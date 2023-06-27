Античная Кибира, озеро Салда и лавандовые поля - из Кемера
Побывать в старинном амфитеатре, увидеть цветущую лаванду и искупаться в лазурной воде
В этой программе объединились история, турецкие Мальдивы и Прованс.
На автобусе в группе до 40 человек вы отправитесь к красочному озеру Салда, отдохнёте среди белых песков и искупаетесь в прохладной и чистой воде. А поля лаванды очаруют своим ароматом и подарят новые декорации для снимков!
Античный город Кибира — один из древних городов Турции. Расположен среди кедровых лесов на высоте 1300 метров. Вы прогуляетесь по главной улице с колоннадой, увидите огромный стадион для гладиаторских боёв и мозаику с Медузой Горгоной в одеоне, которой почти 2000 лет. А ещё подниметесь на вершину холма, откуда открывается захватывающий вид на горы и долину.
Лавандовые поля всюду встречаются в турецком регионе Ыспарта. Мы посетим одно из них: на прогулке среди кустов ароматного сорта Лавандин вы сделаете множество прекрасных фотографий. А ещё попробуете продукты из лаванды: мороженое, чай, кофе и др. — и при желании приобретёте продукты, сувениры или косметику ручной работы.
Озеро Салда — одно из многочисленных озёр этого региона, самое красивое и яркое. Белоснежные берега, оттенки бирюзы и облака, которые почти соприкасаются с гладью воды — у вас будет время, чтобы вдоволь нафотографироваться. А ещё вы сможете искупаться: температура воды в 18 градусов отлично освежает в летний зной.
Программа
7:00—8:00 — отправление из Кемера 9:00 — остановка в районе Коркутели 10:30 — посещение античного города Кибира (прогулка с гидом + свободное время 1,5—2 часа) 13:00 — посещение лавандовых полей 14:30 — посещение горного озера Салда, обед 17:00 — выезд обратно 19:30—20:30 — возвращение в Кемер
Организационные детали
Лавандовые поля цветут только с конца июня по начало августа. В другое время мы тоже посещаем поля, но цветения на них не будет
Поедем на комфортабельном автобусе (17, 30, 40 или 54 посадочных мест)
В стоимость всё включено. Отдельно по желанию оплачиваются напитки
Очерёдность посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от погодных условий или иных обстоятельств, решение принимает гид на месте
Экскурсию для вас проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
От 8 лет и старше
€60
От 4 до 7 лет
€35
До 3 лет (с посадочным местом)
€18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 13465 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
–
2
–
1
–
П
Петрова
Гид и водитель молодцы: мы приехали в самом начале цветения лаванды и в фотолокации кусты еще были зелеными, но,чтобы не увозить гостей разочарованными, нам остановили автобус у дикого поля, которое читать дальшеуменьшить
цвело. Большой минус экскурсии-2 часа на озере Салда. Ну нечего там делать: оно мелкое, холодное, купаться там не будешь, а полюбоваться и сделать фотки минут 30 хватит. Нас же задержали там из-за ожидания обеда. Потом мы попали во все пробки в Анталии и в отеле были поздно вечером, ужасно уставшие. Ну не стоил обед этого!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Все супер, нам очень понравилось, маршрут составлен грамотно, ничего лишнего, понравилось, что был еще один заезд на озеро перед лавандой, а после лаванды и Салды заехали на обзорную площадку Анталии, забрали нас и привезли вовремя, транспорт очень комфортный, кормили вкусно три раза, не успевали проголодаться)), мы в восторге! Уличные агенства предлагают подобный маршрут намного дороже, так что цена тоже порадовала. СПАСИБО!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «Античная Кибира, озеро Салда и лавандовые поля - из Кемера»