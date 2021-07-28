Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда

Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей

5
1 отзыв
Групповая
В этом туре объединились турецкие Мальдивы и Прованс.

На автобусе в группе до 40 человек вы отправитесь к красочному озеру Салда, отдохнёте среди белых песков и искупаетесь в прохладной и чистой воде.

А поля лаванды очаруют своим ароматом и подарят новые декорации для снимков!
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Лавандовые поля всюду встречаются в турецком регионе Ыспарта. Мы посетим одно из них: на прогулке среди кустов ароматного сорта Лавандин вы сделаете множество прекрасных фотографий. А ещё попробуете продукты из лаванды: мороженое, чай, кофе и др. — и при желании приобретёте продукты, сувениры или косметику ручной работы.

Озеро Салда — одно из многочисленных озёр этого региона, самое красивое и яркое. Белоснежные берега, оттенки бирюзы и облака, которые почти соприкасаются с гладью воды — у вас будет время, чтобы вдоволь нафотографироваться. А ещё вы сможете искупаться: температура воды в 18 градусов отлично освежает в летний зной.

Программа

03:00 — 04:00 Отправление из отеля (в регионе Кемер)
06:30 — 07:00 Остановка для завтрака на озере Караджаорен
09:30 — 10:00 Прибытие в поселок Kuyucak Köyü, где выращивают лавандовые поля (свободное время 2 часа)
12:00 — 12:15 Панорамная остановка возле Озера Бурдур, отдаленно напоминающего озеро Салда
13:00 — 13:30 Остановка на обед возле озера Салда
14:00 — 14:30 Посещение горного озера Салда (свободное время 2 часа)
17:30 — 18:00 Остановка на обед г. Чавдыр (шведский стол)
20:30 — 21:30 Возвращение в отели (в регионе Кемер)

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих гидов из нашей команды
  • Программа (тайминг) может меняться в зависимости от погоды или других факторов (размера группы и пожеланий гостей)
  • Экскурсия проходит без шопинга
  • Расстояние от центра Кемера до лавандовых полей 200 км
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер от/до вашего отеля
— Питание на экскурсии: завтрак, обед и ужин (напитки оплачиваются отдельно)
— Угощение лавандовым чаем на лавандовых полях

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
28 июля 2021
Все супер, нам очень понравилось, маршрут составлен грамотно, ничего лишнего, понравилось, что был еще один заезд на озеро перед лавандой, а после лаванды и Салды заехали на обзорную площадку Анталии, забрали нас и привезли вовремя, транспорт очень комфортный, кормили вкусно три раза, не успевали проголодаться)), мы в восторге.
Уличные агенства предлагают подобный маршрут намного дороже, так что цена тоже порадовала.
СПАСИБО!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь день

Еще несколько похожих предложений в Кемере

Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Угур
Нет отзывов
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
Отправиться к райскому озеру, раскрыть его секреты и отдохнуть среди ярких пейзажей
258220 за 1-4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Угур
5
1 отзыв
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
Насладиться горными пейзажами, искупаться в бирюзовой воде и погулять среди римских руин
305275 за 1-4 чел.
Памуккале и озеро Салда из Кемера
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
Нет отзывов
Памуккале и озеро Салда из Кемера
Ни один отдых на побережье Турции не обходиться без этого места
$40 за 1 человека
Дельфинарий в Кемере
1 час
🚌 На автобусе
Групповая
BreezesTour
4.7
7 отзывов
Дельфинарий в Кемере
Поездка в дельфинарий в Кемере - это знакомство с удивительными существами, отличающимися умом, доброжелательностью
$55 за 1 человека
Джиппинг в Кемере
6 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
НАСИБ
4.7
7 отзывов
Джиппинг в Кемере
На этой экскурсии драйв и адреналин подарят ещё больше красок живописным окрестностям Кемера! Вы будете исследовать
$30 за 1 человека
Параплан в Адрасане из Кемера
6 часов
🚌 На автобусе
🪂 На параплане
Индивидуальная
EKM
Нет отзывов
Параплан в Адрасане из Кемера
Если вы считаете себя настоящим экстремалом, то полеты на параплане
$160 за 1 человека
Турецкая баня в Кемере
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
Нет отзывов
Турецкая баня в Кемере
На территории Турции разбросано множество памятников античных времен
$20 за 1 человека
Аквапарк ДолуСу в Кемере
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BreezesTour
Нет отзывов
Аквапарк ДолуСу в Кемере
Аквапарк Dolusu известен как один из центров притяжения туристов из Кемера и Антальи
$50 за 1 человека
Экскурсия в Стамбул из Кемера
2 часа
Мини-группа
EKM
Нет отзывов
Экскурсия в Стамбул из Кемера
Экскурсия в Стамбул из Кемера была организована для тех, кто хочет посетить Стамбул за короткое время
$199 за 1 человека
Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BreezesTour
Нет отзывов
Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера
Океанариум Антальи один из самых больших в мире
$70 за 1 человека
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
2.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
НАСИБ
4.6
8 отзывов
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Приглашаем вас посетить традиционный хаммам, где у вас будет возможность сделать пилинг, пенный
$15 за 1 человека
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Угур
5
4 отзыва
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Погулять по амфитеатру, увидеть ликийские наскальные гробницы и расшифровать древние фрески
276235 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кемере
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ