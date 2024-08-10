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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Салда и Сагалассос: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
8 апр в 08:00
9 апр в 08:00
€575
€638 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия к озеру Салда из Кемера: бирюзовое чудо Турции
Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
Сегодня в 08:00
8 апр в 08:00
€385
€427 за всё до 4 чел.
Групповая
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Кемера к лавандовым полям и бирюзовому озеру Салда. Насладитесь ароматами и видами Турции
Начало: У вашего отеля
1 июл в 03:00
4 июл в 03:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 августа 2024Возвращаемся из поездки, слегка уставшие, но под впечатлением от увиденного и услышанного. Спасибо, Угур, за прекрасно проведенный день!
- ТТамара27 июля 2023Угур, спасибо Вам за организацию, мы отлично провели время. Все четко по времени, поездка прошла в максимальном комфорте, впечатления незабываемые!
- ННаталья27 августа 2022Отличное путешествие. По дороге очень красивые виды. ОЗЕРО впечатляет переливами цвета и масштабностью. Далее проехали в древний город. В городе сохранился древний фонтан, который работет до сих пор! Интересная и позновательная поездка.
- ИИрина7 августа 2022Все прошло прекрасно! Часто бываем в Турции, но, экскурсию на озеро Салда, открыли для себя впервые! Впечатляющее место! И, особое спасибо, сопровождавшему нас гиду Угуру! Благодарим за прекрасное преподнесение информации, комфортное вождение и ответы на все наши вопросы!
- ААлина26 октября 2021Были на экскурсии 'Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера' в середине октября. Немного утомительны переезды между достопримечательнстями,
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Озеро Салда»
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