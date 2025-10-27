читать дальше

разместились в просторном автомобиле с кондиционером.

В ходе экскурсии наша скромная компания побывала в самых любопытных туристических точках. Кроме того, мы сделали сотни снимков, узнали об истории "райского уголка", Турции, местного народа и остались под большим впечатлением от экскурсии. В сопровождении Марины посетили Нижний Дюденский водопад, старый город Калеичи и ведущие к нему ворота Адриана, мечеть и минарет Йивли и многое другое. Экскурсия под руководством Марины - это не просто пласт новой информации об устройстве жизни турецкого города, его истории, но и небольшое, но очень яркое путешествие с необычайными видами и историями.

Огромная благодарность Угуру и Марине за насыщенную программу экскурсии!