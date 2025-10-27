Мои заказы

По старому городу Калеичи в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Калеичи» в Кемере, цены от €32. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
На машине
5 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
«Калеичи: древнейший район Антальи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
На машине
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
«Калеичи — район, совсем не похожий на остальную Анталью»
Сегодня в 08:00
7 мар в 08:00
€231 за всё до 4 чел.
Из Кемера - в Анталью: все секреты Калеичи и водопад Нижний Дюден
На автобусе
9 часов
Групповая
Из Кемера - в Анталью: все секреты Калеичи и водопад Нижний Дюден
Изучить Старый город, рассмотреть ворота Адриана и минарет Йивли, пообедать с видом на море
Начало: У места вашего проживания
«12:00 — Калеичи: первая встреча»
1 мая в 08:30
2 мая в 08:30
€32 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илона
    27 октября 2025
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
    Спустя несколько месяцев всей семьей вспоминаем нашу интереснейшую прогулку по солнечной Антальи в компании Марины!
    День был жаркий, но мы комфортно
    читать дальше

    разместились в просторном автомобиле с кондиционером.
    В ходе экскурсии наша скромная компания побывала в самых любопытных туристических точках. Кроме того, мы сделали сотни снимков, узнали об истории "райского уголка", Турции, местного народа и остались под большим впечатлением от экскурсии. В сопровождении Марины посетили Нижний Дюденский водопад, старый город Калеичи и ведущие к нему ворота Адриана, мечеть и минарет Йивли и многое другое. Экскурсия под руководством Марины - это не просто пласт новой информации об устройстве жизни турецкого города, его истории, но и небольшое, но очень яркое путешествие с необычайными видами и историями.
    Огромная благодарность Угуру и Марине за насыщенную программу экскурсии!

    Спустя несколько месяцев всей семьей вспоминаем нашу интереснейшую прогулку по солнечной Антальи в компании Марины!Спустя несколько месяцев всей семьей вспоминаем нашу интереснейшую прогулку по солнечной Антальи в компании Марины!Спустя несколько месяцев всей семьей вспоминаем нашу интереснейшую прогулку по солнечной Антальи в компании Марины!Спустя несколько месяцев всей семьей вспоминаем нашу интереснейшую прогулку по солнечной Антальи в компании Марины!Спустя несколько месяцев всей семьей вспоминаем нашу интереснейшую прогулку по солнечной Антальи в компании Марины!Спустя несколько месяцев всей семьей вспоминаем нашу интереснейшую прогулку по солнечной Антальи в компании Марины!Спустя несколько месяцев всей семьей вспоминаем нашу интереснейшую прогулку по солнечной Антальи в компании Марины!Спустя несколько месяцев всей семьей вспоминаем нашу интереснейшую прогулку по солнечной Антальи в компании Марины!Спустя несколько месяцев всей семьей вспоминаем нашу интереснейшую прогулку по солнечной Антальи в компании Марины!Спустя несколько месяцев всей семьей вспоминаем нашу интереснейшую прогулку по солнечной Антальи в компании Марины!
  • П
    Полина
    27 октября 2025
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Хочу поблагодарить Ислама за экскурсию. Все прошло отлично!!! 👍 всем рекомендую!!!
    Хочу поблагодарить Ислама за экскурсию. Все прошло отлично!!! 👍 всем рекомендую!!!Хочу поблагодарить Ислама за экскурсию. Все прошло отлично!!! 👍 всем рекомендую!!!Хочу поблагодарить Ислама за экскурсию. Все прошло отлично!!! 👍 всем рекомендую!!!
  • Н
    Наталия
    15 октября 2025
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Брали экскурсию в Калеичи и водопады. Тур индивидуальный. Гид Ислам.
    Программу подстроили полностью под нас, с учетом наших пожеланий - куда
    читать дальше

    заехать дополнительно, а куда не обязательно.
    Интересная и насыщенная программа. Узнали много новых фактов из истории Турции. Материал дается структурировано и несложно для восприятия - не перегружен историческими фактами, именами и датами. Все только самое основное и в доступной форме.
    Машина комфортная. Темп экскурсии тоже комфортный, неспешный.
    Исламу огромное спасибо! Теперь в Турции у нас есть друг! 🫶

    Брали экскурсию в Калеичи и водопады. Тур индивидуальный. Гид ИсламБрали экскурсию в Калеичи и водопады. Тур индивидуальный. Гид ИсламБрали экскурсию в Калеичи и водопады. Тур индивидуальный. Гид ИсламБрали экскурсию в Калеичи и водопады. Тур индивидуальный. Гид ИсламБрали экскурсию в Калеичи и водопады. Тур индивидуальный. Гид ИсламБрали экскурсию в Калеичи и водопады. Тур индивидуальный. Гид Ислам
  • и
    ирина
    16 сентября 2025
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Ислам, супер рассказчик! Нам было очень интересно! Узнали много интересного! Даже смог заинтересовать подростка 😂☝️
  • Ю
    Юлия
    15 сентября 2025
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Очень понравилось. Гид Микаил очень интересно провел экскурсию, много рассказал нам об истории, религии. Водопады красивые, на одном из них можно покормить рыбок) Вернулись в приятной усталости после прогулки.
    Очень понравилось. Гид Микаил очень интересно провел экскурсию, много рассказал нам об истории, религии. Водопады красивые
  • Е
    Елизавета
    11 августа 2025
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Всё отлично! Очень понравилась экскурсия! Рекомендую!
    Всё отлично! Очень понравилась экскурсия! Рекомендую!
  • Д
    Диана
    2 августа 2025
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Наша семья выражает огромную благодарность гиду Исламу за проведенную экскурсию! Благодаря Вашему профессионализму, эрудиции и искреннему увлечению своим делом, мы
    читать дальше

    получили не только полезную информацию, но и настоящее удовольствие от общения и атмосферы всей поездки. Такие встречи обогащают, вдохновляют и расширяют горизонты. Благодарим Вас за индивидуальный подход, интересные истории и внимательное отношение! Желаем Вам дальнейших успехов!

    Наша семья выражает огромную благодарность гиду Исламу за проведенную экскурсию! Благодаря Вашему профессионализму, эрудиции и искреннемуНаша семья выражает огромную благодарность гиду Исламу за проведенную экскурсию! Благодаря Вашему профессионализму, эрудиции и искреннемуНаша семья выражает огромную благодарность гиду Исламу за проведенную экскурсию! Благодаря Вашему профессионализму, эрудиции и искреннемуНаша семья выражает огромную благодарность гиду Исламу за проведенную экскурсию! Благодаря Вашему профессионализму, эрудиции и искреннемуНаша семья выражает огромную благодарность гиду Исламу за проведенную экскурсию! Благодаря Вашему профессионализму, эрудиции и искреннемуНаша семья выражает огромную благодарность гиду Исламу за проведенную экскурсию! Благодаря Вашему профессионализму, эрудиции и искреннемуНаша семья выражает огромную благодарность гиду Исламу за проведенную экскурсию! Благодаря Вашему профессионализму, эрудиции и искреннемуНаша семья выражает огромную благодарность гиду Исламу за проведенную экскурсию! Благодаря Вашему профессионализму, эрудиции и искреннему
  • С
    Светлана
    17 июля 2025
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Спасибо большое, Микаилу! Экскурсия прошла на хорошем уровне! Все интересно и познавательно! Комфортный автомобиль, отличный водитель и гид! Красивые виды! Рекомендую!
  • В
    Владислав
    4 июля 2025
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Ислам провел отличную экскурсию по главным достопримечательностям Анталии - водопадам и старому городу. В процессе экскурсии вы узнаете много интересных
    читать дальше

    исторических фактов про места, которые посетите, что усилит впечатление от увиденного. Очень рекомендую данную экскурсию и выражаю огромную благодарность Исламу. Ислам - очень образованный, эрудированный и внимательный гид.

    Ислам провел отличную экскурсию по главным достопримечательностям Анталии - водопадам и старому городу. В процессе экскурсииИслам провел отличную экскурсию по главным достопримечательностям Анталии - водопадам и старому городу. В процессе экскурсииИслам провел отличную экскурсию по главным достопримечательностям Анталии - водопадам и старому городу. В процессе экскурсииИслам провел отличную экскурсию по главным достопримечательностям Анталии - водопадам и старому городу. В процессе экскурсииИслам провел отличную экскурсию по главным достопримечательностям Анталии - водопадам и старому городу. В процессе экскурсииИслам провел отличную экскурсию по главным достопримечательностям Анталии - водопадам и старому городу. В процессе экскурсииИслам провел отличную экскурсию по главным достопримечательностям Анталии - водопадам и старому городу. В процессе экскурсииИслам провел отличную экскурсию по главным достопримечательностям Анталии - водопадам и старому городу. В процессе экскурсии
  • С
    Светлана
    19 июня 2025
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Гид Микаил - отличный рассказчик, гид, водитель. Пять часов пролетели незаметно. Мы ехали час до Антальи из Кириша и обратно
    читать дальше

    также. Погуляли по старому городу, посетили два водопада. Узнали много интересного об Анталье. На все вопросы Микаил отвечал. Нам было интересно, комфортно. Спасибо!

    Гид Микаил - отличный рассказчик, гид, водитель. Пять часов пролетели незаметно. Мы ехали час до АнтальиГид Микаил - отличный рассказчик, гид, водитель. Пять часов пролетели незаметно. Мы ехали час до АнтальиГид Микаил - отличный рассказчик, гид, водитель. Пять часов пролетели незаметно. Мы ехали час до АнтальиГид Микаил - отличный рассказчик, гид, водитель. Пять часов пролетели незаметно. Мы ехали час до АнтальиГид Микаил - отличный рассказчик, гид, водитель. Пять часов пролетели незаметно. Мы ехали час до АнтальиГид Микаил - отличный рассказчик, гид, водитель. Пять часов пролетели незаметно. Мы ехали час до АнтальиГид Микаил - отличный рассказчик, гид, водитель. Пять часов пролетели незаметно. Мы ехали час до АнтальиГид Микаил - отличный рассказчик, гид, водитель. Пять часов пролетели незаметно. Мы ехали час до АнтальиГид Микаил - отличный рассказчик, гид, водитель. Пять часов пролетели незаметно. Мы ехали час до АнтальиГид Микаил - отличный рассказчик, гид, водитель. Пять часов пролетели незаметно. Мы ехали час до Антальи

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Калеичи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада;
  2. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера;
  3. Из Кемера - в Анталью: все секреты Калеичи и водопад Нижний Дюден.
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Памуккале;
  2. Анталья;
  3. Каньоны Кепрюлю;
  4. Мира;
  5. Демре;
  6. Самое главное;
  7. Гора Тахталы;
  8. Озеро Салда;
  9. Часовая башня;
  10. Бассейн Клеопатры.
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в марте 2026
Сейчас в Кемере в категории "Калеичи" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 290. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2026 год по теме «Калеичи», 49 ⭐ отзывов, цены от €32. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май