Вас ждёт день, полный веселья и отдыха — вы исследуете загадочную пещеру и поплаваете в кристально чистом море, полюбуетесь побережьем с воды.
На борту — анимация, пиратские конкурсы для детей и взрослых, пенная дискотека под зажигательную музыку, а также вкусный обед и прохладительные напитки в формате «всё включено»!
Описание круиза
Во время круиза мы сделаем несколько остановок
- Райская бухта — идеальное место для купания в кристально чистой воде и подводных фото.
- Бухта Фаселис. Здесь вас ждёт отдых на воде на фоне руин древнего города (осмотр с моря).
- Пиратская пещера. Вы исследуете живописную локацию и искупаетесь в бирюзовой воде.
- Бухта Moonlight, где вы поплаваете у подножия крутых скал.
А ещё на борту
- Обед — горячее блюдо (рыба или курица), гарнир, салаты, фрукты, безалкогольные напитки.
- Пенная дискотека и анимация — зажигательная музыка, конкурсы, танцы.
Организационные детали
- Путешествие пройдёт на четырёхпалубной пиратской яхте Gonster — самой большой в Кемере.
- Это морская прогулка без экскурсии и русскоязычного сопровождающего.
- Мы проведём для вас инструктаж по безопасности, на борту есть спасательные жилеты.
- Дополнительно по желанию оплачиваются алкогольные напитки на борту.
В стоимость включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе из отелей Кемера, Бельдиби, Гёйнюка, Чамьювы, Текировы.
- Обед и безалкогольные напитки без ограничений.
ежедневно в 08:30
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|€38
|Дети 6-11 лет
|€20
|Дети 0-5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Ильгар, и я — человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет я живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а
