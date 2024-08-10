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но можно любоваться горами и деревушками вокруг или пораспрашивать гида о местной жизни. Угур внимательный и отзывчивый, с ним очерь приятно поговорить. Озеро Салда удивительное: такое красивое и спокойное. Купаться в нем не стали, но с удовольствием побродили по воде и полюбовались пейзажами. Есть лавочки под соснами, кафе и небольшой музей, людей почти не было. Древний город тоже очень понравился! Побродили по развалинам, поднялись к полуразрушенному театру, послушали про историю города. К моему удивлению, 6-летний ребенок тоже был в полном восторге от Сагалассоса) Спасибо!