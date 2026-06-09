Приглашаем в насыщенное и очень живописное путешествие — будем исследовать природу Турции! Вы пройдёте по каньону Саклыкент и полюбуетесь скалами и горной рекой. А затем отдохнете на фантастически красивом пляже Голубая лагуна — искупаетесь в чистом море и насладитесь солнцем.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Уже в пути вы впечатлитесь прекрасными видами побережья Эгейского моря. Затем увидите каньон Саклыкент — и прогуляетесь по мостику вдоль бурной горной реки, а над вами будут возвышаться каменные стены.

Изюминка нашей поездки — Олюдениз. Добро пожаловать в Голубую лагуну — один из самых красивых пляжей в мире. Белый песок и ярко-голубая вода, захватывающие пейзажи — у вас будет время, чтобы насладиться этим местом. Сможете расслабиться и отдохнуть, искупаться в море или получить заряд адреналина от полета на параплане.

Примерный тайминг

06:30 — Сбор из Ичмелера

06:45 — Сбор из Сителера

07:00 — Сбор из Мармариса

08:00 — Выезд из Мармариса

09:40 — Перерыв на завтрак по дороге (около 30 минут)

11:00 — Прибытие в каньон Саклыкент (свободное время — 40 минут)

12:00 — Обед в кафе в ущелье каньона Саклыкента

13:00–14:00 — Выезд из Саклыкента на пляж Олюдениз

14:30 — Пляж Олюдениз (свободное время 2-2,5 часа)

17:00 — Отправление в Мармарис

20:00 — Прибытие в Мармарис

Организационные детали