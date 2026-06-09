Погулять по горному каньону и отдохнуть на одном из самых красивых пляжей
Приглашаем в насыщенное и очень живописное путешествие — будем исследовать природу Турции! Вы пройдёте по каньону Саклыкент и полюбуетесь скалами и горной рекой.
А затем отдохнете на фантастически красивом пляже Голубая лагуна — искупаетесь в чистом море и насладитесь солнцем.
Описание экскурсии
Уже в пути вы впечатлитесь прекрасными видами побережья Эгейского моря. Затем увидите каньон Саклыкент — и прогуляетесь по мостику вдоль бурной горной реки, а над вами будут возвышаться каменные стены.
Изюминка нашей поездки — Олюдениз. Добро пожаловать в Голубую лагуну — один из самых красивых пляжей в мире. Белый песок и ярко-голубая вода, захватывающие пейзажи — у вас будет время, чтобы насладиться этим местом. Сможете расслабиться и отдохнуть, искупаться в море или получить заряд адреналина от полета на параплане.
Примерный тайминг
06:30 — Сбор из Ичмелера 06:45 — Сбор из Сителера 07:00 — Сбор из Мармариса 08:00 — Выезд из Мармариса 09:40 — Перерыв на завтрак по дороге (около 30 минут) 11:00 — Прибытие в каньон Саклыкент (свободное время — 40 минут) 12:00 — Обед в кафе в ущелье каньона Саклыкента 13:00–14:00 — Выезд из Саклыкента на пляж Олюдениз 14:30 — Пляж Олюдениз (свободное время 2-2,5 часа) 17:00 — Отправление в Мармарис 20:00 — Прибытие в Мармарис
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автобусе
В стоимость включено питание (кроме напитков)
Параглайдинг оплачивается дополнительно на месте (по желанию)
во вторник и пятницу в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 3784 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
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