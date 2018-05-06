Национальный парк Мармариса: конное сафари

Для поездки в национальный парк не требуется опыт езды на лошади

4.7
20 отзывов
В группе
до 100 чел.
Для поездки в национальный парк не требуется опыт езды на лошади.

Благородная лошадь провезет вас через апельсиновые рощи и сосновые леса.

Дети тоже могут взобраться на лошадь, а те, кто откажется от поездки, смогут полюбоваться природой на рачно.
Национальный парк Мармариса: конное сафари
Национальный парк Мармариса: конное сафари
Национальный парк Мармариса: конное сафари
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отправляйтесь в конное сафари в живописных горах
  2. Прокатитесь по сосновым лесам и апельсиновым рощам
  3. Поучаствуйте в сафари, даже если никогда раньше не катались на лошади
Если вы хотите заняться чем-то необычным во время отдыха в Мармарисе, отправляйтесь в 3-часовое конное сафари в живописный национальный парк. Вам понравится это приключение, даже если вы никогда раньше не катались на лошади.
Всего в 20 минутах от отелей Мармариса вы окажетесь верхом на благородной лошади, готовой отправится на прогулку через сосновые леса и апельсиновые рощи. По пути посмотрите на традиционную деревенскую жизнь и реки. Все, что от вас требуется, это оставаться в седле, а ваша лошадь сделает все остальное!
Дети могут путешествовать на отдельной лошади, если в туре будет участовать кто-то из родителей.
Те, кто не захочет отправиться в сафари, смогут полюбоваться природой на ранчо.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Лошадь
  • Экскурсия на лошади
  • Шлем
  • Инструктор и гид
Что не входит
  • Фотографии
  • DVD-диск
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Опыт не требуется
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 3 лет
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
6
3
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
6 мая 2018
(Великобритания)
ключи указывают на людей, которые хотят пойти - нельзя брать телефон с собой для фотографий и т. д., но можно хранить их в шкафчике, есть фотограф, который идет со всеми вами, может платить за фотографии, но не самые дешевые, есть там еда и напитки, приветливый персонал, лошади чистые и здоровые! Лошадь главного инструктора похожа на большую собаку, он бежит и подходит к нему по его зову, это здорово видеть это и как бы забавно:) наверняка поедет снова!
R
18 июля 2017
(Великобритания)
Сначала я подумал, может, мне стоит заказать что-нибудь еще. Но потом, когда мы начали свое путешествие, становилось все лучше и лучше. У меня была группа из 13 человек в возрасте от 9 до 21 года с детьми-подростками. Им это очень понравилось. Время посадки и высадки были точными, и обед был предоставлен и был в самый раз. Напитки не включены, так что за это нужно платить, а водяные пистолеты нужно брать напрокат. Цены разумные, так что это хорошо. Напитки - это то, за что нужно платить во время большинства экскурсий по Турции, которые я заметил. Также во время некоторых экскурсий по Турции вы не можете делать свои собственные снимки, так как экскурсионная группа делает свои собственные фотографии и видео, которые они хотят впоследствии продать вам. В целом поездка была захватывающей и хорошо организованной. По цене, которую вы платите, поездка того стоит.
r
5 окт 2016
(Саудовская Аравия)
это было приятно и весело, я не учился верховой езде, и мне это понравилось. в нашей группе был ребенок, и ей это тоже понравилось. Единственная проблема с ними заключалась в том, что они запретили мне брать телефон во время поездки, я думаю, они хотели убедиться, что я куплю фотографии, которые они мне поставили: \. и да, ваши ноги промокнут, когда вы поедете через реку, так что будьте готовы.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

👥ГрупповыеЭкскурсииСезонные и праздничные турыКультура и историяМестныеПрирода и приключенияНациональные парки🐫СафариСафари и дикая природаПрирода и пейзажиМероприятияУличные виды спортаВерховая ездаЛюбовь и особые случаиПриродные достопримечательности и национальные паркиЭкскурсии по садам и паркамОднодневные турыДень святого Валентина🥰РомантическиеСмотровые площадкиСемейные мероприятияЭкотуризмSensitive productsМероприятия с участием животныхHigh-risk activities

Еще несколько похожих предложений в Мармарисе

Путешествие на лошадях
В группе
до 15 чел.
4.7
3
$15
за 1 чел.
Путешествие на лошадях
🐴 Конные прогулки
Возможно, Вы всю жизнь мечтали покататься на лошади, но никогда не обучались верховой езде
Ежедневно, каждый час с 09:45 до 13:45
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
В группе
до 20 чел.
4.7
3
$25
за 1 чел.
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
🛻 На квадроциклах
Трёхчасовая экскурсия по диким просторам за пределами Мармариса
Ежедневно в 10:00 и 14:00
Турецкая ночь в Мармарисе
В группе
до 10 чел.
$25
за 1 чел.
Турецкая ночь в Мармарисе
В историческом ресторане Мармариса с национальной турецкой кухней вы отведайте знаменитые турецкие блюда, попробуйте
Каждый день в 19:30
Встреча с дельфинами в Мармарисе
В группе
до 25 чел.
4.7
11
$75
за 1 чел.
Встреча с дельфинами в Мармарисе
Если вы ищете новый и веселый опыт для лучшего отдыха этим летом, то Дельфинарий в Мармарисе - это то, что вам нужно
Ежедневно
Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня
В группе
до 20 чел.
5
8
6ч 30м
$15
за 1 чел.
Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня
🛣 Джиппинг
Джип сафари в Мармарисе пользуется большой популярностью среди активных туристов
Ежедневно с 09:30 до 17:00
Поездка на райский остров Клеопатры
В группе
до 40 чел.
4.9
10
8ч 30м
$30
за 1 чел.
Поездка на райский остров Клеопатры
⛴ Водные
Экскурсия на остров Клеопатры - прекрасная возможность внести разнообразие в ваш пляжный отдых в Мармарисе
Ежедневно с 09:30–18:00
Прогулка по бухтам Мармариса
В группе
до 20 чел.
$25
за 1 чел.
Прогулка по бухтам Мармариса
⛴ Водные
🛥 На яхте
Прогулка по Бухтам Мармариса на яхте - это прекрасная возможность искупаться в зеркально чистой воде Эгейского моря
Каждый день в 09:30
В Стамбул из Мармариса на 1 день
В группе
до 40 чел.
13ч
185
за 1 чел.
В Стамбул из Мармариса на 1 день
🚌 На автобусе
Увидеть символы города, проплыть по Босфору и заглянуть на Египетский базар в насыщенной поездке
5 дек
8 дек
12 дек
ещё...
в среду и воскресенье в 04:00
В Памуккале из Мармариса на автобусе
В группе
до 40 чел.
4.2
5
12ч
25
за 1 чел.
В Памуккале из Мармариса на автобусе
🚌 На автобусе
Всемирно известный природный феномен, античный Иераполис и бассейн Клеопатры на групповой экскурсии
1 дек
3 дек
4 дек
ещё...
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:30
Узнать и полюбить Мармарис
Индивидуально
для 6 чел.
4.5
2
4ч 30м
94
за 1-6 чел.
Узнать и полюбить Мармарис
👣 Пешеходная
Обзорная экскурсия по турецкому курорту с европейской атмосферой и богатой историей
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
По острову Нимара — на квадроциклах!
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
112
за 1-4 чел.
По острову Нимара — на квадроциклах!
🛻 На квадроциклах
С ветерком и драйвом прокатиться по дорогам острова, посетить пещеру и впечатлиться видами с вершин
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Круиз по самым красивым бухтам Мармариса
Круиз
в группе до 25 чел.
5
4
$25
за 1 чел.
Круиз по самым красивым бухтам Мармариса
⛴ Водные
Провести целый день в открытом море вдали от шумных курортов стоит хотя бы раз, ведь это совершенно другой по ощущениям
Ежедневно с 10:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Мармарисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мармарисе
🇹🇷