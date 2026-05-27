Ближе к вечеру Памуккале постепенно пустеет и преображается.
Шум голосов и шагов сменяют журчание воды и шелест ветра, а каскады террас и римские развалины заливает мягким светом.
В этой особенной атмосфере вы погуляете по туфовым склонам и древним улицам, послушаете гида-историка и проводите заходящее солнце. А при желании — искупаетесь в бассейне, связанном с легендой о Клеопатре.
Шум голосов и шагов сменяют журчание воды и шелест ветра, а каскады террас и римские развалины заливает мягким светом.
В этой особенной атмосфере вы погуляете по туфовым склонам и древним улицам, послушаете гида-историка и проводите заходящее солнце. А при желании — искупаетесь в бассейне, связанном с легендой о Клеопатре.
Описание экскурсии
8:40 – 9:40 — сбор из отелей, выезд в Памуккале (с остановкой по пути)
13:30 – 14:30 — обед
14:45 – 15:45 — посещение центров оникса и султанита, винного погреба с дегустацией
16:00 – 20:00 — вечерний Памуккале:
- белоснежные травертины с тёплой водой, в которой приятно бродить босиком
- античный Иераполис с городскими воротами, руинами храмов, остатками улиц, где когда-то кипела жизнь
- римский амфитеатр с удивительной акустикой — шёпот со сцены слышен даже на верхних рядах
- закат с панорамным видом — природное шоу, которого стоит вся поездка
- свободное время для фото без толп
- бассейн Клеопатры на термальном источнике с мраморными колоннами на дне
- ужин
20:00 – 00:00 — обратная дорога, возвращение в отели
Организационные детали
- На экскурсии есть шопинг-заезды — можно познакомиться с историческими ремёслами региона
- В зависимости от количества участников экскурсия пройдёт на автобусе (17, 30, 40 или 54 места)
- Заберём вас из Кемера, Текирова, Чамьюва, Кириша, Гёйнюка, Бельдиби
- Из Олимпоса или Чиралы необходимо добраться к месту встречи самостоятельно
- С вами будет гид-историк из нашей команды
В стоимость включены
- Трансфер от/до места проживания
- Входной билет в Памуккале
- Обед и ужин (без напитков)
- Страховой полис
Дополнительно оплачиваются (опционально)
- Напитки, личные расходы
- Входной билет в античный бассейн Клеопатры — €15
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 8 лет и старше
|€73
|От 4 до 7 лет
|€34
|До 3 лет (с посадочным местом)
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «Магия вечернего Памуккале - из Кемера»
Индивидуальная
до 3 чел.
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
€565 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
7 июн в 08:00
9 июн в 08:00
€603 за всё до 4 чел.
Групповая
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Начало: От вашего отеля / места встречи
Завтра в 04:00
31 мая в 04:00
€50 за человека
Групповая
Памуккале и Иераполис: путешествие из Кемера
День среди застывших белоснежных каскадов и руин с богатой историей
Начало: У входа в отель
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
29 мая в 04:30
€50 за человека
€73 за человека