможность опробовать зиплайн. Если у вас не было опыта ранее, не стоит беспокоиться. Зиплайн дает ощущение полета и порхания над рекой. Вас ждет много веселья, смеха и адреналина. После зиплайна вы сможете покататься на багги или квадроциклах на берегу реки и насладиться окружающей природой.
Сафари на квадроциклах — одно из самых популярных развлечений для тех, кто хочет убежать от будней и повысить уровень адреналина. Прокатитесь на квадроциклах, полюбуйтесь захватывающими видами и проведите активно время. Советуем также испытать багги! Багги — это открытые транспортные средства, поэтому вы сможете полюбоваться великолепной пышной зеленью, проезжая по каменистым пыльным тропам.
Присоединяйтесь к нам! Получите незабываемые впечатления в этих удивительных окрестностях и прилив адреналина. Такой опыт сохранится в памяти надолго.
Важно знать• Вам будет предоставлено все необходимое снаряжение: спасательный жилет, шлем и весло.
Квалифицированная команда будет на месте, обеспечивая любой необходимой информацией и инструктажем.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Обед на берегу реки
  • Квалифицированный и профессиональный гид на плоту на время тура
  • Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
  • Страхование путешествий
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки
Место начала и завершения?
Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После Вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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