Морская прогулка к бухтам Порто Дженевис и Сазак - из Кемера (всё включено)

Расслабленный день на яхте с купанием в уединённых уголках побережья и обедом на борту
Вы проведёте этот день вдали от курортной суеты — там, куда не добраться с берега. Поплаваете в бирюзовой воде и увидите руины генуэзской крепости. Отдохнёте от пляжного однообразия в тишине среди поросших соснами скал. А при желании примете лечебную грязевую ванну. И воздадите должное уютному обеду на борту.
Описание экскурсии

8:00–9:00 — трансфер из отелей и начало морской прогулки

Первая остановка — бухта Порто Дженевис. Прозрачная вода и живописные руины генуэзской крепости на берегу. При желании вы искупаетесь, поплаваете с маской или просто позагораете на палубе

Вторая остановка — залив Сазак. Укромная бухта, окружённая скалами и средиземноморскими соснами. Идеальное место для снорклинга и лечебных грязевых ванн

13:00–14:00 — обед: свежая рыба или мясо с гарниром и салатами

15:00 — возвращение и трансфер обратно в отель

Организационные детали

  • Трансфер из отеля и обратно проходит на автобусе
  • На прогулочном кораблике для каждого пассажира на борту предусмотрен спасжилет
  • Обед и страховка на время путешествия входят в стоимость
  • Напитки, а также услуги по фото- и видеосъёмке — за отдельную плату
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)€33
Детский (4 - 11)€17
Детский (0 - 3) без местаБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

