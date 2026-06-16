День отдыха с шоу, музыкой, купанием и развлечениями для всей семьи
К нам стоит прийти за эмоциями: почувствовать себя героем морского путешествия, насладиться живописными видами турецкого побережья, сделать эффектные фотографии и провести день в атмосфере веселья и отдыха.
Во время круиза для вас — анимация, пенная вечеринка, остановки для купания и возможность увидеть Турцию с моря: яркую, солнечную и незабываемую.
Описание экскурсии
Трансфер и отправление из порта Путешественников забирают из отелей и доставляют в порт. Уже с первых минут создаётся атмосфера морского приключения: пиратские декорации, музыка и команда аниматоров в тематических костюмах.
Прогулка вдоль живописного побережья Средиземного моря Во время круиза гости увидят красивые панорамы побережья Анталии и Кемера: горы Тавр, сосновые леса, уединённые бухты и прозрачные лазурные воды.
Остановки для купания в открытом море Яхта делает несколько остановок в живописных бухтах с чистой водой. Путешественники смогут искупаться, попрыгать в море прямо с яхты и насладиться атмосферой настоящего морского отдыха.
Пиратская анимация и развлекательная программа На борту проходят весёлые шоу, конкурсы, музыка и пенная вечеринка. Для детей организуются игры и мини-анимация, а взрослые смогут расслабиться под музыку и насладиться солнечной атмосферой круиза.
Обед на борту яхты Во время прогулки гостей ждёт обед с видом на море. Это отличная возможность отдохнуть между остановками и продолжить путешествие в комфортной атмосфере.
Примерный тайминг
9:00–9:30 — сбор из отелей и трансфер в порт 10:00 — отправление яхты 12:30 — обед на борту 16:00 — возвращение в порт 17:00 — трансфер в отели
Организационные детали
Трансфер осуществляется на туристических автобусах или микроавтобусах с кондиционером
В стоимость входит: трансфер из отеля обратно, прогулка на пиратской яхте, страховка, развлекательная программа и пенная вечеринка, обед на борту (курица или рыба, гарнир, салат)
Оплачивается отдельно: напитки на борту — по желанию, профессиональные фото и видео
С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 09:30 и 16:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Дети до 12 лет
€9
Стандартный
€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 16:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 14 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, доплат и туристических «разводов» — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день.
Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности ещё читать дальшеуменьшить
спокойны, а солнце комфортное.
Устраиваем путешествие для своих: красивые маршруты, живые истории, комфортный темп и внимание к деталям. Вам не нужно ни о чём переживать — просто отдыхайте и получайте впечатления.
На связи с первого сообщения и до конца вашей поездки.
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