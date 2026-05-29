Вы проведёте этот день вдали от курортной суеты — там, куда не добраться с берега. Поплаваете в бирюзовой воде и увидите руины генуэзской крепости. Отдохнёте от пляжного однообразия в тишине среди поросших соснами скал. А при желании примете лечебную грязевую ванну. И воздадите должное уютному обеду на борту.
Описание экскурсии
8:00–9:00 — трансфер из отелей и начало морской прогулки
Первая остановка — бухта Порто Дженевис. Прозрачная вода и живописные руины генуэзской крепости на берегу. При желании вы искупаетесь, поплаваете с маской или просто позагораете на палубе
Вторая остановка — залив Сазак. Укромная бухта, окружённая скалами и средиземноморскими соснами. Идеальное место для снорклинга и лечебных грязевых ванн
13:00–14:00 — обед: свежая рыба или мясо с гарниром и салатами
15:00 — возвращение и трансфер обратно в отель
Организационные детали
- Трансфер из отеля и обратно проходит на автобусе
- На прогулочном кораблике для каждого пассажира на борту предусмотрен спасжилет
- Обед и страховка на время путешествия входят в стоимость
- Напитки, а также услуги по фото- и видеосъёмке — за отдельную плату
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|€33
|Детский (4 - 11)
|€17
|Детский (0 - 3) без места
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
