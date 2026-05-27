Мои заказы

В духе морских разбойников: пиратский круиз у берегов Кемера

Купание в видовых точках, шоу-программа и обед на борту стилизованного корабля - всё включено
Поднять якоря – держим курс на красивые виды! С борта вы полюбуетесь открытым морем, скалистыми берегами, пляжами, очертаниями Таврских гор. Поплаваете у развалин древнеримского Фазелиса и в уединённых бухтах Дженнет и Айышыгы.

А также выберете отдых по настроению — релакс на панорамной палубе или веселье с музыкой, танцами, играми.
В духе морских разбойников: пиратский круиз у берегов Кемера
В духе морских разбойников: пиратский круиз у берегов Кемера
В духе морских разбойников: пиратский круиз у берегов Кемера

Описание экскурсии

9:00 — сбор из отелей, трансфер в порт

10:00 — морская прогулка с остановками для купания, шоу-программой и обедом

Наш пиратский корабль пройдёт вдоль средиземноморского побережья. В круизе вы:

  • с борта полюбуетесь курортами Кириш и Чамьюва, зелёными холмами, сосновыми лесами
  • искупаетесь в бухте Фазелис рядом с руинами античного города, а также в укромных лагунах Дженнет и Айышыгы
  • повеселитесь на палубе — музыка, танцы, анимация не дадут заскучать взрослым и детям
  • или выберете спокойный уголок, чтобы позагорать с красивым видом

17:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автобусе, круиз, шоу-программа, обед (курица-барбекю, макароны, салаты, фрукты), безалкогольные напитки
  • Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты
  • Прогулка без гида, на корабле есть русскоговорящий персонал

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€35
Дети до 3 летБесплатно
Дети от 4 до 8 лет€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
читать дальшеуменьшить

тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии на «В духе морских разбойников: пиратский круиз у берегов Кемера»

Морская прогулка на пиратской яхте
На яхте
5 часов
111 отзывов
Групповая
Морская прогулка на пиратской яхте
Почувствуйте свободу на пиратской яхте, наслаждаясь чистыми водами и захватывающими видами. Отличный выбор для семейного отдыха
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$20 за человека
Морская прогулка с пенной вечеринкой в Кемере
4 часа
1 отзыв
Групповая
Морская прогулка с пенной вечеринкой в Кемере
Приготовьтесь к незабываемому дню на Средиземном море: солнечные ванны, купание и пенная вечеринка создадут атмосферу праздника
Начало: В месте вашего проживания в Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€30 за человека
На пиратской яхте - к пещерам, бухтам, пляжам (из Кемера)
На яхте
7 часов
1 отзыв
Групповая
На пиратской яхте - к пещерам, бухтам, пляжам (из Кемера)
Приключение с купанием и пенной вечеринкой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Круиз вдоль средиземноморского побережья - из Кемера (всё включено)
На яхте
Музыкальные теплоходы
Круизы
7 часов
Групповая
Круиз вдоль средиземноморского побережья - из Кемера (всё включено)
Прогулка на яхте с шоу-программой, пенной дискотекой, обедом и купанием в открытом море
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€23 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере
€35 за человека