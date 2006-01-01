Аквапарк «Aqua Dream» в Мармарисе

Armagan
Armagan – Гид из Мармариса
Аквапарк 🌳 «Aqua Dream» – это развлекательный комплекс под открытым небом, в котором посетители могут замечательно провести время.

Это праздник для детей и взрослых, здесь большое разнообразие аттракционов 🎡 на любой вкус! Плескайтесь, плавайте, катайтесь с горок и загорайте, а мы позаботимся о вашем комфорте и безопасности.
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Трансфер

$15 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Аквапарк «Aqua Dream» в Мармарисе
Аквапарк «Aqua Dream» в Мармарисе

Что вы увидите 🤩

  • Аквапарк с панорамным видом
Аквапарк 🌳 «Aqua Dream», созданный в 2006 году, является самым большим (более 44 000 м²) и захватывающим аквапарком в Мармарисе и его окрестностях. Расположен на вершине холма, что обеспечивает вам потрясающие виды на природу и город 🏙️, который вы полюбите навсегда. Этот большой парк 🌳 – идеальное место для проведения досуга с друзьями, семьей и детьми.
Парк 🌳 открыт для всех возрастных групп и имеет 9 различных локаций для всех. Детям понравится это место больше всего. Дикий Спуск, Рафтинг 🚣‍, Свободное падение, Аква-Башня, Черная Дыра, Камикадзе, Волновой Бассейн, Детский Бассейн и Бассейны в парке – названия тех аттракционов 🎡, которые будут держать Вас под впечатлением весь день.
«Aqua Dream» хорошо оборудован для удовлетворения всех ваших потребностей. Мы позаботились о вашей безопасности, чтобы вы могли пользоваться аттракционами без вреда для здоровья. Спасатели в аквапарке также обеспечивают вашу безопасность и всегда готовы помочь вам.
Сервис и удобства
В парке есть отдельные комнаты для переодевания, шкафчики и сейфы для хранения ваших вещей, чтобы защитить ваши ценности. Вы можете использовать гигиенические душевые комнаты и туалеты, доступные в парке. Ресторан и кафетерий предлагают вам самые вкусные закуски и еду, которые вы когда-либо видели в этом месте. Шезлонги и зонтики доступны для тех, кто хочет отдохнуть у бассейна.
Мы уверены, вам запомнится каждый момент вашего пребывания в аквапарке «Aqua Dream». Яркие эмоции и положительные впечатления от захватывающего досуга останутся с вами надолго!
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер от места Вашего проживания до аквапарка и обратно
  • Входной билет в аквапарк
  • Страхование
  • Камера хранения для Ваших вещей.
Важная информация
  • Не забывайте
  • что трансфер предоставляется бесплатно. Учтите
  • если решите добраться до аквапарка своим ходом
  • то стоимость входного билета без трансфера будет значительно выше.
Аквапарк «Aqua Dream» в Мармарисе
Аквапарк «Aqua Dream» в Мармарисе
Аквапарк «Aqua Dream» в Мармарисе
Время проведения: Ежедневно в 10:00
  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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