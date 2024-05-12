1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Зарядиться эмоциями от верховой езды и насладиться прибрежными пейзажами недалеко от Кемера
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
40€36 за человека
Групповая
6.5 часов
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
Групповая
13 часов
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие из Кемера: Олимпос, Фаселис и огни Янарташа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
На квадроцикле - по сосновому лесу в Кемере
Любите экстрим и природу? Сафари на квадроциклах по сосновому лесу Чамьюва подарит вам незабываемые эмоции и заряд адреналина. Присоединяйтесь
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
€56 за человека
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до водопада Дюден
Ваш идеальный день в Анталье: узнайте историю Калеичи и восхититесь водопадом Дюден с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€325 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДавид12 мая 2024Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу! Много неразберихи и много ожидания в пунктах пересадки, баги и квадроциклы нам
- ААртем10 мая 2024Прикольный опыт вождения квадроцикла. Сами квадроциклы с автоматической КПП, нужно жать только газ и тормоз. Не очень мощные, где-то 250 кубов. Ехали в среднем со скоростью 20 км/ч, иногда разгонялись до 40 км/ч. Места красивые. Как новый опыт - рекомендую.
- ААртем9 мая 202407.05.24 был на данной экскурсии. Самая большая проблема - расположение самой базы рафтинга. До нее из Кемера добирались около 4-5 часов,
- ЕЕлена13 марта 2024Весело! Я бы еще сплавилась.
- ССВЕТЛАНА2 декабря 2023Здравствуйте! Хочу оставить отзыв об экскурсии: Суперкомбо. Ездила с дочерью 24 октября 23г. из Кемера. Забирали нас рано в 6:45
- ИИнна21 ноября 2023Хочу поблагодарить гида Тургая за профессиональную подачу информации, за отличную организацию экскурсии, на которой у нас была возможность прикоснуться к
- ННиколай20 ноября 2023Отличная экскурсия (сафари)! Нам понравилось, ездили вдвоём с мамой. Эмоции захватывающие! По продолжительности в самый раз! Гиды отличные ребята. По
- ММарина27 сентября 2023Все было супер! Впечатлений море!
- VVladimir31 июля 2023Добрый день, читатель. Делюсь своей информацией об данной экскурсии. В целом дорого из Кемера до места- в норме (не так далеко прям).
- ТТатиана30 июня 2021Добрый день. Прошло много времени, но всё же оставлю вам отзыв. В целом, всё понравилось. Единственное, я думала на выбор будет общая
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