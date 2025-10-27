Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
«Калеичи: древнейший район Антальи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
«Калеичи — район, совсем не похожий на остальную Анталью»
Сегодня в 08:00
7 мар в 08:00
€231 за всё до 4 чел.
Групповая
Из Кемера - в Анталью: все секреты Калеичи и водопад Нижний Дюден
Изучить Старый город, рассмотреть ворота Адриана и минарет Йивли, пообедать с видом на море
Начало: У места вашего проживания
«12:00 — Калеичи: первая встреча»
1 мая в 08:30
2 мая в 08:30
€32 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлона27 октября 2025Спустя несколько месяцев всей семьей вспоминаем нашу интереснейшую прогулку по солнечной Антальи в компании Марины!
День был жаркий, но мы комфортно
- ППолина27 октября 2025Хочу поблагодарить Ислама за экскурсию. Все прошло отлично!!! 👍 всем рекомендую!!!
- ННаталия15 октября 2025Брали экскурсию в Калеичи и водопады. Тур индивидуальный. Гид Ислам.
Программу подстроили полностью под нас, с учетом наших пожеланий - куда
- иирина16 сентября 2025Ислам, супер рассказчик! Нам было очень интересно! Узнали много интересного! Даже смог заинтересовать подростка 😂☝️
- ЮЮлия15 сентября 2025Очень понравилось. Гид Микаил очень интересно провел экскурсию, много рассказал нам об истории, религии. Водопады красивые, на одном из них можно покормить рыбок) Вернулись в приятной усталости после прогулки.
- ЕЕлизавета11 августа 2025Всё отлично! Очень понравилась экскурсия! Рекомендую!
- ДДиана2 августа 2025Наша семья выражает огромную благодарность гиду Исламу за проведенную экскурсию! Благодаря Вашему профессионализму, эрудиции и искреннему увлечению своим делом, мы
- ССветлана17 июля 2025Спасибо большое, Микаилу! Экскурсия прошла на хорошем уровне! Все интересно и познавательно! Комфортный автомобиль, отличный водитель и гид! Красивые виды! Рекомендую!
- ВВладислав4 июля 2025Ислам провел отличную экскурсию по главным достопримечательностям Анталии - водопадам и старому городу. В процессе экскурсии вы узнаете много интересных
- ССветлана19 июня 2025Гид Микаил - отличный рассказчик, гид, водитель. Пять часов пролетели незаметно. Мы ехали час до Антальи из Кириша и обратно
