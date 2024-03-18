Экскурсия на лодке по Генуэзскому заливу Порту с дополнительным трансфером
Групповая экскурсия в Кемере

Откройте для себя красоту Генуэзского залива Порто во время незабываемой лодочной прогулки. Погрузитесь в мир приключений и релаксации

Представьте себе день, полный солнца, моря и незабываемых впечатлений. Экскурсия на лодке по Генуэзскому заливу Порто предлагает именно это.

Ваше путешествие начнется с комфортабельного трансфера из Кемера, который доставит вас к порту, откуда начнется ваше приключение.

Первой остановкой станет залив Аксеки, где вы сможете насладиться купанием в чистейших водах и расслабиться на диком пляже. Затем вас ждет самая яркая часть путешествия - Порто-Генуэзский залив.

Здесь, среди великолепных пейзажей, вы проведете целый час, наслаждаясь купанием, вкусным обедом и уникальными грязевыми ваннами. После вы отправитесь в бухту Корсан, где вас ждет еще один плавательный перерыв.

В зависимости от погодных условий, возможно посещение пещеры Фосфорлу, где вы сможете окунуться в сказочную атмосферу подводного мира. Возвращение в отель полное впечатлений и новых эмоций завершит ваш незабываемый день
Экскурсия на лодке по Генуэзскому заливу Порту с дополнительным трансфером
Экскурсия на лодке по Генуэзскому заливу Порту с дополнительным трансфером
Экскурсия на лодке по Генуэзскому заливу Порту с дополнительным трансфером
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (7+), без трансфера$19
Детский (0-6), без трансфера$0
Взрослый (7+), трансфер из Кемера$32.75
Детский (0-6), трансфер из Кемера$0
С трансфером из Анталии или Белека(7-99)$36.50
С трансфером из Анталии или Белека (0-6)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Залив Аксеки
  • Генуэзский залив Порто
  • Бухта Корсан
  • Пещера Фосфорла (по возможности)

Описание

Заливы Турции: морские ежи, грязевые ванны и живописные бухты Примите участие в лодочной прогулке по Генуэзскому заливу Порто — плавайте и ныряйте в кристально чистых водах, получайте удовольствие от грязевой ванны, занимайте свое место в секретной бухте! До порта мы доберемся за пару часов, по дороге будет возможность для завтрака в ресторане. Первой остановкой будет залив Аксеки, где вы сможете приятно провести полчаса, купаясь и расслабляясь. Дно здесь дикое, с морскими ежами — приятно понырять с маской и понаблюдать, но важно ничего не трогать. Следующим пунктом назначения является один из самых красивых заливов в Турции — Порто-Генуэзский залив. У вас будет 1 час времени, чтобы насладиться захватывающими дух пейзажами и сверкающей водной гладью, а также вкусно пообедать и повеселиться в грязевой ванне. После 25-минутного круиза вы доберетесь до бухты Корсан, где у вас будет еще один плавательный и веселый перерыв. У вас может быть шанс попасть в пещеру Фосфорлу и окунуться в ее прекрасную атмосферу, в зависимости от волн в этот день. По окончании своего прекрасного дня вы возвращаетесь в отель или по адресу.

каждый день 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Adrasan Koyu
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Дайвинг в пещере Фосфорлу запрещен.
  • Район, где автобусы паркуются в порту, очень переполнен, мы настоятельно рекомендуем вам сфотографировать номер автобуса, на котором вы прибыли
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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