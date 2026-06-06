Поднимайтесь на борт пиратского корабля и отправляйтесь навстречу морским приключениям! В программе — живописные бухты Кемера, купание в кристально чистой воде, музыка, танцы и отличное настроение.
Эта прогулка подойдёт всем, кто хочет провести день ярко, весело и с красивыми видами Средиземного моря.
Эта прогулка подойдёт всем, кто хочет провести день ярко, весело и с красивыми видами Средиземного моря.
Описание экскурсии
08:40–09:45 — сбор гостей в отелях Кемера и трансфер в порт
10:10 — отправление пиратского корабля
Во время морского круиза вас ждёт насыщенная развлекательная программа с музыкой и DJ-сетами. С первых минут на борту создаётся атмосфера настоящего пиратского приключения. Корабль пройдёт вдоль живописного побережья Кемера и сделает остановки в самых красивых бухтах региона.
Во время круиза:
- Первая остановка — бухта Фазелис (1,5 часа). Купание и обед на борту: курица, котлеты, рыба, макароны и салаты
- Развлекательная программа на палубе: музыка, танцы и шоу
- Вторая остановка — бухта Дженнет (Алакасу), 45 минут для купания
- Третья остановка — бухта Лунный Свет, 45 минут для купания
- На борту — DJ-музыка и развлекательная программа для гостей
16:00 — возвращение в порт Кемера и трансфер в отели
Организационные детали
- Поедем на тематическом пиратском корабле Gonster. Это просторное многоуровневое судно, рассчитанное на комфортное размещение большого количества гостей. На борту есть зоны для отдыха и загара, теневые места для сидения, музыкальная система, танцпол, а также зоны для анимации и шоу-программ
- Имеются спасательные жилеты для всех пассажиров. Перед отправлением экипаж проводит инструктаж по безопасности
- В стоимость включены трансфер из/в отели Кемера, анимационная программа, пенная вечеринка, обед на борту (курица, котлеты, рыба, макароны, рис, 3 вида салатов), безлимитные безалкогольные напитки (кола, фанта, спрайт, вода)
- Поездка может быть отменена или перенесена в случае неблагоприятных погодных условий, сильного волнения на море или по решению береговой охраны/портовых служб
Дополнительно оплачивается:
- алкогольные напитки, кофе и чай (по желанию, на борту)
- фото- и видеосъёмка
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|€20
|Стандартный
|€30
|Дети до 0-3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мерт — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 70 туристов
Наша компания работает в Анталье и Кемере с 2015 года. Ежедневно мы организуем экскурсии и активности для местных и иностранных путешественников. У нас большой опыт в проведении морских туров, природных экскурсий и культурных программ. Мы хотим познакомить вас с регионом и подарить незабываемые впечатления.
Входит в следующие категории Кемера
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