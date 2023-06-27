В этой программе объединились история, турецкие Мальдивы и Прованс. На автобусе в группе до 40 человек вы отправитесь к красочному озеру Салда, отдохнёте среди белых песков и искупаетесь в прохладной и чистой воде. А поля лаванды очаруют своим ароматом и подарят новые декорации для снимков!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Античный город Кибира — один из древних городов Турции. Расположен среди кедровых лесов на высоте 1300 метров. Вы прогуляетесь по главной улице с колоннадой, увидите огромный стадион для гладиаторских боёв и мозаику с Медузой Горгоной в одеоне, которой почти 2000 лет. А ещё подниметесь на вершину холма, откуда открывается захватывающий вид на горы и долину.

Лавандовые поля всюду встречаются в турецком регионе Ыспарта. Мы посетим одно из них: на прогулке среди кустов ароматного сорта Лавандин вы сделаете множество прекрасных фотографий. А ещё попробуете продукты из лаванды: мороженое, чай, кофе и др. — и при желании приобретёте продукты, сувениры или косметику ручной работы.

Озеро Салда — одно из многочисленных озёр этого региона, самое красивое и яркое. Белоснежные берега, оттенки бирюзы и облака, которые почти соприкасаются с гладью воды — у вас будет время, чтобы вдоволь нафотографироваться. А ещё вы сможете искупаться: температура воды в 18 градусов отлично освежает в летний зной.

Программа

7:00—8:00 — отправление из Кемера

9:00 — остановка в районе Коркутели

10:30 — посещение античного города Кибира (прогулка с гидом + свободное время 1,5—2 часа)

13:00 — посещение лавандовых полей

14:30 — посещение горного озера Салда, обед

17:00 — выезд обратно

19:30—20:30 — возвращение в Кемер

Организационные детали