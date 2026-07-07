Взлетите по канатной дороге на вершину Тахталы — самую высокую гору национального парка Олимпос-Бейдаглары! На высоте 2365 метров вас ждут вершина Анатолийской плиты и захватывающие виды с панорамной площадки. А после — обед с блюдами турецкой кухни на ваш выбор.
Описание экскурсии
Вы подниметесь на вершину горы Тахталы по канатной дороге и окажетесь на обзорной площадке, откуда открываются головокружительные панорамы национального парка Олимпос-Бейдаглары.
Затем — пешая прогулка в своём темпе.
А после — обед в уютном ресторане с традиционными блюдами турецкой кухни.
Примерный тайминг
- Дорога на автобусе в одну сторону — 35 мин
- Подъём на канатной дороге в одну сторону — 15 мин
- Прогулка и обед — ~1,5 ч
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, проезд на канатной дороге
- Дополнительные расходы: обед — по меню
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:30 и 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 14:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 283 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи экскурсий,
Входит в следующие категории Кемера
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