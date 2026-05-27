Вас ждёт день, наполненный драйвом! Захватывающий сплав по горной реке, катание на квадроциклах по бездорожью и стремительный полёт на зиплайне. Идеальный выбор для тех, кто жаждет приключений!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Рафтинг

День начнётся со сплава по бурной реке — отличная возможность взбодриться и с первых минут почувствовать ритм приключения. Вас ждут прохладные брызги и живописные пейзажи вокруг.

Катание на квадроциклах

Вы пересядете на квадроциклы и отправитесь в путешествие по бездорожью. Маршрут пройдёт по горным тропам, пыльным дорогам и лесным участкам через аутентичные деревни. В пути — весёлые «водные бои» между машинами.

Зиплайн

Спуск над рекой по натянутому тросу подарит ощущение свободы. Этот момент вы точно запомните надолго!

Ориентировочный тайминг

9:00 — трансфер из отелей

10:30–11:30 — прибытие в каньон Кёпрючай, инструктаж и выдача снаряжения, переезд к точке старта сплава

12:00–14:00 — подготовка и сплав

14:15 — обед

15:00 — заезд на квадроциклах (45 минут)

15:45–16:00 — сборы, трансфер в отели

Организационные детали