Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в конное сафари в живописных горах
Прокатитесь по сосновым лесам и апельсиновым рощам
Поучаствуйте в сафари, даже если никогда раньше не катались на лошади
Если вы хотите заняться чем-то необычным во время отдыха в Мармарисе, отправляйтесь в 3-часовое конное сафари в живописный национальный парк. Вам понравится это приключение, даже если вы никогда раньше не катались на лошади.
Всего в 20 минутах от отелей Мармариса вы окажетесь верхом на благородной лошади, готовой отправится на прогулку через сосновые леса и апельсиновые рощи. По пути посмотрите на традиционную деревенскую жизнь и реки. Все, что от вас требуется, это оставаться в седле, а ваша лошадь сделает все остальное!
Дети могут путешествовать на отдельной лошади, если в туре будет участовать кто-то из родителей.
Те, кто не захочет отправиться в сафари, смогут полюбоваться природой на ранчо.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Лошадь
Экскурсия на лошади
Шлем
Инструктор и гид
Что не входит
Фотографии
DVD-диск
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Опыт не требуется
Ограничения по возрасту
К участию не допускаются лица младше 3 лет
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
Louis
6 мая 2018
(Великобритания)
ключи указывают на людей, которые хотят пойти - нельзя брать телефон с собой для фотографий и т. д., но можно хранить их в шкафчике, есть фотограф, который идет со всеми вами, может платить за фотографии, но не самые дешевые, есть там еда и напитки, приветливый персонал, лошади чистые и здоровые! Лошадь главного инструктора похожа на большую собаку, он бежит и подходит к нему по его зову, это здорово видеть это и как бы забавно:) наверняка поедет снова!
R
Razia
18 июля 2017
(Великобритания)
Сначала я подумал, может, мне стоит заказать что-нибудь еще. Но потом, когда мы начали свое путешествие, становилось все лучше и лучше. У меня была группа из 13 человек в возрасте от 9 до 21 года с детьми-подростками. Им это очень понравилось. Время посадки и высадки были точными, и обед был предоставлен и был в самый раз. Напитки не включены, так что за это нужно платить, а водяные пистолеты нужно брать напрокат. Цены разумные, так что это хорошо. Напитки - это то, за что нужно платить во время большинства экскурсий по Турции, которые я заметил. Также во время некоторых экскурсий по Турции вы не можете делать свои собственные снимки, так как экскурсионная группа делает свои собственные фотографии и видео, которые они хотят впоследствии продать вам. В целом поездка была захватывающей и хорошо организованной. По цене, которую вы платите, поездка того стоит.
r
raid
5 окт 2016
(Саудовская Аравия)
это было приятно и весело, я не учился верховой езде, и мне это понравилось. в нашей группе был ребенок, и ей это тоже понравилось. Единственная проблема с ними заключалась в том, что они запретили мне брать телефон во время поездки, я думаю, они хотели убедиться, что я куплю фотографии, которые они мне поставили: \. и да, ваши ноги промокнут, когда вы поедете через реку, так что будьте готовы.
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