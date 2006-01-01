Аквапарк 🌳 «Aqua Dream», созданный в 2006 году, является самым большим (более 44 000 м²) и захватывающим аквапарком в Мармарисе и его окрестностях. Расположен на вершине холма, что обеспечивает вам потрясающие виды на природу и город 🏙️, который вы полюбите навсегда. Этот большой парк 🌳 – идеальное место для проведения досуга с друзьями, семьей и детьми.

Парк 🌳 открыт для всех возрастных групп и имеет 9 различных локаций для всех. Детям понравится это место больше всего. Дикий Спуск, Рафтинг 🚣‍, Свободное падение, Аква-Башня, Черная Дыра, Камикадзе, Волновой Бассейн, Детский Бассейн и Бассейны в парке – названия тех аттракционов 🎡, которые будут держать Вас под впечатлением весь день.

«Aqua Dream» хорошо оборудован для удовлетворения всех ваших потребностей. Мы позаботились о вашей безопасности, чтобы вы могли пользоваться аттракционами без вреда для здоровья. Спасатели в аквапарке также обеспечивают вашу безопасность и всегда готовы помочь вам.

Сервис и удобства

В парке есть отдельные комнаты для переодевания, шкафчики и сейфы для хранения ваших вещей, чтобы защитить ваши ценности. Вы можете использовать гигиенические душевые комнаты и туалеты, доступные в парке. Ресторан и кафетерий предлагают вам самые вкусные закуски и еду, которые вы когда-либо видели в этом месте. Шезлонги и зонтики доступны для тех, кто хочет отдохнуть у бассейна.

Мы уверены, вам запомнится каждый момент вашего пребывания в аквапарке «Aqua Dream». Яркие эмоции и положительные впечатления от захватывающего досуга останутся с вами надолго!