Пиратское приключение в Кемере

Бухты, купание в море, обед и пенная вечеринка - в увлекательном круизе вдоль побережья
Вас ждёт день, полный веселья и отдыха — вы исследуете загадочную пещеру и поплаваете в кристально чистом море, полюбуетесь побережьем с воды.

На борту — анимация, пиратские конкурсы для детей и взрослых, пенная дискотека под зажигательную музыку, а также вкусный обед и прохладительные напитки в формате «всё включено»!
Описание круиза

Во время круиза мы сделаем несколько остановок

  • Райская бухта — идеальное место для купания в кристально чистой воде и подводных фото.
  • Бухта Фаселис. Здесь вас ждёт отдых на воде на фоне руин древнего города (осмотр с моря).
  • Пиратская пещера. Вы исследуете живописную локацию и искупаетесь в бирюзовой воде.
  • Бухта Moonlight, где вы поплаваете у подножия крутых скал.

А ещё на борту

  • Обед — горячее блюдо (рыба или курица), гарнир, салаты, фрукты, безалкогольные напитки.
  • Пенная дискотека и анимация — зажигательная музыка, конкурсы, танцы.

Организационные детали

  • Путешествие пройдёт на четырёхпалубной пиратской яхте Gonster — самой большой в Кемере.
  • Это морская прогулка без экскурсии и русскоязычного сопровождающего.
  • Мы проведём для вас инструктаж по безопасности, на борту есть спасательные жилеты.
  • Дополнительно по желанию оплачиваются алкогольные напитки на борту.

В стоимость включено

  • Трансфер на комфортабельном автобусе из отелей Кемера, Бельдиби, Гёйнюка, Чамьювы, Текировы.
  • Обед и безалкогольные напитки без ограничений.

ежедневно в 08:30

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Взрослые€38
Дети 6-11 лет€20
Дети 0-5 летБесплатно
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 139 туристов
изнутри. Я лично подбираю лучшие экскурсии, живописные маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

