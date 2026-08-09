Глубокое ущелье в каньоне Кёпрюлю образовано бурной рекой Кепрючай, по берегам которой растут эвкалипты, кипарисы и другие хвойные деревья.
Вас ждет сплав по горной реке на надувном плоту с преодолением водных преград, зиплайн и джип-сафари в живописный каньон Тазы.
Вас ждет сплав по горной реке на надувном плоту с преодолением водных преград, зиплайн и джип-сафари в живописный каньон Тазы.
Описание экскурсии
Вас ждет:
- Рафтинг 10 км;
- Сафари на внедорожниках в каньон Тазы;
- Малый каньон и два древних моста Римской эпохи;
- Зиплайн (50 м. х 700 м). Природный парк Кёпрюл-каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай. Именно по Кёпрючай проводится рафтинг. Длина паркура 12 км. Сложность порогов: 1 и 2 категория (из 6+ возможных), поэтому это развлечение подходит как для новичков, так и для опытных специалистов. Зиплайн высотой 50 м. расположен у берега реки Кепрючай. Во время сплава группа причаливает к берегу для полета на зиплайн. Сафари на джипах по горной дороге в живописный каньон Тазы, или как его еще называют «Долина Мудрости». Высота Каньона Тазы составляет от 200 до 400 метров.
Среда, пятница в 7:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Национальный парк Каньон Кёпрюлю
- Горная река Кёпрючай (Эвримедон)
- Римский каменный мост Олук и Бюгрюм
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги инструктора
- Снаряжение для рафтинга (каска и спасательный жилет)
- Общие надувные лодки или каяки, весла
- Зиплайн 50м х 700м в перерыве между сплавами
- Обед (курица, рис, салат)
- Сафари на джипах Land Rover с водителем в каньон Тазы.
Что не входит в цену
- Напитки
- Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
- Гидрокостюм (можно арендовать на месте)
- Фото и видео.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница в 7:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кемера
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