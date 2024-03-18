Представьте себе день, полный солнца, моря и незабываемых впечатлений. Экскурсия на лодке по Генуэзскому заливу Порто предлагает именно это. Ваше путешествие начнется с комфортабельного трансфера из Кемера, который доставит вас к порту, откуда начнется ваше приключение. Первой остановкой станет залив Аксеки, где вы сможете насладиться купанием в чистейших водах и расслабиться на диком пляже. Затем вас ждет самая яркая часть путешествия - Порто-Генуэзский залив. Здесь, среди великолепных пейзажей, вы проведете целый час, наслаждаясь купанием, вкусным обедом и уникальными грязевыми ваннами. После вы отправитесь в бухту Корсан, где вас ждет еще один плавательный перерыв. В зависимости от погодных условий, возможно посещение пещеры Фосфорлу, где вы сможете окунуться в сказочную атмосферу подводного мира. Возвращение в отель полное впечатлений и новых эмоций завершит ваш незабываемый день

Описание

Заливы Турции: морские ежи, грязевые ванны и живописные бухты Примите участие в лодочной прогулке по Генуэзскому заливу Порто — плавайте и ныряйте в кристально чистых водах, получайте удовольствие от грязевой ванны, занимайте свое место в секретной бухте! До порта мы доберемся за пару часов, по дороге будет возможность для завтрака в ресторане. Первой остановкой будет залив Аксеки, где вы сможете приятно провести полчаса, купаясь и расслабляясь. Дно здесь дикое, с морскими ежами — приятно понырять с маской и понаблюдать, но важно ничего не трогать. Следующим пунктом назначения является один из самых красивых заливов в Турции — Порто-Генуэзский залив. У вас будет 1 час времени, чтобы насладиться захватывающими дух пейзажами и сверкающей водной гладью, а также вкусно пообедать и повеселиться в грязевой ванне. После 25-минутного круиза вы доберетесь до бухты Корсан, где у вас будет еще один плавательный и веселый перерыв. У вас может быть шанс попасть в пещеру Фосфорлу и окунуться в ее прекрасную атмосферу, в зависимости от волн в этот день. По окончании своего прекрасного дня вы возвращаетесь в отель или по адресу.