Поднимайтесь на борт пиратского корабля и отправляйтесь навстречу морским приключениям! В программе — живописные бухты Кемера, купание в кристально чистой воде, музыка, танцы и отличное настроение. Эта прогулка подойдёт всем, кто хочет провести день ярко, весело и с красивыми видами Средиземного моря.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

08:40–09:45 — сбор гостей в отелях Кемера и трансфер в порт

10:10 — отправление пиратского корабля

Во время морского круиза вас ждёт насыщенная развлекательная программа с музыкой и DJ-сетами. С первых минут на борту создаётся атмосфера настоящего пиратского приключения. Корабль пройдёт вдоль живописного побережья Кемера и сделает остановки в самых красивых бухтах региона.

Во время круиза:

Первая остановка — бухта Фазелис (1,5 часа). Купание и обед на борту: курица, котлеты, рыба, макароны и салаты

Развлекательная программа на палубе: музыка, танцы и шоу

Вторая остановка — бухта Дженнет (Алакасу), 45 минут для купания

Третья остановка — бухта Лунный Свет, 45 минут для купания

На борту — DJ-музыка и развлекательная программа для гостей

16:00 — возвращение в порт Кемера и трансфер в отели

Организационные детали

Поедем на тематическом пиратском корабле Gonster. Это просторное многоуровневое судно, рассчитанное на комфортное размещение большого количества гостей. На борту есть зоны для отдыха и загара, теневые места для сидения, музыкальная система, танцпол, а также зоны для анимации и шоу-программ

Имеются спасательные жилеты для всех пассажиров. Перед отправлением экипаж проводит инструктаж по безопасности

В стоимость включены трансфер из/в отели Кемера, анимационная программа, пенная вечеринка, обед на борту (курица, котлеты, рыба, макароны, рис, 3 вида салатов), безлимитные безалкогольные напитки (кола, фанта, спрайт, вода)

Поездка может быть отменена или перенесена в случае неблагоприятных погодных условий, сильного волнения на море или по решению береговой охраны/портовых служб

Дополнительно оплачивается: