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На вершину Тахталы - по канатной дороге (из Кемера)

Увидеть национальный парк Олимпос-Бейдаглары с высоты
Взлетите по канатной дороге на вершину Тахталы — самую высокую гору национального парка Олимпос-Бейдаглары! На высоте 2365 метров вас ждут вершина Анатолийской плиты и захватывающие виды с панорамной площадки. А после — обед с блюдами турецкой кухни на ваш выбор.
На вершину Тахталы - по канатной дороге (из Кемера)
На вершину Тахталы - по канатной дороге (из Кемера)
На вершину Тахталы - по канатной дороге (из Кемера)

Описание экскурсии

Вы подниметесь на вершину горы Тахталы по канатной дороге и окажетесь на обзорной площадке, откуда открываются головокружительные панорамы национального парка Олимпос-Бейдаглары.

Затем — пешая прогулка в своём темпе.

А после — обед в уютном ресторане с традиционными блюдами турецкой кухни.

Примерный тайминг

  • Дорога на автобусе в одну сторону — 35 мин
  • Подъём на канатной дороге в одну сторону — 15 мин
  • Прогулка и обед — ~1,5 ч

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, проезд на канатной дороге
  • Дополнительные расходы: обед — по меню
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:30 и 14:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 14:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 283 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи экскурсий,
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сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

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