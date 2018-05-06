Если вы хотите заняться чем-то необычным во время отдыха в Мармарисе, отправляйтесь в 3-часовое конное сафари в живописный национальный парк. Вам понравится это приключение, даже если вы никогда раньше не катались на лошади.

Всего в 20 минутах от отелей Мармариса вы окажетесь верхом на благородной лошади, готовой отправится на прогулку через сосновые леса и апельсиновые рощи. По пути посмотрите на традиционную деревенскую жизнь и реки. Все, что от вас требуется, это оставаться в седле, а ваша лошадь сделает все остальное!

Дети могут путешествовать на отдельной лошади, если в туре будет участовать кто-то из родителей.

Те, кто не захочет отправиться в сафари, смогут полюбоваться природой на ранчо.