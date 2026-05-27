Поднять якоря – держим курс на красивые виды! С борта вы полюбуетесь открытым морем, скалистыми берегами, пляжами, очертаниями Таврских гор. Поплаваете у развалин древнеримского Фазелиса и в уединённых бухтах Дженнет и Айышыгы.
А также выберете отдых по настроению — релакс на панорамной палубе или веселье с музыкой, танцами, играми.
Описание экскурсии
9:00 — сбор из отелей, трансфер в порт
10:00 — морская прогулка с остановками для купания, шоу-программой и обедом
Наш пиратский корабль пройдёт вдоль средиземноморского побережья. В круизе вы:
- с борта полюбуетесь курортами Кириш и Чамьюва, зелёными холмами, сосновыми лесами
- искупаетесь в бухте Фазелис рядом с руинами античного города, а также в укромных лагунах Дженнет и Айышыгы
- повеселитесь на палубе — музыка, танцы, анимация не дадут заскучать взрослым и детям
- или выберете спокойный уголок, чтобы позагорать с красивым видом
17:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, круиз, шоу-программа, обед (курица-барбекю, макароны, салаты, фрукты), безалкогольные напитки
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты
- Прогулка без гида, на корабле есть русскоговорящий персонал
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети от 4 до 8 лет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Кемере
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
