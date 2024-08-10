Экскурсии на озеро Салда из Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Салда» в Кемере, цены от €60, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
На машине
10 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Салда и Сагалассос: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
8 апр в 08:00
9 апр в 08:00
€575€638 за всё до 4 чел.
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
На машине
8 часов
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия к озеру Салда из Кемера: бирюзовое чудо Турции
Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
Сегодня в 08:00
8 апр в 08:00
€385€427 за всё до 4 чел.
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
На автобусе
13 часов
2 отзыва
Групповая
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Кемера к лавандовым полям и бирюзовому озеру Салда. Насладитесь ароматами и видами Турции
Начало: У вашего отеля
1 июл в 03:00
4 июл в 03:00
€60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 августа 2024
    Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
    Возвращаемся из поездки, слегка уставшие, но под впечатлением от увиденного и услышанного. Спасибо, Угур, за прекрасно проведенный день!
  • Т
    Тамара
    27 июля 2023
    Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
    Угур, спасибо Вам за организацию, мы отлично провели время. Все четко по времени, поездка прошла в максимальном комфорте, впечатления незабываемые!
  • Н
    Наталья
    27 августа 2022
    Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
    Отличное путешествие. По дороге очень красивые виды. ОЗЕРО впечатляет переливами цвета и масштабностью. Далее проехали в древний город. В городе сохранился древний фонтан, который работет до сих пор! Интересная и позновательная поездка.
  • И
    Ирина
    7 августа 2022
    Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
    Все прошло прекрасно! Часто бываем в Турции, но, экскурсию на озеро Салда, открыли для себя впервые! Впечатляющее место! И, особое спасибо, сопровождавшему нас гиду Угуру! Благодарим за прекрасное преподнесение информации, комфортное вождение и ответы на все наши вопросы!
  • А
    Алина
    26 октября 2021
    Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
    Были на экскурсии 'Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера' в середине октября. Немного утомительны переезды между достопримечательнстями,
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    но можно любоваться горами и деревушками вокруг или пораспрашивать гида о местной жизни. Угур внимательный и отзывчивый, с ним очерь приятно поговорить. Озеро Салда удивительное: такое красивое и спокойное. Купаться в нем не стали, но с удовольствием побродили по воде и полюбовались пейзажами. Есть лавочки под соснами, кафе и небольшой музей, людей почти не было. Древний город тоже очень понравился! Побродили по развалинам, поднялись к полуразрушенному театру, послушали про историю города. К моему удивлению, 6-летний ребенок тоже был в полном восторге от Сагалассоса) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Озеро Салда»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
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  2. Старый город
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  5. Олимпос
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  7. Демре
  8. Мира
  9. Иераполис
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в апреле 2025
Сейчас в Кемере в категории "Озеро Салда" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 575 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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