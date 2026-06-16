К нам стоит прийти за эмоциями: почувствовать себя героем морского путешествия, насладиться живописными видами турецкого побережья, сделать эффектные фотографии и провести день в атмосфере веселья и отдыха. Во время круиза для вас — анимация, пенная вечеринка, остановки для купания и возможность увидеть Турцию с моря: яркую, солнечную и незабываемую.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Трансфер и отправление из порта

Путешественников забирают из отелей и доставляют в порт. Уже с первых минут создаётся атмосфера морского приключения: пиратские декорации, музыка и команда аниматоров в тематических костюмах.

Прогулка вдоль живописного побережья Средиземного моря

Во время круиза гости увидят красивые панорамы побережья Анталии и Кемера: горы Тавр, сосновые леса, уединённые бухты и прозрачные лазурные воды.

Остановки для купания в открытом море

Яхта делает несколько остановок в живописных бухтах с чистой водой. Путешественники смогут искупаться, попрыгать в море прямо с яхты и насладиться атмосферой настоящего морского отдыха.

Пиратская анимация и развлекательная программа

На борту проходят весёлые шоу, конкурсы, музыка и пенная вечеринка. Для детей организуются игры и мини-анимация, а взрослые смогут расслабиться под музыку и насладиться солнечной атмосферой круиза.

Обед на борту яхты

Во время прогулки гостей ждёт обед с видом на море. Это отличная возможность отдохнуть между остановками и продолжить путешествие в комфортной атмосфере.

Примерный тайминг

9:00–9:30 — сбор из отелей и трансфер в порт

10:00 — отправление яхты

12:30 — обед на борту

16:00 — возвращение в порт

17:00 — трансфер в отели

Организационные детали