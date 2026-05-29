Вы проведёте этот день вдали от курортной суеты — там, куда не добраться с берега. Поплаваете в бирюзовой воде и увидите руины генуэзской крепости. Отдохнёте от пляжного однообразия в тишине среди поросших соснами скал. А при желании примете лечебную грязевую ванну. И воздадите должное уютному обеду на борту.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:00–9:00 — трансфер из отелей и начало морской прогулки

Первая остановка — бухта Порто Дженевис. Прозрачная вода и живописные руины генуэзской крепости на берегу. При желании вы искупаетесь, поплаваете с маской или просто позагораете на палубе

Вторая остановка — залив Сазак. Укромная бухта, окружённая скалами и средиземноморскими соснами. Идеальное место для снорклинга и лечебных грязевых ванн

13:00–14:00 — обед: свежая рыба или мясо с гарниром и салатами

15:00 — возвращение и трансфер обратно в отель

Организационные детали

Трансфер из отеля и обратно проходит на автобусе

На прогулочном кораблике для каждого пассажира на борту предусмотрен спасжилет

Обед и страховка на время путешествия входят в стоимость

Напитки, а также услуги по фото- и видеосъёмке — за отдельную плату