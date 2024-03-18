Откройте для себя красоту Генуэзского залива Порто во время незабываемой лодочной прогулки. Погрузитесь в мир приключений и релаксации
Представьте себе день, полный солнца, моря и незабываемых впечатлений. Экскурсия на лодке по Генуэзскому заливу Порто предлагает именно это.
Ваше путешествие начнется с комфортабельного трансфера из Кемера, который доставит вас к порту, откуда начнется ваше приключение.
Первой остановкой станет залив Аксеки, где вы сможете насладиться купанием в чистейших водах и расслабиться на диком пляже. Затем вас ждет самая яркая часть путешествия - Порто-Генуэзский залив.
Здесь, среди великолепных пейзажей, вы проведете целый час, наслаждаясь купанием, вкусным обедом и уникальными грязевыми ваннами. После вы отправитесь в бухту Корсан, где вас ждет еще один плавательный перерыв.
В зависимости от погодных условий, возможно посещение пещеры Фосфорлу, где вы сможете окунуться в сказочную атмосферу подводного мира. Возвращение в отель полное впечатлений и новых эмоций завершит ваш незабываемый день
Ваше путешествие начнется с комфортабельного трансфера из Кемера, который доставит вас к порту, откуда начнется ваше приключение.
Первой остановкой станет залив Аксеки, где вы сможете насладиться купанием в чистейших водах и расслабиться на диком пляже. Затем вас ждет самая яркая часть путешествия - Порто-Генуэзский залив.
Здесь, среди великолепных пейзажей, вы проведете целый час, наслаждаясь купанием, вкусным обедом и уникальными грязевыми ваннами. После вы отправитесь в бухту Корсан, где вас ждет еще один плавательный перерыв.
В зависимости от погодных условий, возможно посещение пещеры Фосфорлу, где вы сможете окунуться в сказочную атмосферу подводного мира. Возвращение в отель полное впечатлений и новых эмоций завершит ваш незабываемый день
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (7+), без трансфера
|$19
|Детский (0-6), без трансфера
|$0
|Взрослый (7+), трансфер из Кемера
|$32.75
|Детский (0-6), трансфер из Кемера
|$0
|С трансфером из Анталии или Белека(7-99)
|$36.50
|С трансфером из Анталии или Белека (0-6)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Залив Аксеки
- Генуэзский залив Порто
- Бухта Корсан
- Пещера Фосфорла (по возможности)
Описание
Заливы Турции: морские ежи, грязевые ванны и живописные бухты Примите участие в лодочной прогулке по Генуэзскому заливу Порто — плавайте и ныряйте в кристально чистых водах, получайте удовольствие от грязевой ванны, занимайте свое место в секретной бухте! До порта мы доберемся за пару часов, по дороге будет возможность для завтрака в ресторане. Первой остановкой будет залив Аксеки, где вы сможете приятно провести полчаса, купаясь и расслабляясь. Дно здесь дикое, с морскими ежами — приятно понырять с маской и понаблюдать, но важно ничего не трогать. Следующим пунктом назначения является один из самых красивых заливов в Турции — Порто-Генуэзский залив. У вас будет 1 час времени, чтобы насладиться захватывающими дух пейзажами и сверкающей водной гладью, а также вкусно пообедать и повеселиться в грязевой ванне. После 25-минутного круиза вы доберетесь до бухты Корсан, где у вас будет еще один плавательный и веселый перерыв. У вас может быть шанс попасть в пещеру Фосфорлу и окунуться в ее прекрасную атмосферу, в зависимости от волн в этот день. По окончании своего прекрасного дня вы возвращаетесь в отель или по адресу.
каждый день 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Adrasan Koyu
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день 10:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Дайвинг в пещере Фосфорлу запрещен.
- Район, где автобусы паркуются в порту, очень переполнен, мы настоятельно рекомендуем вам сфотографировать номер автобуса, на котором вы прибыли
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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