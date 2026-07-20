Приглашаем вас в красивое путешествие по уголкам, куда можно добраться только по морю. За бортом проплывут острова, бухты и осколки античного Олимпоса. Здесь нет толп — только вы и ласковые волны. Вы искупаетесь в чистой воде, позагораете, пообедаете и просто отдохнёте вдали от курортной суеты.
Описание экскурсии
Яхта пройдёт вдоль средиземноморского побережья. С борта вы увидите три острова, бухту Порто Дженевиз и руины античного Олимпоса. Будут остановки в лагунах, недоступных с суши, — вы искупаетесь в чистой бирюзовой воде. Также запланирован обед со свежими фруктами и безалкогольными напитками.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на Mercedes Sprinter Volkswagen Crafter, обед
- Дорога в порт и обратно займёт ~1 ч
- Перед круизом вы пройдёте инструктаж по безопасности. На борту есть спасательные жилеты
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 371 туриста
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи экскурсий,
Входит в следующие категории Кемера
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