Двухдневная экскурсия из Мармариса в Эфес - Памуккале

Двухдневная экскурсия из Мармариса в Эфес - Памуккале является самой удобной по сравнению с другими...

Двухдневная экскурсия из Мармариса в Эфес — Памуккале является самой удобной по сравнению с другими городами и менее утомительной.

Если приобрести экскурсию на два дня, то у Вас будет гораздо больше преимуществ, чем у тех, кто едет на один день.

Давайте же рассмотрим полностью экскурсионные дни.
Двухдневная экскурсия из Мармариса в Эфес - Памуккале
Двухдневная экскурсия из Мармариса в Эфес - Памуккале
Двухдневная экскурсия из Мармариса в Эфес - Памуккале
Двухдневная экскурсия из Мармариса в Эфес - Памуккале
Двухдневная экскурсия из Мармариса в Эфес - Памуккале
Двухдневная экскурсия из Мармариса в Эфес - Памуккале

Что вы увидите 🤩

  • Публичный дом, проходящий через библиотеку
  • На выбор: домик с небольшой церквушкой и святыми источниками, где свои последние дни провела Дева Мария / базилика Святого Иоанна и древняя полуразрушенная мечеть, которая по сей день является действующей
  • Травертины Памуккале
  • Бассейн Клеопатры
  • Фабрика Оникса.
Программа экскурсии
Первый день начинается с того, что Ваш экскурсионный русскоговорящий гид, который будет сопровождать Вас в этой поездке, забирает Вас на автобусе из отеля. Время, в которое Вы должны быть внизу на ресепшене, обговаривается заранее. Вам не придётся никуда ходить и искать автобус.
После того, как все туристы будут собраны, автобусы отправляются на традиционный завтрак в придорожном кафе, которые ничем не уступают по уюту обычным городским. На месте Вам объяснят, какие напитки и блюда платны, а какие бесплатны, поэтому необходимо внимательно слушать своего гида.
Дорога не покажется Вам утомительной, потому что гид будет с вами общаться и рассказывать интересную информацию, у Вас будут остановки на перекусы и поход в туалет.
По приезде в Эфес Вас соберут гиды и раздадут Вам входные билеты в Эфес. Полную информацию о том, где находятся те или иные достопримечательности, конечно же, получите на месте, гид постоянно будет находиться в Вашем поле зрения, главное не уходить далеко и не теряться.
Эфес – очень интересный античный город, где Вы увидите первые общественные места и публичный дом, вход в который был подземным, через всем известную библиотеку.
После Эфеса Вас повезут на обед. Пообедав, Вы сможете выбрать одно из мест для посещения: домик с небольшой церквушкой и святыми источниками, где свои последние дни провела Дева Мария, или же базилика Святого Иоанна и древняя полуразрушенная мечеть, которая по сей день является действующей.
После посещения этих мест предстоит дорога в Памуккале. Вас поселят в отеле недалеко от знаменитых белоснежных травертин. Как правило, отели имеют на своей территории тёплые бассейны с водой из термальных источников.
Есть и обычный бассейн для тех, кто хочет освежиться после жаркого, полного незабываемых впечатлений, дня. Номера в отелях очень уютные, имеется всё необходимое, ужинать Вам предстоит также в отеле.
Поужинав, Вы сможете посетить парк, который находится прямо у подножия травертин, травертины вечером освещаются, поэтому не забудьте сделать пару чудесных фотографий на память. Посетить травертины можно и вечером, но для этого необходимо покупать входной билет у Вашего гида. Гид в любом случае даст Вам всю необходимую информацию.
Преимущества двухдневной экскурсии «Эфес и Памуккале»
Преимуществом двухдневной экскурсии является то, что Вы посетите травертины, бассейн Клеопатры, Памуккале до того, как туда приедет несметное количество туристов из разных городов. Вы будете выспавшиеся, полные сил наслаждаться времяпровождением там.
Переночевав в отеле, позавтракав, Вы с гидом отправитесь в Памуккале к «хлопковому замку», именно так называют травертины, которые находятся практически в шаговой доступности от отеля, но Вас повезут туда на автобусе, уже через 5 минут Вы будете на месте.
Пока нет огромного количества туристов, советуем Вам посетить бассейн Клеопатры, полный полезными минералами и чудодейственными свойствами. Вход в бассейн не включён в стоимость экскурсии, потому что его посещают по желанию.
Также на территории Памуккале есть амфитеатр, откуда Вы можете сделать удивительные фотографии с прекрасной панорамой, и сами белоснежные травертины. На территории есть общественные места, места для переодевания, кафе, магазины, в общем, всё необходимое.
После Памуккале Вы пообедаете в ресторане и будете выдвигаться в обратную дорогу. По пути Вас завезут на фабрику оникса, где Вы узнаете, как добывается этот камень, обладающий тем или иным лечебным свойством. Всё зависит от цвета и глубины, на которой этот камень добывается, поэтому и лечебные свойства камней разные, всё это Вам более подробно расскажут на фабрике.
При фабрике имеется и магазин, где Вы сможете приобрести различные статуэтки, сувениры, подарки. Везде есть русскоговорящие продавцы и помощники.
На обратной дороге в Мармарис у Вас будет несколько остановок, к вечеру Вы уже будете ужинать в своём отеле.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно в отель
  • Завтрак с горячими напитками
  • Обед
  • Ужин
  • Проживание
  • Завтрак
  • Обед
  • Услуги русскоговорящего профессионального гида
  • Страховка.
 Что не входит
  • Напитки на обеде
  • Личные траты
  • Входные билеты в Эфес (70 лир) и дом Девы Марии (35 лир)
  • Входные билеты в Памуккале (60 лир) и Бассейн Клеопатры (50 лир)
Время проведения: Четверг и воскресенье
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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