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Пиратский круиз по бухтам - из Кемера

День отдыха с шоу, музыкой, купанием и развлечениями для всей семьи
К нам стоит прийти за эмоциями: почувствовать себя героем морского путешествия, насладиться живописными видами турецкого побережья, сделать эффектные фотографии и провести день в атмосфере веселья и отдыха.

Во время круиза для вас — анимация, пенная вечеринка, остановки для купания и возможность увидеть Турцию с моря: яркую, солнечную и незабываемую.
Пиратский круиз по бухтам - из Кемера
Пиратский круиз по бухтам - из Кемера
Пиратский круиз по бухтам - из Кемера

Описание экскурсии

Трансфер и отправление из порта
Путешественников забирают из отелей и доставляют в порт. Уже с первых минут создаётся атмосфера морского приключения: пиратские декорации, музыка и команда аниматоров в тематических костюмах.

Прогулка вдоль живописного побережья Средиземного моря
Во время круиза гости увидят красивые панорамы побережья Анталии и Кемера: горы Тавр, сосновые леса, уединённые бухты и прозрачные лазурные воды.

Остановки для купания в открытом море
Яхта делает несколько остановок в живописных бухтах с чистой водой. Путешественники смогут искупаться, попрыгать в море прямо с яхты и насладиться атмосферой настоящего морского отдыха.

Пиратская анимация и развлекательная программа
На борту проходят весёлые шоу, конкурсы, музыка и пенная вечеринка. Для детей организуются игры и мини-анимация, а взрослые смогут расслабиться под музыку и насладиться солнечной атмосферой круиза.

Обед на борту яхты
Во время прогулки гостей ждёт обед с видом на море. Это отличная возможность отдохнуть между остановками и продолжить путешествие в комфортной атмосфере.

Примерный тайминг

9:00–9:30 — сбор из отелей и трансфер в порт
10:00 — отправление яхты
12:30 — обед на борту
16:00 — возвращение в порт
17:00 — трансфер в отели

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на туристических автобусах или микроавтобусах с кондиционером
  • В стоимость входит: трансфер из отеля обратно, прогулка на пиратской яхте, страховка, развлекательная программа и пенная вечеринка, обед на борту (курица или рыба, гарнир, салат)
  • Оплачивается отдельно: напитки на борту — по желанию, профессиональные фото и видео
  • С вами будет капитан из нашей команды

ежедневно в 09:30 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 12 лет€9
Стандартный€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 16:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 14 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, доплат и туристических «разводов» — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности ещё
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спокойны, а солнце комфортное. Устраиваем путешествие для своих: красивые маршруты, живые истории, комфортный темп и внимание к деталям. Вам не нужно ни о чём переживать — просто отдыхайте и получайте впечатления. На связи с первого сообщения и до конца вашей поездки.

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