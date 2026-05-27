Сафари по бездорожью Кемера на квадроциклах (16+)

Добавить немного адреналина в своё путешествие
Предлагаем вам исследовать окрестности Кемера на квадроциклах.

Команда инструкторов подготовит вас к приключению — и мы отправимся через сосновые леса и холмы, пыльные дороги и мелкие ручьи. Покажем уголки, которые недоступны во время обычных экскурсий. В пути делаем остановки, чтобы отдохнуть и насладиться видами гор.
Описание экскурсии

  • Трансфер из отеля (если вы выбрали билет с трансфером) или встреча на базе.
  • Инструктаж по технике безопасности. Вам напомнят правила езды и научат управлять квадроциклом, чтобы поездка была комфортной и безопасной.
  • Сафари на джипах по горным тропам и лесным дорогам.
  • Остановки в пути: отдых, виды и фото на память.
  • Возвращение на базу и обратный трансфер.

Организационные детали

  • Включено в стоимость: трансфер из отеля и обратно (в зависимости от типа билета), инструктаж по безопасности, защитное снаряжение (шлем), сафари на квадроциклах (около 1,5 ч).
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды.

Программа не подходит

  • Детям младше 16 лет.
  • Беременным женщинам.
  • Людям старше 80 лет.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет (с трансфером)€38
Билет без трансфера€28
Вдвоем на одном квадроцикле€53
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

